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Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

За минулу добу, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки - ще і з ручних протитанкових гранатометів.

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Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного - ще і з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

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Станом на 7:00 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних сил України немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
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Отвєтка була..де і скільки.?.Скільки ворога знищили ? Мабудь зелене недорозуміння заборонило про це писати?
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08.05.2021 08:13 Відповісти
Отвєтка- ;О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ;
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08.05.2021 08:20 Відповісти
Вчорашнє повідомлення
Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9818
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08.05.2021 08:34 Відповісти
ответки не было, был обстрел и погиб дед 39 года рождения...
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09.05.2021 08:51 Відповісти
Незрозуміла війна.
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08.05.2021 08:33 Відповісти
"Режим тиші" називається
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08.05.2021 10:02 Відповісти
Втрати російсько-окупаційних військ 07.05.2021 р. склали 8 осіб:

безповоротні (200) - 5 (1 - 4 омсбр 2 АК , не бойовий, підрив на НВП, 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, підрив на НВП, 3 - 100 омсбр 1 АК, не бойові, в результаті недотримання заходів безпеки при поводженні з вибуховими речовинами);

санітарні (300) - 3 ( 2 - 4 омсбр 2 АК, не бойові, в результаті необережного поводження зі зброєю та підриву на НВП; 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, в результаті порушень правил безпеки під час виконання господарчих робіт).

Окупанти продовжують свій флешмоб.

Ще раз підкреслюю. Ми суворо дотримуємося домовленностей і не відповідаємо за їх порушення заходів безпеки.
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08.05.2021 08:41 Відповісти
"недотримання заходів безпеки при поводженні з вибуховими речовинами", если это компактно уложенная группа снарядов/мин, по звуку напоминает раскаты далекого грома, т.е. слышится не единичный "ба-бах", а после инициирующего взрыва еще пара тройка от детонации складированных боеприпасов в которые прилетело.

Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибраИсточник: https://censor.net/ru/n3264161
Огонь из арт.устоновок точно был. Чей это был огонь сказать трудно. Но где-то в районе Новолуганки в этом же промежутке времени что-то горело. Если это горело, например в Доломитном, то это огонь из одних арт.устоновок, а если в Новолуганском, то из других ...
В общем понятие "возле населенного пункта Шумы", это понятие растяжимое. Там идут трубы канала "Северский Донец - Донбасс", возле которых в кустах с западной стороны могут стоять одни арт.системы, а с восточной другие и расстояние между ними может быть километра 1,5.

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08.05.2021 12:53 Відповісти
 
 