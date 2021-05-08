За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 046 людей, загалом - 857 798, - Степанов
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За минулу добу, 7 травня 2021 року, в Україні проти COVID-19 вакциновано 36 046 осіб. У лист очікування вакцинації записалися 525 881 особа.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
857 798 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:
м. Київ – 753 випадки/5 032 щеплення;
Вінницька область – 225 випадків/1 939 щеплень;
Волинська область – 221 випадок/718 щеплень;
Дніпропетровська область – 668 випадків/3 574 щеплення;
Донецька область – 569 випадків/1133 щеплення;
Житомирська область – 269 випадків/741 щеплення;
Закарпатська – 121 випадок/597 щеплень;
Запорізька область – 424 випадки/1516 щеплень;
Івано-Франківська область – 165 випадків/1201 щеплення;
Київська область – 370 випадків/2662 щеплення;
Кіровоградська область – 143 випадки/1088 щеплень;
Луганська область – 264 випадки/670 щеплень;
Львівська область – 478 випадків/3215 щеплень;
Миколаївська область – 286 випадків/857 щеплень;
Одеська область – 366 випадків/1618 щеплень;
Полтавська область – 317 випадків/673 щеплення;
Рівненська область – 475 випадків/1256 щеплень;
Сумська область – 352 випадки/1078 щеплень;
Тернопільська область – 264 випадки/578 щеплень;
Харківська область – 623 випадки/198 щеплень;
Херсонська область – 227 випадків/1940 щеплень;
Хмельницька область – 378 випадків/1184 щеплення;
Черкаська область – 314 випадків/995 щеплень;
Чернівецька область – 105 випадків/475 щеплень;
Чернігівська область – 333 випадки/1108 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
Вакцинація проводилась 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення.
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