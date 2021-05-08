"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення підкреслив, що цей день відзначається для того, щоб повніше розуміти і зберігати загальну для всіх історію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-канілі Зеленського.
"Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне "ніколи не забути". Тому й відзначається в багатьох країнах цей День пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі", - написав Зеленський.
"Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на осуд. Ніколи не забути, що українці воювали разом із десятками народів проти нацизму. Разом із росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - додав президент.
Він нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому було створено міжнародні інституції і правила для підтримки глобального миру.
"І щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!" - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Ни сралину , ни жюкофу, который дал приказ, ни чего за это не было...
Нацисти нищили по національних ознаках , комуністи по політичним поглядам...ісламісти по релігійним..
Володя де ти найшов плюс в совку ?!коли цю інфекцію так тяжко знищити в головах ?
Гуго Карлович ™@JoN_TM 19 ч
Этот День Победы
Клоуном пропах
"Архівні документи про розправу в селі Великий Житин У документі йдеться, що червоноармійці, проїжджаючи повз село Великий Житин, "були обстріляні невідомими бандитами", і у відповідь на це бійці частини вчинили над жителями населеного пункту "дику розправу". "У цю ніч були повністю спалені 23 селянських господарства разом з майном. У вогні згоріли кілька місцевих жителів, велика кількість хліба і худоби. Крім того, бійці цієї частини під час пожежі грабували майно населення, ґвалтували жінок, били і вбивали громадян села", - написано в спецповідомленні. Як вказується, в ході розслідування було встановлено, що в результаті звірств "постраждало багато сімей інвалідів Вітчизняної війни та осіб, які перебувають у Червоній Армії". Так, був спалений у своєму будинку інвалід і ветеран війни Карпюк. Убитий місцевий житель та інвалід війни Степан Процюк, його майно теж спалено. У Ганни Процюк спалили господарство, одного її сина інваліда та ветерана побили, а другого повели з собою. Побили і забрали з собою інваліда війни Антонюка Данила Андрійовича. Переселенку з Польщі Надію Цвіркалюк та її тримісячну дитину розстріляли. У дружини вбитого фронтовика Торчанюк Харитини спалені будинок і все майно. Троє солдатів зґвалтували дружину червоноармійця Миколайчук Марію Опанасівну, матір трьох малолітніх дітей, після чого забрали у неї всі речі та влаштували підпал… Далі в документі перераховуються й інші моменти розбійних грабежів і спалювання господарства, осель жінок, які разом з дітьми залишилися без засобів до існування. У документі йдеться, що це не повний перелік жертв, проте попередній. Розслідуванням зайнялося ОКР "СМЕРШ" НКО 13 Армії. Спецповідомлення написав нарком держбезпеки УРСР Савченко".
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Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….
но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
То ж що він хоче побачити у очах комуняки краснопузого *****?
Цікаво, що тобі присниться завтра...