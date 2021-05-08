Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

За минулу добу, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки - ще і з ручних протитанкових гранатометів.

Читайте також: Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного - ще і з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Читайте також: Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

Станом на 7:00 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних сил України немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.