Влада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі

Екснардеп Руслан Кошулинський, який балотувався у нардепи на довиборах у 87-му одномандатному окрузі в Івано-Франківській області, вважає, що результати виборів в окрузі визнавати не можна.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Після того, як Центрвиборчком відмовився реєструвати спортсмена Василя Вірастюка нардепом, склалася патова ситуація, зауважив Кошулинський.

"Юридичної норми немає. Тому буде політичне рішення. Чи будуть довибори на окремих дільницях або на всій виборчій кампанії? (...) Зараз всі чекають: яке політичне рішення буде прийнято? Влада зайшла в негативний дискурс і отримуватиме дуже негативний наратив ще і міжнародного характеру", - зазначив він.

Він заявив, що це прецедент для України.

"Влада не стала нейтральним суддею, а стала учасником виборчого процесу і призначила переможця. Це найгірше", - додав Кошулинський.

На його думку, ситуація призведе до іміджевих втрат для всієї країни.

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Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані щодо двох дільниць.

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.