70% всіх іноземців, які служили на Донбасі, - це росіяни і білоруси, - Білецький

За всі роки конфлікту на Донбасі служили від 500 до 750 іноземців, із них 70% - громадяни Росії і Білорусі.

Про це перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів американському журналісту Саймону Шустеру, яке опублікувало в "Time" статтю про загрозу, що йде від українських націоналістів з "Азова". Саймон Шустер стверджував у статті, що "Азов" вербує європейських неонацистів, і що за останні 7 років на Донбасі встигли повоювати 17 тисяч іноземних найманців.

"Повна штатна комплектність бригади Збройних сил України - 4 тисячі 80 осіб, це механізована бригада Збройних сил. 17 тисяч осіб - 12 полків, таких як Азов, або 4,5 механізовані бригади Збройних сил України", - заперечив Білецький.

Він додав, що на Донбасі з 2014 року служили від 500 до 750 громадян інших країн.

"Це хлопці, які приїхали боротися за вільну батьківщину в Україну, і в Азові їх служило 10% від тієї загальної кількості", - сказав він.