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Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

У МВС зазначають, що використання цієї символіки передбачає адміністративну відповідальність. Стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Також можливе застосування і серйознішої відповідальності - кримінальної. Санкція статті 436-1 Кримінального кодексу України за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років.

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Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі 01
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Топ коментарі
+36
Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2350
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08.05.2021 09:50
+23
вимагаю занести в цей перелік прапор рашки !
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08.05.2021 09:52
+22
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4159
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08.05.2021 10:14
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Значит символику сн тоже нельзя использовать
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08.05.2021 09:48 Відповісти
зато эту можно
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 238
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08.05.2021 10:14 Відповісти
Ну если власовский флаг и одновременно флаг рос. империи можно использовать в качестве государственного в паРаше...то почему нельзя флаг императорской армии Японии использовать в качестве флага сил самообороны Японии??
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08.05.2021 10:29 Відповісти
СВОЮ ПРОІМПЕРСЬКУ ДЕМАГОГІЮ ЗАСУНЬ СОБІ В СРАКУ,ПРІВЄТ!
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08.05.2021 13:07 Відповісти
А це шо таке?
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08.05.2021 11:07 Відповісти
Это флаг императорской армии Японии...ныне используется как флаг сил самообороны Японии...
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08.05.2021 12:02 Відповісти
А яке відношення Японія має до комунізму чи фашизму?
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08.05.2021 15:38 Відповісти
Тебя кто-нибудь из украинцев называл тварью уже?
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08.05.2021 11:30 Відповісти
Блін, навіть гімн УРСР існував, не чув за союзу.
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08.05.2021 09:49 Відповісти
Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2350
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08.05.2021 09:50 Відповісти
Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 3085
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08.05.2021 09:51 Відповісти
вимагаю занести в цей перелік прапор рашки !
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08.05.2021 09:52 Відповісти
Теж не проти, але не підпадає по деяким ознакам. Тоталітарні режими теж еволюціонують.
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08.05.2021 09:54 Відповісти
Ці ознаки просто модернізувались. І ніби не відмінні, але якщо копнути глибше, різниці жодної.
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08.05.2021 09:57 Відповісти
Дочка судьи пьяная ездит по Киеву и даже в суд не приходит который её оправдывает, та же дочка матом на камеру кроет защитников и патриотов Украины и говорит что Крым **********. И? И Н-И-Ч-Е-Г-О!!!! А тут предупреждение какие мы страшные, напомниает Лукашенко, который за красно белые трусняки готов пять лет дать.
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08.05.2021 09:58 Відповісти
вже попросила вибачення. ось що свята 3.14здюліна робить. Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8637
https://www.facebook.com/100007253160854/videos/2816516881933390/
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08.05.2021 10:01 Відповісти
Слушал....и плакал...)
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08.05.2021 10:07 Відповісти
я також Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 342
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08.05.2021 10:08 Відповісти
У вас скупые мужские слезы, то такэ... А уж я рыдала, так рыдала... Водой отливали, по щекам хлестали. Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2283
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08.05.2021 11:43 Відповісти
поперхнулся пивом...
Это, было хуже, чем "приходы" от 120 калибра )))
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08.05.2021 12:42 Відповісти
Знову дивились спіч губастої ватниці ?
Ну ви і терплячий...
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08.05.2021 10:13 Відповісти
так, дивився. видно маманька їй розповіла про наслідки, та пояснила про життя в ордло. Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9075
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08.05.2021 10:15 Відповісти
Таке враження, що їй шуфлею по пиці зарядили, як можна так знущатись над собою.
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08.05.2021 10:19 Відповісти
В неї мізки покалічені.
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08.05.2021 10:30 Відповісти
Щоб мізки покалічити, треба їх мати.
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08.05.2021 15:29 Відповісти
У этой безмозглой серой моли до наколотых пельменей вообще смотреть было не на что...Не обращали на неё внимания мужики - скорее, шарахались от неё или прогоняли подсРачниками.... А вот теперь она - красавица, королевна, эталон фотогеничности.... Самая красивая во дворе....И мужики стали к ней присматриваться, в лифте за щеку давать....Жизнь наладилась....Можно теперь и в сетях повыделываться - популярность нарастить...
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08.05.2021 10:40 Відповісти
Губы надо было от прдбородка до лба лепить. Фу б.ля..тупая курка
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08.05.2021 11:13 Відповісти
Все молотки изъять, и переплавить на орала!
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7553
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08.05.2021 10:05 Відповісти
уже завтра во всех городах Мордора Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9647
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08.05.2021 10:07 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4086
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08.05.2021 10:09 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4159
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08.05.2021 10:14 Відповісти
Немцы на объездной больше бы давали ...
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08.05.2021 10:17 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4284
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08.05.2021 10:19 Відповісти
расеянские самки готовят пушечное мясо с "младых ногтей". если бы моя дочь, вырядила моих внуков в такую форму, она бы сходу получила отцовскую пи...лину и не одну.
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08.05.2021 10:37 Відповісти
С ПАРАДА- І НА ФРОНТ!
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4320
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08.05.2021 13:10 Відповісти
раніше..
Пуйло вже визначив роль упоротих ватних мамочок і їх діточок в калясках- їх пустять попереду танків..
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08.05.2021 13:14 Відповісти
Северную корею ещё забыли внести.
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08.05.2021 10:11 Відповісти
А полудурок Кива на аватарці в шапці-ушанці з совеЦкой зіркою із серпом і молотом Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1826
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08.05.2021 11:01 Відповісти
А разве свастика не древнеиндийский символ ? Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2339
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08.05.2021 10:11 Відповісти
шо там зєлєнський робить?

Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7742
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08.05.2021 10:11 Відповісти
Почти идеально! Попа не хватает.
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08.05.2021 10:37 Відповісти
Им говорят боритесь с коррупцией, а они борются с символикой, далеко пойдем.
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08.05.2021 10:12 Відповісти
Одне іньшому не заважає.
P. S.
путин-*****!
Крим- Україна!
Рашиссти- Вороги!
*****&рашиссти- ПНХ!
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08.05.2021 10:20 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9494
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08.05.2021 10:12 Відповісти
Ну правильно это ж не доска! А стол.
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08.05.2021 11:51 Відповісти
Да будет как всегда, предупреждают громко, сглатывают тихо.
Этим тварям с колорадами ни чего ни когда не бывает .
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08.05.2021 10:17 Відповісти
фашистські режими бажали поділити Світ, але ця ідеологія не має майбутнього. Співчуття родинам загиблих на клятих війнах.
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08.05.2021 10:18 Відповісти
Да идут они строем куда обычно.
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08.05.2021 10:19 Відповісти
- Папа, мы не хотим сгореть в танке!
- Папа лучше знает, что вам нужно..

Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9269
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08.05.2021 10:28 Відповісти
папа, похоже , уже принял на грудь Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 3939
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08.05.2021 11:47 Відповісти
А что? Имеет право в такой светлый праздник победы добра над памятью в логове ихней голгофы...
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08.05.2021 11:53 Відповісти
Дети реально перепуганы,но папка-подонок только ехидно насмехается...
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08.05.2021 12:09 Відповісти
Майские дни самые опасные для Украины.
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08.05.2021 10:34 Відповісти
Дело не в символике, дело в мозгах. Нормальному человеку, что не повесь, он останется человеком.А дураку и ........... цяцька. Каждая власть оболванивает дурачье под себя.
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08.05.2021 10:35 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1620
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08.05.2021 10:43 Відповісти
Свастики українського скаутинґу - Пласту
https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/04/14/152302/view_print/
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08.05.2021 12:28 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 6043
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08.05.2021 12:30 Відповісти
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 3803
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08.05.2021 14:35 Відповісти
Головне питання не розкрито -- москалі в цьому році рейхстаг штурмувати будуть, чи ні ?! Бо вже всі попкорном запаслися і в ожиданії... Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5149
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08.05.2021 19:27 Відповісти
...
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09.05.2021 11:24 Відповісти
Вот и пример, в Коростене вывесили зпрещенный совдеповский флаг и вздрючить того кто это сделал.
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09.05.2021 15:41 Відповісти
 
 