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Новини Суспільство Агресія Росії проти України
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іноземець (311) шоу_Шустера (309) найманець (244) Білецький (197) Азов (678)

70% всіх іноземців, які служили на Донбасі, - це росіяни і білоруси, - Білецький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

70% всіх іноземців, які служили на Донбасі, - це росіяни і білоруси, - Білецький

За всі роки конфлікту на Донбасі служили від 500 до 750 іноземців, із них 70% - громадяни Росії і Білорусі.

Про це перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів американському журналісту Саймону Шустеру, яке опублікувало в "Time" статтю про загрозу, що йде від українських націоналістів з "Азова". Саймон Шустер стверджував у статті, що "Азов" вербує європейських неонацистів, і що за останні 7 років на Донбасі встигли повоювати 17 тисяч іноземних найманців.

"Повна штатна комплектність бригади Збройних сил України - 4 тисячі 80 осіб, це механізована бригада Збройних сил. 17 тисяч осіб - 12 полків, таких як Азов, або 4,5 механізовані бригади Збройних сил України", - заперечив Білецький.

Він додав, що на Донбасі з 2014 року служили від 500 до 750 громадян інших країн.

"Це хлопці, які приїхали боротися за вільну батьківщину в Україну, і в Азові їх служило 10% від тієї загальної кількості", - сказав він.
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Топ коментарі
+20
незакінчений спор білецького з однофамільцем шустрика.
Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
Білецький - гавно брехливе.
Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
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08.05.2021 00:09
+18
Шустери,це кремлівські гниди ,розповсюдженні по всьому світу !!! Кремлівський розплідник гнид працює !!!))
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07.05.2021 23:47
+14
Мова про іноземців ,які воювали в складі добробатів !!! А орків ніхто не рахував,там чисельність "ихтамнетов" на порядки більша !!!)))
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08.05.2021 00:06
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Саймон Шустер -це вам привіт від американських демів, справжніх друзів фуйла.
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07.05.2021 23:43 Відповісти
Амерська гнида від кремлівських вошей !!!)))
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07.05.2021 23:46 Відповісти
ось його твітер, можете передати https://mobile.twitter.com/shustry/status/1353382342086119425
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08.05.2021 00:36 Відповісти
А справжній друг фуйла це трамп, так? Тому що шустер трампіст….
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08.05.2021 08:15 Відповісти
Трампєль 4 роки дупу гебнявому недомірку вилизував….
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08.05.2021 08:17 Відповісти
Шустери,це кремлівські гниди ,розповсюдженні по всьому світу !!! Кремлівський розплідник гнид працює !!!))
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07.05.2021 23:47 Відповісти
Гы, а ты кого ждал? Зимбабвийцев? Жителей Берега слоновой кости?
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07.05.2021 23:57 Відповісти
Ніггерів на Абрамсах !!!)))
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07.05.2021 23:59 Відповісти
П"яних негрів на БТРах.70% всіх іноземців, які служили на Донбасі - це росіяни і білоруси, - Білецький - Цензор.НЕТ 5624
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08.05.2021 00:19 Відповісти
в мене реально був знайомий який стверджував що бачив в Сєвєродонецьку негрів на танках весною 2014 року.
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08.05.2021 09:15 Відповісти
Мова про іноземців ,які воювали в складі добробатів !!! А орків ніхто не рахував,там чисельність "ихтамнетов" на порядки більша !!!)))
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08.05.2021 00:06 Відповісти
Соцікі,комікі та інші гомікі !!!)))
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08.05.2021 00:08 Відповісти
незакінчений спор білецького з однофамільцем шустрика.
Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
Білецький - гавно брехливе.
Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
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08.05.2021 00:09 Відповісти
Там було не ясно що він підтвердив.
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08.05.2021 00:13 Відповісти
він спочатку вагався, а потім після чи то другого, чи третього нагадування гордона на палочке, ківнув, та промямлів "да"
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08.05.2021 09:42 Відповісти
День звільнення Маріуполя від проросійських терористів - пам'ятна дата, яка відзначається щорічно у день 13 червня.

Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
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08.05.2021 00:15 Відповісти
а захопили - на 9/10травня
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08.05.2021 00:27 Відповісти
У МВС, враховуючи повний параліч силових структур у місті, було вирішено зробити ставку на батальйон «Азов», який було доукомплектовано та забезпечено необхідним озброєнням. Також до зачистки було залучено 72-у механізовану бригаду ЗСУ.
До операції було залучено 150 «азовців», 2 роти батальйону «Дніпро», 2 роти НГУ та спецпідрозділ МВС. Також допомагали місцеві активісти та члени «Правого сектора». Перед початком операції район її проведення заблокували військові ЗСУ та нацгвардійці.
Напередодні операції зі звільнення Маріуполя група терористів на чолі з «Чеченом» (Андрій Борисов) втекла з міста. Зі свідчень в соцмережах стало відомо, що «Чечен» дізнався про підготовку до штурму і вирішив покинути місто.
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08.05.2021 00:20 Відповісти
от за це і мова

