В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали
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8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 193 медпрацівники.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 544 особи;
летальних випадків – 370;
одужало – 19 408 осіб;
здійснено 87 641 тестування за добу (зокрема, методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).
За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіло – 2 114 138 осіб;
🔺одужало – 1 750 570 осіб;
🔺летальних випадків – 46 200;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
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А ты, уже укололся фуфломицином?
Та ще й брехуха.
Знакомый уже 4й день с t под 40, а семейная рвач говорит "пей парацетамол и чаек - оно попустит!"..ага, если не скрутит окончательно.
Команда Зеленського серйозно взялася за боротьбу з епідемією.
Просто уходят симптомы, а вирус навсегда остается, при ухудшении иммунитета симптомы опять вылазят.