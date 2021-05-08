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Новини Політика України
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Зеленський (17415) День пам'яті та примирення (62)

"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення підкреслив, що цей день відзначається для того, щоб повніше розуміти і зберігати загальну для всіх історію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-канілі Зеленського.

"Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне "ніколи не забути". Тому й відзначається в багатьох країнах цей День пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі", - написав Зеленський.

"Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на осуд. Ніколи не забути, що українці воювали разом із десятками народів проти нацизму. Разом із росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - додав президент.

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Він нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому було створено міжнародні інституції і правила для підтримки глобального миру.

"І щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!" - резюмував президент.

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Топ коментарі
+43
Нацизм чи фашизм?

"Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2999
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08.05.2021 10:26
+35
"Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3318
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08.05.2021 10:31
+26
Нацизм и большевизм были абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать их, заслуживает только осуждения. Был бы ты не лох, написал бы вот так. "Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9590
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08.05.2021 10:30
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мій батько - один з наймолодших ветеранів (відвойовував Братіславу, Будапешт і Відень) - вже 32 роки спочиває в могилі. Минулого року йому би виповнилось 95. До такого віку ветерани, які справді воювали - не дожили. Фізично. Від слова "ніхто".
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08.05.2021 16:13 Відповісти
Правда, из тех кто реально воевал давно умерли,мой дед с1922 г.р уже 27 лет в могиле воевал всю войну начиная с Одессы и закончил в Вене
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09.05.2021 09:32 Відповісти
коричневый нацизм Украине не угрожает, ему неоткуда тут взяться... а вот зеленый идиотизм это реальная угроза для развития и независимости страны...
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08.05.2021 12:01 Відповісти
Путин - капут! Слава Украине!
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08.05.2021 12:07 Відповісти
Вовка, твои соплеменники на мацкве не раз говорили ,что немецкий фюрер был успешным минетжером ,а кремлевский еще лучше. Ты бы разобрался со своими симпатиями.
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08.05.2021 12:39 Відповісти
Святкувати разом з росією перемогу 9 травня - підтримувати побєдобєсіє. Весь світ відзначає 8 травня як день пам'яті. А наш бубочка збирається відзначати і з тими, і з цими. Хоче всидіти відразу на двох стільцях. Щось у цьому є по-януковицьки підле й лицемірне.
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08.05.2021 12:52 Відповісти
Поскольку Зе вырос и воспитался в комуняцкой семье, то он и остался внутри комунякой, значит это не абсолютное зло, в его мозгу это добро, потому он и рвется к комуно-фашисту путлеру, он жерта зомбирования, и его надо лечить, и возможно требуется хирургическое вмешательство.
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08.05.2021 12:54 Відповісти
Лечить?! Бубу?! Так це дурбецело тупорыле криворогате невиліковне! "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7822
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08.05.2021 18:14 Відповісти
Горбатого лікує лише могила.
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08.05.2021 20:52 Відповісти
тока в кунсткамеру - в назидание потомкам.
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09.05.2021 04:50 Відповісти
Обойдётся ! У него метастазы слишком далеко зашли !
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08.05.2021 12:58 Відповісти
Ленінізм-сталінізм був ще більшим злом по відношенню до народів СРСР. Але ..."біло і харошєє".
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08.05.2021 13:55 Відповісти
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6967
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08.05.2021 14:00 Відповісти
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3458
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08.05.2021 14:15 Відповісти
Осталось птицу-мутанта уморить. Я - за паритет между народами федерации, в их свободолюбивом устремлении... на зависть и погибель кацапам.
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09.05.2021 04:47 Відповісти
Русню можно было на задный план в списке засунут учитывая сегодняшнюю ситуацию.Но Зебил есть Зебил.
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08.05.2021 14:26 Відповісти
Кое что о распятых маль.., ДЕТЕЙ!
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 993

Ни сралину , ни жюкофу, который дал приказ, ни чего за это не было...
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08.05.2021 15:02 Відповісти
Действительно цензор НЕТ???
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08.05.2021 15:05 Відповісти
Нацизм возродила Леніна Маркс ідеологія яка по знищенню населення давно перегнала інші віруси суспільства ,...коли порахувати всі жертви ...наскільки б було краще коли б замість нацизму перемогла марксо ленінці в Німеччині...для світу ,...можна запитати в Камбоджі ...
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08.05.2021 15:26 Відповісти
Дивуе те, що нацизм осудили всі , а совок Леніна маркса ідеологію стараються оправдати , найти плюси ...при її гулагаг, голодомор, переселеннях і звірствах нквд..
Нацисти нищили по національних ознаках , комуністи по політичним поглядам...ісламісти по релігійним..