...Цей рух виник як результат революції, яка охопила Україну в 2014 році. В одному з перших офіційних актів лідери революції амністували 23 в'язнів, включаючи кількох відомих ультраправих агітаторів. Серед них Андрій Білецький, який провів попередні два роки у в'язниці за звинуваченням у замаху на вбивство. Він стверджував, що справа проти нього була політично мотивованою, частиною несправедливих репресій проти місцевих націоналістів.
Українська міліція довгий час ставилася до його організації "Патріот України" як до неонацистської терористичної групи. Псевдонім Білецького в групі був Білий Вождь, або Білий Правитель, і його маніфест, здавалося, запозичено прямо з нацистської ідеології. Українські націоналісти, зазначалося в ньому, повинні "повести білі нації світу в остаточний хрестовий похід для свого виживання, хрестовий похід проти очолюваного семітами "Унтерменшен", німецького терміна" недолюдей ", коріння якого в нацистській пропаганді. - https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
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08.05.2021 00:44 Відповісти
Билецкий сидел за то, что якобы хотел повалить памятник Ленину, а не за попытку убийства. Это политическая статья у него была. Но после того, как в Украине не осталось ни одного памятника Ленину, то считать его преступником - нонсенс.
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08.05.2021 08:02 Відповісти
этот учитель истории из Харькова всегда выступал за сруЗСКИЙ мир, и вхождение в его состав Украины, на правах конфедерации, говоря, что разрыв отношений с засРащкой-идиотизм. но, когда стало модно быть патриотом, он стал "патриотом"- шестеркой рюкзакОВА, он всегда там где можно заработать. никакой войнушки, и "героического освобождения" Мариуполя т.н. Азовом из 150 человек- не было! все боевики ушли из города за 2 дня до этого. противно смотреть на эту брехливую закаченую сучку, героя телепередач..
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08.05.2021 11:41 Відповісти
Белецкий непонятное и очень гнилое существо. Помню его не то чтобы позитивные, но почтительные высказывания о Путине и Петре 1.
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08.05.2021 15:30 Відповісти
ключевое слово - существо. с 3 класса занимался спортом, от соревнований "открытый ринг" для детей, до чемпиона Украины, плюс турниры, плюс зоны на рашке. оценивая этот взгляд "крутого командира", отвечаю, это перепуганное, серливое существо, пытающееся спрятать свой природный страх за созданный им самим информационный образ. такое в ринг не выйдет, оно только на телевизоре может кукарекать на еще более серливых.
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08.05.2021 16:54 Відповісти
Я не знаю чи були там свідки подій, але це відео треба тикати в морду суке Гордону та покидьку Білецькому
https://www.youtube.com/watch?v=0obc0EyWtw8

Це 72-га бригада понаказу Порошенко відступає мабуть, а їм зробили перешкоди, щоб не в тікли.
Пля, це до якої межі треба бути відмороженим, один бреше, думая що люди нічого не пам'ятають та не бачили, другий підгавкує
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08.05.2021 09:41 Відповісти
Тогда кстати у нас вообще не было еще президента Порошенко. Наглая ложь Гондона очень характерна для него, потому что эта мразь говорит что-то только за деньги.
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08.05.2021 13:03 Відповісти
стаття от https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
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08.05.2021 00:39 Відповісти
У Билецкого больше информации, чем у всего СБУ. Мое убеждение, что Билецкий должен возглавить министерство обороны. Почему Аваков не дает ему подняться?
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08.05.2021 01:54 Відповісти
Военного образования наверно не хватает. У него же только историческое.
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08.05.2021 08:03 Відповісти
Благодаря Азову освободили Мариуполь, помните? А армия и милиция Украины были дезориентированы и малочислены.
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08.05.2021 08:05 Відповісти
Кстати, один из его заместителей, кажется Краснов оказался фсб -шным агентов и был арестован прямо при закладке взрывчатки возле эл.станции. При этом белецкий пытался его отмазывать.
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08.05.2021 15:26 Відповісти
Было бы всем проще, если бы Билецкий не ставил на неоязычество и не выпячивал свой знак Ідея нації. Ради Украины. Но что есть то есть.
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08.05.2021 07:11 Відповісти
У єдинороса С. коротких позивний "боцман", а який у агента білецького...
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08.05.2021 07:49 Відповісти
Наглая ложь Гондона про Порошенко об оставлении в начале мая 2014г. Мариуполя, когда еще Порошенко не был президентом, очень характерна для него, потому что эта мразь говорит что-то только за деньги всякой сволочи.
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08.05.2021 13:10 Відповісти
Белецкий непонятное и очень гнилое существо. Помню его не то чтобы позитивные, но почтительные высказывания о Путине и Петре 1.
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08.05.2021 15:23 Відповісти
Интересно, сколько из брызжущих здесь пеной в сторону Билецкого пошли воевать? Сами, добровольно. Или типичное диванное воЕнство?
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08.05.2021 19:39 Відповісти
 
 