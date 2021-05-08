У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу
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Україна має право в майбутньому стати членом Євросоюзу, і Польща підтримуватиме її на цьому шляху.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній декларації, підписаній 3 травня Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою, яку 7 травня оприлюднила канцелярія президента Польщі.
"Президент Польщі та Президент України вказали на намір України подати у майбутньому заявку на членство в ЄС після імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за умови дотримання Копенгагенських критеріїв, та домовилися, що Польща підтримає Україну в цьому питанні",- йдеться в декларації.
Глави обох держав також привітали значний прогрес у реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони також наголосили на волі керівництва України продовжувати реформи, акцентуючи на правосудді, правоохоронній системі, боротьбі з корупцією та верховенстві права.
Окрім цього, президенти підкреслили, що в контексті реалізації угоди про ЗВТ важливе значення має подальше покращення умов ведення бізнесу в Україні з метою залучення інвесторів і, відповідно, стимулювання економічного обміну між обома країнами.
Глави держав погодилися, що існує потреба стратегічного перегляду Європейської політики сусідства та проєкту "Східне партнерство" у напрямку реалізації європейських прагнень країнами, які відповідають установленим критеріям та умовам.
Зеленський і Дуда погодилися розвивати спільні зусилля задля інтеграції України з ЄС, зауваживши, що проєвропейські реформи України заслуговують на підтримку всієї міжнародної спільноти.
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Была Македония, стала Северной Македонией, потому что ТАК захотели греки?
Это нам говорит о том, что кормятся они засчёт соседей. Так кто хозяин?
Почему это не могут повторить другие страны вошедшие ЕС после них? Рынок дешёвой рабочей силы занят.
Как это нивелирует написанное мной?
Грузия ни о чём, турки уже и не заикаются о ЕС. Саксы вышли. Америка далеко да и экспортировать нечего.
Нам важнее НАТО....
И думаю союз с Британиеей и США, Польшей, Литвой.... лучше и выгоднее союза с гнилыми Францией и Германией...
ХОТЯ КТО ТЕБЯ ПУСТИТ................ВАКЦИНЫ У ТЕБЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ...АЛИГАРХИ ПОЗАБОТИЛИСЬ......САМОЛЕТАМИ МРИЯ ПО ВОЗДУХУ ШЛЮТ.....