Володя де ти найшов плюс в совку ?!коли цю інфекцію так тяжко знищити в головах ?
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08.05.2021 15:32 Відповісти
Вава -то є мєстєчкове криворогате отродьє совкодрочєра шури сємьонича, колєгі профффесора тов. ківи ! "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 507 І шо ві-такі від нього можетє хотєть?! "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6932
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08.05.2021 18:36 Відповісти
то он киве подмахивает.
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09.05.2021 04:40 Відповісти
Только следует добавить что совдеповщина была в своем варварстве еще похлеще немецкого нацизма.
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08.05.2021 15:32 Відповісти
Но Володя там найшов + ,...
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08.05.2021 15:34 Відповісти


Гуго Карлович ™@JoN_TM 19 ч

Этот День Победы
Клоуном пропах

"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2424
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08.05.2021 15:42 Відповісти
Жертвами коммунизма во всем мире насчитывается, более 100 млн. человек. Нацистам Гитлера и его всем союзникам фашистам до таких "достижений" (коммунизма) как до Луны. Причем, на ссср приходится абсолютное большинство всех человеческих жертв из этих 100 млн. Коммунистический режим тюрьмы народов ссср это самый за всё время сатанинский кровавый режим на планете. Он десятками миллионов уничтожал людей и в мирное время, и в военное. Кремлёвскому коммуно-фашистскому режиму ничего не мешало совершать массовые убийства с 1917 года по 1953. В этом убеждаемся, когда читаем о кровавых событиях, происходившими в стране победившего коммуно-сатанизма - рсфср и позже ссср, - миллионных убийствах периода красного террора и военного коммунизма при кровавых палачах ленине и сталине в книге «Истоки зла (тайна коммунизма)».А теперь и их наследник современный главарь фашистского кремлевского режима кровавый палач )(уйло, он ничем не отличается от таких как и он красного палача сталина нациста гитлера .
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08.05.2021 16:27 Відповісти
І що ж чекати від гугнявлячо-хриплячого ,,недоразумения", вихованого на совковій ідеології?
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08.05.2021 21:00 Відповісти
А это было абсолютным добром?!

"Архівні документи про розправу в селі Великий Житин У документі йдеться, що червоноармійці, проїжджаючи повз село Великий Житин, "були обстріляні невідомими бандитами", і у відповідь на це бійці частини вчинили над жителями населеного пункту "дику розправу". "У цю ніч були повністю спалені 23 селянських господарства разом з майном. У вогні згоріли кілька місцевих жителів, велика кількість хліба і худоби. Крім того, бійці цієї частини під час пожежі грабували майно населення, ґвалтували жінок, били і вбивали громадян села", - написано в спецповідомленні. Як вказується, в ході розслідування було встановлено, що в результаті звірств "постраждало багато сімей інвалідів Вітчизняної війни та осіб, які перебувають у Червоній Армії". Так, був спалений у своєму будинку інвалід і ветеран війни Карпюк. Убитий місцевий житель та інвалід війни Степан Процюк, його майно теж спалено. У Ганни Процюк спалили господарство, одного її сина інваліда та ветерана побили, а другого повели з собою. Побили і забрали з собою інваліда війни Антонюка Данила Андрійовича. Переселенку з Польщі Надію Цвіркалюк та її тримісячну дитину розстріляли. У дружини вбитого фронтовика Торчанюк Харитини спалені будинок і все майно. Троє солдатів зґвалтували дружину червоноармійця Миколайчук Марію Опанасівну, матір трьох малолітніх дітей, після чого забрали у неї всі речі та влаштували підпал… Далі в документі перераховуються й інші моменти розбійних грабежів і спалювання господарства, осель жінок, які разом з дітьми залишилися без засобів до існування. У документі йдеться, що це не повний перелік жертв, проте попередній. Розслідуванням зайнялося ОКР "СМЕРШ" НКО 13 Армії. Спецповідомлення написав нарком держбезпеки УРСР Савченко".

