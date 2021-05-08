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Новини Політика України Дострокові вибори в Раду
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Влада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі

Екснардеп Руслан Кошулинський, який балотувався у нардепи на довиборах у 87-му одномандатному окрузі в Івано-Франківській області, вважає, що результати виборів в окрузі визнавати не можна.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Після того, як Центрвиборчком відмовився реєструвати спортсмена Василя Вірастюка нардепом, склалася патова ситуація, зауважив Кошулинський.

"Юридичної норми немає. Тому буде політичне рішення. Чи будуть довибори на окремих дільницях або на всій виборчій кампанії? (...) Зараз всі чекають: яке політичне рішення буде прийнято? Влада зайшла в негативний дискурс і отримуватиме дуже негативний наратив ще і міжнародного характеру", - зазначив він.

Він заявив, що це прецедент для України.

"Влада не стала нейтральним суддею, а стала учасником виборчого процесу і призначила переможця. Це найгірше", - додав Кошулинський.

На його думку, ситуація призведе до іміджевих втрат для всієї країни.

Читайте також: Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані щодо двох дільниць.

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
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Топ коментарі
+19
Пане Кошулинський , добивайтеся перевиборів , бо є таке відчуття , що там були шалені фальсифікаціі !!
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08.05.2021 02:07
+12
Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе - Цензор.НЕТ 5070
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08.05.2021 08:26
+10
А смысл? Уже и так все ясно. Даже запад Украины выбирает между Коломойским и Зеленским. Полный пи.... фиаско.
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08.05.2021 02:32
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Пане Кошулинський , добивайтеся перевиборів , бо є таке відчуття , що там були шалені фальсифікаціі !!
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08.05.2021 02:07 Відповісти
А смысл? Уже и так все ясно. Даже запад Украины выбирает между Коломойским и Зеленским. Полный пи.... фиаско.
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08.05.2021 02:32 Відповісти
Земоазина идёт по-беспределу,переплюнул бандюковича
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08.05.2021 07:35 Відповісти
...приготовил свежий поп корн.
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08.05.2021 02:52 Відповісти
Кошулинський має диплом правознавця. Що ним, у правовому плані, зроблено для того, щоб вибори в окрузі були визнані недійсними? (Чи з нього такий "юрист", як з "Блазня"? Чи з Киви - "кандидат наук"? І він здатен лише язиком чесать?)
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08.05.2021 05:18 Відповісти
Кошулинський має диплом правознавця. Що ним, у правовому плані, зроблено для того, щоб вибори в окрузі були визнані недійсними? (Чи з нього такий "юрист", як з "Блазня"? Чи з Киви - "кандидат наук"? І він здатен лише язиком чесать?).- Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом. Оно не с неба упало./ От ветpов и стужи петь мы стали хуже,Но мы скажем тем, кто упpекнет,С наше покочуйте, с наше поночуйте,С наше повоюйте хоть бы год Кошулинский воевал на Донбассе. Сержантом. Воевать-не свистеть.
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08.05.2021 08:58 Відповісти
І що з того, що зроблено, було вчинено самим Кошулинським? Там Шевченко "подсуєтілся", наскільки мені відомо... А щодо "воювання" на Донбасі - то поговори з тими, що в той час поряд з ним служив... Вони тобі розкажуть, як він "воював"... "Воювать" і "числиться в складі в/ч - різні речі... "Каптьори" з "кашоварами", теж "воюють"...
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08.05.2021 09:10 Відповісти
Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка? Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом./ А щодо "воювання" на Донбасі - то поговори з тими, що в той час поряд з ним служив... Вони тобі розкажуть, як він "воював".-У Ивана Петровича Сидорова такой воможности нет. Расскажи народу правду сам -кто говорил, что, где, когда. Если за базар отвечаешь./ "Каптьори" з "кашоварами", теж "воюють"-Таки да.Тоже воюют.
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08.05.2021 10:03 Відповісти
Якби Кошулинський щось зробив, то так-би й написав - "Я (або - "наша партія), подав (подала) позов до суду про визнання виборів недійсними. Суд даний позов задовольнив...". От тобі й "рабинович з дочкою і синами...
А як "нет возможности у Ивана Петровича Сидорова" довести, що Кошулинський приймав безпосередню участь у бойових діях, то хай не "нявкає" в адресу тих,хто в цьому сумніви висловлює...
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08.05.2021 10:21 Відповісти
А як "нет возможности у Ивана Петровича Сидорова" довести, що Кошулинський приймав безпосередню участь у бойових діях, то хай не "нявкає" в адресу тих,хто в цьому сумніви висловлює.../ Тебя понял. Ты за базар не отвечаешь.
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08.05.2021 10:36 Відповісти
А ти - "отвєчаєшь"? Чи тільки ти маєш право висловлювать сумніви стосовно інших, а твої ствердження повинні сприйматься, як аксіома?...
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08.05.2021 10:41 Відповісти
См.выше.
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08.05.2021 10:46 Відповісти
Ага... Побачив... "Вчення Маркса вірне, тому що воно - правильне...".
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08.05.2021 10:56 Відповісти
Свобода сделала Майдан. А неблагодарный народ выбросил их на помойку истории. Испугавшись что кацапы подумают что революция была "националистической".
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08.05.2021 05:24 Відповісти
не свобода сделала майдан, но то такое. Но вот блеяние по поводу таких откровенных фальсификаций со стороны мальованного Вирастюка удивляет. Где протесты? Вялая якая то свобода и Кошулинский, победа под подушку не придет.
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08.05.2021 05:31 Відповісти
А як можна вплинути на 73% плюс скільки там процентів у різних ОПЗЖоп, плюс псевдоукраїнських партій типу Гордона... Скільки процентів у нас за патріотів? Вісім, а може - 25% і всі роздроблені. А чисто свободівців, менше одного відсотка, десь 0,5%. То невже ті 0,5% мають віддуватись за всіх? Не можу не нагадати, що розумний, державницький підхід продемонструвала Маруся Звіробій, яка зняла свою кандидатуру на користь Р.Кошулинського. Свою позицію вона пояснила так: "Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все - це інструкція до виконання, а не просто гасло". Єднаймося!
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08.05.2021 10:04 Відповісти
слухайте, это же округ Свободы, если вы там ничего не можете сделать против слуги Вирастюка, то о чем можно говорить. Делайте что то, без бла-бла-бла. Иначе вы пропадете как сила. И это правда
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08.05.2021 10:09 Відповісти
Докази азіатського походження Кошулинського будуть?
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08.05.2021 15:52 Відповісти
Депортировать всех мокшан на историческую родину и все станет на свои места.
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08.05.2021 06:58 Відповісти
Починай депортацію.
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08.05.2021 08:18 Відповісти
Смицький, ти програв ще коли в Україні народився.
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08.05.2021 07:34 Відповісти
Лохторат тупо купили, ось і все.
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08.05.2021 07:30 Відповісти
50 років фізичного та духовного знищення та +25 років державної невизначеності ,і це у Західній Україні-оплоту державності, а кожен другий та третій виборець то не прийшов то продався то злякався потрібні перевибори може дасть бог оговтаються Як же ж важко створити з "населения" націю та народ. Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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08.05.2021 07:53 Відповісти
"https://petition.president.gov.ua/petition " - ТЫ КАК ЧЕЛОБИТНУЮ ЦАРЮ ПОДАЁШЬ, ХОЛОП?

