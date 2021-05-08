Влада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі
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Екснардеп Руслан Кошулинський, який балотувався у нардепи на довиборах у 87-му одномандатному окрузі в Івано-Франківській області, вважає, що результати виборів в окрузі визнавати не можна.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Після того, як Центрвиборчком відмовився реєструвати спортсмена Василя Вірастюка нардепом, склалася патова ситуація, зауважив Кошулинський.
"Юридичної норми немає. Тому буде політичне рішення. Чи будуть довибори на окремих дільницях або на всій виборчій кампанії? (...) Зараз всі чекають: яке політичне рішення буде прийнято? Влада зайшла в негативний дискурс і отримуватиме дуже негативний наратив ще і міжнародного характеру", - зазначив він.
Він заявив, що це прецедент для України.
"Влада не стала нейтральним суддею, а стала учасником виборчого процесу і призначила переможця. Це найгірше", - додав Кошулинський.
На його думку, ситуація призведе до іміджевих втрат для всієї країни.
Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані щодо двох дільниць.
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87-му окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Будь ласка, зачекайте...
пи.... фиаско.
А як "нет возможности у Ивана Петровича Сидорова" довести, що Кошулинський приймав безпосередню участь у бойових діях, то хай не "нявкає" в адресу тих,хто в цьому сумніви висловлює...
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
"Як же ж важко створити з "населения" націю та народ." - бидлоелекторат взявся из насєлєнія саздавать "мудрий нарід".
А от серед зебілів - ВАЛОМ.
Навіть депутат СН бородач ходить в російському триколорі і не соромиться.
Він би і колорадку начепив.
отже, кидаючи блювотину і рідке лайно на виборців ЗЕ, ви кидаєте його і на себе зразка 2014
Ви, мається на увазі секта зради, яка перебігла до зеленського, розчарувались в Порошенку, бо голосували за швидке припинення АТО, за низькі тарифи. Адекватні люди, це вже вже ті, кого ви нарікли порохоботами, розуміючи, що війна та реформування країни будуть довгими, обирали європейський шлях, який торував Порошенко.
Тобто ми прагнули взяти до рук вудку- знаряддя, а ви подачку-рибу.
Сидите і чекаєте, коли розбагатілий при зеленському агметов підкине вам пакет цукру під вибори.
А в 2019 вони, як й ти, побачивши що Порох й Ко фактично відвели небезпеку активної війни з рашкою, та надивившись зомбоящика з кремлевскими фейками та серілами про голо-боротька, знятими за кошти міноборони рашки, забажали ХАЛЯВИ.
саме тому ти влітку 2019 бігало та голосило про "за полгода при зеленском наступит рай и расцвет економики!"(с)
Більш того, коли рашка знов полізе, а економіка України остаточно буде розвалена твоїм вислюком оманським - то й ти, й всі іші зебіло-ватники побіжать знов голосувати за Пороха, Турчинова, Гройсмана та Яценюка))
Бо ви просто стадо баранів, нездатних думати але дуже ссикливих за свій холодильник та теплий діван
І тяне кловун силових...
https://petition.president.gov.ua/petition/116722