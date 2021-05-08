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Новини Політика України
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Польща (5151) Дуда (622)

У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу

Україна має право в майбутньому стати членом Євросоюзу, і Польща підтримуватиме її на цьому шляху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній декларації, підписаній 3 травня Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою, яку 7 травня оприлюднила канцелярія президента Польщі.

"Президент Польщі та Президент України вказали на намір України подати у майбутньому заявку на членство в ЄС після імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за умови дотримання Копенгагенських критеріїв, та домовилися, що Польща підтримає Україну в цьому питанні",- йдеться в декларації.

Глави обох держав також привітали значний прогрес у реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони також наголосили на волі керівництва України продовжувати реформи, акцентуючи на правосудді, правоохоронній системі, боротьбі з корупцією та верховенстві права.

Читайте також: Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України

Окрім цього, президенти підкреслили, що в контексті реалізації угоди про ЗВТ важливе значення має подальше покращення умов ведення бізнесу в Україні з метою залучення інвесторів і, відповідно, стимулювання економічного обміну між обома країнами.

Глави держав погодилися, що існує потреба стратегічного перегляду Європейської політики сусідства та проєкту "Східне партнерство" у напрямку реалізації європейських прагнень країнами, які відповідають установленим критеріям та умовам.

Зеленський і Дуда погодилися розвивати спільні зусилля задля інтеграції України з ЄС, зауваживши, що проєвропейські реформи України заслуговують на підтримку всієї міжнародної спільноти.

Читайте також: На саміті НАТО в червні обговорять "дорожню карту" щодо вступу України в НАТО, - Дуда
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Топ коментарі
+5
Нах нам эта гниль....
Нам важнее НАТО....
И думаю союз с Британиеей и США, Польшей, Литвой.... лучше и выгоднее союза с гнилыми Францией и Германией...
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08.05.2021 01:29
+4
Как Германия и Франция скажет, так и будет.
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08.05.2021 00:30
+4
В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз - Цензор.НЕТ 7722
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08.05.2021 00:58
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Как Германия и Франция скажет, так и будет.
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08.05.2021 00:30 Відповісти
Там любой член ЕС может гвоздь забить, там решения принимают коллегиально, если даже один против, то все досвидос.
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08.05.2021 00:34 Відповісти
Там два экономических донора - Германия и Франция , остальные так себе . на всех остальных есть управы
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08.05.2021 00:51 Відповісти
А как вам переименование целой страны?
Была Македония, стала Северной Македонией, потому что ТАК захотели греки?
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08.05.2021 05:41 Відповісти
А что македония в ЕС?!
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08.05.2021 07:31 Відповісти
Поляки и чехи это поставщики продукта в Германию и Францию. Xрен бы они так поднялись делая свои дела с бедными странами.
Это нам говорит о том, что кормятся они засчёт соседей. Так кто хозяин?
Почему это не могут повторить другие страны вошедшие ЕС после них? Рынок дешёвой рабочей силы занят.
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08.05.2021 02:08 Відповісти
И?
Как это нивелирует написанное мной?
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08.05.2021 02:15 Відповісти
Да нет, но всё равно нужно обсуждать дела с важаком.
Грузия ни о чём, турки уже и не заикаются о ЕС. Саксы вышли. Америка далеко да и экспортировать нечего.
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08.05.2021 02:42 Відповісти
Ты видимо и есть админ, который удаляет мои комментарии. Они не носят ни оскорбительный характер, ни нецензурную лексику. Лишь правду, которая не нравится коллаборантам и кацапам...
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15.05.2021 14:47 Відповісти
ваву водят на поводке. хоть приличные люди и по делу
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08.05.2021 00:43 Відповісти
"мечты даны лохам чтоб их лелеять - а не затем чтоб воплощать." (с)
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08.05.2021 00:54 Відповісти
Иди к монахам.
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08.05.2021 01:33 Відповісти
сказать тебе куда тебе пойти или сам поймешь !?
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08.05.2021 15:01 Відповісти
В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз - Цензор.НЕТ 7722
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08.05.2021 00:58 Відповісти
От чего Богдан со старшинами ушел, к тому и пришли. Имперцы откусили по локти и по колени, все суставы.
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08.05.2021 01:05 Відповісти
Фигасе!!! Вот это я понимаю поддержка. Вообще поляки с прибалтами настоящие друзья Украины....не то что...ну сами поняли.
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08.05.2021 01:19 Відповісти
Нах нам эта гниль....
Нам важнее НАТО....
И думаю союз с Британиеей и США, Польшей, Литвой.... лучше и выгоднее союза с гнилыми Францией и Германией...
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08.05.2021 01:29 Відповісти
Согласен.
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08.05.2021 01:45 Відповісти
приезжай в европу в Париж ...И ТЫ УВИДИШЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЕВРОПАХ...БОМЖИ И МУСОР...БАНДИТИЗМ ...ПОГРОМЫ МЕЛКИХ МАГАЗИНОВ...ИЗНАСИЛОВАНИЕ ЖЕНЩИН СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ МАЛОЛЕТОК КОТОРЫХ ПРИЮТИЛА ЕВРОПА...НАРКОТА УЖЕ УЗАКОНЕННА... И ИХ ЛОЗУНГ ОДИН... ВЫ БУДЕТЕ РАБАМИ И РАБОТАТЬ НА НАС А МЫ ПОЛУЧАТЬ ОТ ПРАВИТЕЛЬСВА ПОСОБИЯ И БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ...

ХОТЯ КТО ТЕБЯ ПУСТИТ................ВАКЦИНЫ У ТЕБЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ...АЛИГАРХИ ПОЗАБОТИЛИСЬ......САМОЛЕТАМИ МРИЯ ПО ВОЗДУХУ ШЛЮТ.....
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08.05.2021 01:41 Відповісти
Я понимаю Ваше возмущение.
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08.05.2021 01:47 Відповісти
Приезжай в воркуту - посмотришь до чего довела путинская стабильность и вставание с колен. А еще есть челябинск, благовещенск и еще сотни других депрессивных городков в скрепостане.
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08.05.2021 07:29 Відповісти
НА КЛУБНИКУ... НА КЛУБНИКУ....
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08.05.2021 07:57 Відповісти
Запрошуєш?
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08.05.2021 08:52 Відповісти
одной Польши мало...
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08.05.2021 02:23 Відповісти
Очередная лапша на уши, будет (поддерживать) из за угла.
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08.05.2021 06:41 Відповісти
Великобритания сама по себе и не слишком с США и ЕС. Украине лучше с ЕС
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08.05.2021 07:47 Відповісти
Подписуйте сразу пять деклараций! Практика показывает, что первые четыре документа Бубочка игнорирует. И не факт, что пятый сработает.
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08.05.2021 09:39 Відповісти
"У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу"- колись навіть про здачу ядерної зброї який туалетний папір підписали! А що із того вийшло погодя -нійухя! У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6668
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08.05.2021 10:45 Відповісти
ТАК ХАЙ БЕЖИТ СО ВСЕМИ ПОДПИШЕТ !)
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08.05.2021 13:56 Відповісти
 
 