"Як же ж важко створити з "населения" націю та народ." - бидлоелекторат взявся из насєлєнія саздавать "мудрий нарід".
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08.05.2021 08:39 Відповісти
Злий ти. кац.п мабуть?
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13.05.2021 20:39 Відповісти
Звісно злий...
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13.05.2021 21:08 Відповісти
Про те як формують суспільну думку 1+1. І на кого вони орієнтуються.
Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе - Цензор.НЕТ 7158
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08.05.2021 08:26 Відповісти
Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе - Цензор.НЕТ 5070
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08.05.2021 08:26 Відповісти
цифри майже співпадають з кількістю голосуючих за кондитера
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08.05.2021 08:42 Відповісти
Можу вас запевнити, що серед виборців Порошенка не знайдеться жодної ватної сволочі.
А от серед зебілів - ВАЛОМ.
Навіть депутат СН бородач ходить в російському триколорі і не соромиться.
Він би і колорадку начепив.
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08.05.2021 08:49 Відповісти
ви ніяк не хочете збагнути, що серед виборців Зеленського 2019 близько половини це виборці Порошенко 2014
отже, кидаючи блювотину і рідке лайно на виборців ЗЕ, ви кидаєте його і на себе зразка 2014
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08.05.2021 08:57 Відповісти
І що з того ? Це якось має виправдати їхній зебільний вибір в 2019 ?
Ви, мається на увазі секта зради, яка перебігла до зеленського, розчарувались в Порошенку, бо голосували за швидке припинення АТО, за низькі тарифи. Адекватні люди, це вже вже ті, кого ви нарікли порохоботами, розуміючи, що війна та реформування країни будуть довгими, обирали європейський шлях, який торував Порошенко.
Тобто ми прагнули взяти до рук вудку- знаряддя, а ви подачку-рибу.
Сидите і чекаєте, коли розбагатілий при зеленському агметов підкине вам пакет цукру під вибори.
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08.05.2021 09:06 Відповісти
ви ніяк не хочете збагнути, що в 2014 багато нинешної зебіло-вати тупо обісралося, усвідомивши що при кацапах їм буде дуже пагано, тому вони голосували за Пороха.
А в 2019 вони, як й ти, побачивши що Порох й Ко фактично відвели небезпеку активної війни з рашкою, та надивившись зомбоящика з кремлевскими фейками та серілами про голо-боротька, знятими за кошти міноборони рашки, забажали ХАЛЯВИ.
саме тому ти влітку 2019 бігало та голосило про "за полгода при зеленском наступит рай и расцвет економики!"(с)
Більш того, коли рашка знов полізе, а економіка України остаточно буде розвалена твоїм вислюком оманським - то й ти, й всі іші зебіло-ватники побіжать знов голосувати за Пороха, Турчинова, Гройсмана та Яценюка))
Бо ви просто стадо баранів, нездатних думати але дуже ссикливих за свій холодильник та теплий діван
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08.05.2021 12:03 Відповісти
А в 2010 частина цих виборців мабуть і за Яника проголосували, і що? Якщо у людини немає клепки, то пофіг, як вона голосувала в 2019, 2014 чи 2010...
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08.05.2021 12:38 Відповісти
От ти уявляєш Сейтаблаєва, Забужко чи Яну Зінкевич з колорадкою? Ну давай цже не писати єресь відверту, а?
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08.05.2021 12:39 Відповісти
Товсто тролите
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08.05.2021 14:03 Відповісти
Циркові держаться своїх.
І тяне кловун силових...
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08.05.2021 08:33 Відповісти
А хіба був третій варіант між Я і путін?
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08.05.2021 09:21 Відповісти
так ти і є ворог.
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08.05.2021 09:35 Відповісти
Влада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4029
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08.05.2021 10:05 Відповісти
мафия
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08.05.2021 10:12 Відповісти
був собі спортсмен Вірастюк, а став кандидатом шмарклявим 3,14дарастюк
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08.05.2021 10:16 Відповісти
Я мав надію,що Вірастюк справжній стронгмен,але коли він погодився йти в депутати від землепродавців,я змінив свою думку.ВІн звичайний шоумен низького штибу...
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08.05.2021 11:06 Відповісти
Зеленое стадо тренируется фальсифицировать президентские и парламентские выборы.
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08.05.2021 13:08 Відповісти
На жаль, так
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08.05.2021 13:58 Відповісти
На жаль, так
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08.05.2021 13:59 Відповісти
Прошу підтримати петицію про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборів:
https://petition.president.gov.ua/petition/116722
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08.05.2021 14:04 Відповісти
наилучшая петиция в миреВлада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 9627
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08.05.2021 14:23 Відповісти
влада вляпалася не тільку у 87 але і 50 округах. ПЕРЕВИБОРИ і ЦВК втому числі коли мова йде про імідж ДЕРЖАВИ !!
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08.05.2021 14:49 Відповісти
Та не боись, ты честно пролетел, как фанера!
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08.05.2021 15:25 Відповісти
Выборы в Украине фальсифицируются в последние несколько лет. На всех уровнях и на всех участках. Я больше не голосую. Голосовать в таких условиях не уважать себя. Не знаю как в отношении Кошулинского. Но в целом ни выборов, ни выбора нет.
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08.05.2021 17:56 Відповісти
 
 