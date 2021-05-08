Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС
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Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
За минулу добу, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки - ще і з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного - ще і з підствольних гранатометів.
У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Станом на 7:00 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.
Втрат серед військових Збройних сил України немає.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Будь ласка, зачекайте...
безповоротні (200) - 5 (1 - 4 омсбр 2 АК , не бойовий, підрив на НВП, 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, підрив на НВП, 3 - 100 омсбр 1 АК, не бойові, в результаті недотримання заходів безпеки при поводженні з вибуховими речовинами);
санітарні (300) - 3 ( 2 - 4 омсбр 2 АК, не бойові, в результаті необережного поводження зі зброєю та підриву на НВП; 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, в результаті порушень правил безпеки під час виконання господарчих робіт).
Окупанти продовжують свій флешмоб.
Ще раз підкреслюю. Ми суворо дотримуємося домовленностей і не відповідаємо за їх порушення заходів безпеки.
Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибраИсточник: https://censor.net/ru/n3264161
Огонь из арт.устоновок точно был. Чей это был огонь сказать трудно. Но где-то в районе Новолуганки в этом же промежутке времени что-то горело. Если это горело, например в Доломитном, то это огонь из одних арт.устоновок, а если в Новолуганском, то из других ...
В общем понятие "возле населенного пункта Шумы", это понятие растяжимое. Там идут трубы канала "Северский Донец - Донбасс", возле которых в кустах с западной стороны могут стоять одни арт.системы, а с восточной другие и расстояние между ними может быть километра 1,5.