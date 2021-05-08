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В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали

8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 193 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02госпіталізовано – 2 544 особи;
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02летальних випадків – 370;
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02одужало – 19 408 осіб;
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02здійснено 87 641 тестування за добу (зокрема, методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

Читайте також: "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов

За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіло – 2 114 138 осіб;
🔺одужало – 1 750 570 осіб;
🔺летальних випадків – 46 200;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Читайте також: Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов
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Топ коментарі
+10
ти який тип?
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 1455
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08.05.2021 09:01
+7
Другий.

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8339
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08.05.2021 09:21
+5
Панику разгоняют. Сказал же ж министр - никаких красных зон, третья волна пройдена, все идет по плану, ждем четвертую волну. Кто смог - переболел, кто не смог - помер.
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08.05.2021 08:54
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Вот и последствия шатания по гебнявым конторкам кацапского каганата с крашенными яйцами
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08.05.2021 08:44 Відповісти
Панику разгоняют. Сказал же ж министр - никаких красных зон, третья волна пройдена, все идет по плану, ждем четвертую волну. Кто смог - переболел, кто не смог - помер.
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08.05.2021 08:54 Відповісти
Не, відумали еще и для того, что бы ликвидировать движение пригородних поездов и урезать городской транспорт.
А ты, уже укололся фуфломицином?
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08.05.2021 08:58 Відповісти
Працюватимемо невдовзі в великих стабільних корпораціях, всі на рівних умовах, вколоті і щасливі. Світ вже більш, ніж сто років про це мріє. Нарешті вже ось-ось. Ура.
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08.05.2021 09:04 Відповісти
ти який тип?
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 1455
показати весь коментар
08.05.2021 09:01 Відповісти
Другий.

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8339
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08.05.2021 09:21 Відповісти
Ти про команду Зеленського?
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8770
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08.05.2021 09:17 Відповісти
Ті, хто робив тести в поліклініках цієї п'ятниці, отримають результат тіки у вівторок.
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08.05.2021 09:07 Відповісти
Та яка тобі різниця?- Ковіду не існує, земля пласка, Білл Гейтс рептилоїд з Нубіру.
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08.05.2021 09:20 Відповісти
Привіт, псевдолікарю, якого тут вже освічені викрили на незнанні медтермінів, давай свій коронний жарт про Чіпа з Дейлом.
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08.05.2021 09:32 Відповісти
Посилання де викрили, або ж бодай розкажи які саме там терміни були, особа з галактичного об'єму фантазією.
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08.05.2021 09:34 Відповісти
Це ж тобі треба, працюй.
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08.05.2021 09:54 Відповісти
Таки єврейка?
Та ще й брехуха.
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08.05.2021 09:58 Відповісти
Скоро все привьются и не будут бояться короновирусных.
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08.05.2021 09:08 Відповісти
Первые пару вакцинаций сделают за счет государства - а дальше все регулярно и на платной основе, каждые полгода.
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08.05.2021 09:27 Відповісти
Смертность как в Турции, а "выявили" 8000?!
Знакомый уже 4й день с t под 40, а семейная рвач говорит "пей парацетамол и чаек - оно попустит!"..ага, если не скрутит окончательно.
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08.05.2021 09:40 Відповісти
Не можна ставити ковід. З роботи випруть.

Команда Зеленського серйозно взялася за боротьбу з епідемією.
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08.05.2021 09:41 Відповісти
А от других болезней сколько памерло?
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08.05.2021 09:54 Відповісти
выздороветь от вируса невозможно. От любого вируса.
Просто уходят симптомы, а вирус навсегда остается, при ухудшении иммунитета симптомы опять вылазят.
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08.05.2021 10:22 Відповісти
«Сьогодні надзвичайно складна ситуація у боротьбі з COVID-19. Ми спостерігаємо серйозне відставання у темпах вакцинації українців. Я звертаюсь до Президента та Уряду США з проханням якнайшвидше допомогти придбати якісні вакцини Pfizer для захисту наших громадян. Немає нічого важливішого за здоров'я та життя людей», - наголосила Юлія Тимошенко.
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08.05.2021 11:09 Відповісти
Ну если Вона сказала , то Янелох сразу ломанется выполнять пожелания главной балаболки страны.
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08.05.2021 12:14 Відповісти
На томафлю наклейки поменяй!
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08.05.2021 13:15 Відповісти
 
 