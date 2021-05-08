70% всіх іноземців, які служили на Донбасі, - це росіяни і білоруси, - Білецький
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За всі роки конфлікту на Донбасі служили від 500 до 750 іноземців, із них 70% - громадяни Росії і Білорусі.
Про це перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином він відповів американському журналісту Саймону Шустеру, яке опублікувало в "Time" статтю про загрозу, що йде від українських націоналістів з "Азова". Саймон Шустер стверджував у статті, що "Азов" вербує європейських неонацистів, і що за останні 7 років на Донбасі встигли повоювати 17 тисяч іноземних найманців.
"Повна штатна комплектність бригади Збройних сил України - 4 тисячі 80 осіб, це механізована бригада Збройних сил. 17 тисяч осіб - 12 полків, таких як Азов, або 4,5 механізовані бригади Збройних сил України", - заперечив Білецький.
Він додав, що на Донбасі з 2014 року служили від 500 до 750 громадян інших країн.
"Це хлопці, які приїхали боротися за вільну батьківщину в Україну, і в Азові їх служило 10% від тієї загальної кількості", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
Білецький - гавно брехливе.
Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
До операції було залучено 150 «азовців», 2 роти батальйону «Дніпро», 2 роти НГУ та спецпідрозділ МВС. Також допомагали місцеві активісти та члени «Правого сектора». Перед початком операції район її проведення заблокували військові ЗСУ та нацгвардійці.
Напередодні операції зі звільнення Маріуполя група терористів на чолі з «Чеченом» (Андрій Борисов) втекла з міста. Зі свідчень в соцмережах стало відомо, що «Чечен» дізнався про підготовку до штурму і вирішив покинути місто.
...Цей рух виник як результат революції, яка охопила Україну в 2014 році. В одному з перших офіційних актів лідери революції амністували 23 в'язнів, включаючи кількох відомих ультраправих агітаторів. Серед них Андрій Білецький, який провів попередні два роки у в'язниці за звинуваченням у замаху на вбивство. Він стверджував, що справа проти нього була політично мотивованою, частиною несправедливих репресій проти місцевих націоналістів.
Українська міліція довгий час ставилася до його організації "Патріот України" як до неонацистської терористичної групи. Псевдонім Білецького в групі був Білий Вождь, або Білий Правитель, і його маніфест, здавалося, запозичено прямо з нацистської ідеології. Українські націоналісти, зазначалося в ньому, повинні "повести білі нації світу в остаточний хрестовий похід для свого виживання, хрестовий похід проти очолюваного семітами "Унтерменшен", німецького терміна" недолюдей ", коріння якого в нацистській пропаганді. - https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
https://www.youtube.com/watch?v=0obc0EyWtw8
Це 72-га бригада понаказу Порошенко відступає мабуть, а їм зробили перешкоди, щоб не в тікли.
Пля, це до якої межі треба бути відмороженим, один бреше, думая що люди нічого не пам'ятають та не бачили, другий підгавкує