https://uanews.world/
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08.05.2021 16:30 Відповісти
Абсолютная истина.
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08.05.2021 16:31 Відповісти
Нарізані цитати сильно спотворюють відосік ВаЗеліна. Так як у відосіку він більше говорить про Другу світову війну і Перемогу в Другій світовій. Так яка в нього освіта? Юридична? Та він і в школу нормально не ходив, як і його спічрайтери...
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08.05.2021 16:48 Відповісти
Странно,еще недавно, бубочка в новогоднем поздравлении утверждал, что -"Какая разница на какой улице живешь, если улица асфальтированная!" Предполагалось, шо бубочка комфортно себя чувствует и на улице Геббельса, или там какого- нибудь каудильо... А тут на тебе, как поменялось то.
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08.05.2021 17:19 Відповісти
Питання до Зе. А чи можна було би перемогти нацизм просто переставши стріляти?
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08.05.2021 18:11 Відповісти
Как говорила Майя Плисецкая : " Коммунизм ,социализм хуже фашизма"
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08.05.2021 18:23 Відповісти
Питання потрібно ставити не Зе-непорозумінню, а до тих, хто своїми голосами віддав Україну в руки такого убожества.
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08.05.2021 21:05 Відповісти
І що ж чекати від гугнявлячо-хриплячого ,,недоразумения", вихованого на совковій ідеології?
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08.05.2021 21:07 Відповісти
Найбільшою трагедією Людства ХХ сторіччя була поразка Німеччини у ІІ Світовій війні. Тому і маємо нині у світі такий бардак і загрозу погибелі, до якого довели т.з. "пабєдітєлі". Німці такого би не допустили навіть у страшному сні. Чим ближче катастрофа, (ядерна , екологічна, кліматична)- тим гучніше пропагандистське виття про "жахіття" нацизму і героїзм "асвабадітєлєй"..
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08.05.2021 21:32 Відповісти
це випадково не ті німці . що будують ПП-2 , вважаючи його чисто економічним проєктом ? до речі забивши на екологію .
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09.05.2021 00:50 Відповісти
Ні, не ті - тих винищили. А ці соснули ***** "пабєдітєлям". Доречі - німецькі екологи (представлені, доречі політичною силою) заблокували через суд будівництво ПП в німецькій зоні.
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09.05.2021 12:00 Відповісти
23.08.1939
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….

но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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08.05.2021 22:36 Відповісти
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2167
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08.05.2021 22:49 Відповісти
Янелоху (дурному шлемазлу) потрібно пояснити, що абсолютне зло є комунізм і тільки комунізм. Націзм чи націонал-соціалізм -це похідна гілка цього антилюдського збочення мозкової діяльності психічно хворих індивідів Homo sapiens.
То ж що він хоче побачити у очах комуняки краснопузого *****?
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08.05.2021 23:55 Відповісти
а увидит даже не себя, как предводителя желаемого кремлядью сюзерена... - косточку для шавки, виляющую хвостом и так незграбно путающуюся под ногами.
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09.05.2021 05:34 Відповісти
Пане, какая еще зрадуля? Там набор бессвязных слов, не более.
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09.05.2021 04:36 Відповісти
Вот некоторые пеняют , шо фашизм не следует путать с нацизмом.... Хотя и фашизм, и роисшовинизм, и расизм - одного поля ягодки. Нацизм - это крайняя ступень расового диктата(арийского) в мировом масштабе, белая раса - превыше всего. Фашизм - это наци внутри страны, где на первом месте диктат-тоталитаризм и где общество поделено на низшие и высшие касты. Роисшовинизм присущ только кацапам, когда внутри страны, с перспективой экспансии наружу, - в приоритете все тот же, по-фашистско-нацистско-кацапскому расовому принципу слоган, мол только единственная кацапораса способна привести остальные народы( в нарабсее их около 200)туда, не знаю куда и для чего. Следует подметить, шо фашизмо-нацистский роисшовинизм, кроме всего, - это наивысшая ступень (крайняя) национализма. Потому те, кто себя соотносит к националистам у нас , отстоит от шовинизма на ступень ниже, бо у националистов присутствует все тот же авторитаризм, шо и у коммуно-фашистов-шовинистов, но без глобального вождизма. Как вы догадались, шо у националистов все понад усе - не в глобальном масштабе, как у нацистов , а как у фашисто-шовинистов , внутри страны... И такая позиция националистам не делает чести. Потому нашим националистам , конче необходимо сместить свой вектор с крайней формы к центру, отказавшись от фашистско-нацистско-шовинистического тоталитарного единоначалия... И уж тем более не позиционировать себя с нацистами от СС"Галичина". К вам же люди бойче потянутся. И еще, фашисто-нацисто-шовинисты - это политическая подоплека на госуровне, которую защищает армия. Наши же националистические организации, как правило, это обособленные боевые подразделения, но не гос-армейские, которых , порою вслепую, используют разные правые политсилы. Левые же преследуют, как конкурентов. Так что, пришло время определиться националистам, или быть центристской политсилой, или быть военизированным подразделением с крайними националистическими взглядами, на побегушках у политсил, которые, работают на олигархат.
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09.05.2021 05:44 Відповісти
Прошу пардонить , французы также грешат , на манер кацапов, только своим лубрис-шовинизмом.
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09.05.2021 05:48 Відповісти
" нашим националистам... конче необходимо отказаться от фашистско-нацистско-шовинистического тоталитарного единоначалия..." (09.05. 05:44)
Цікаво, що тобі присниться завтра...
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09.05.2021 12:19 Відповісти
Все упирается в братство Сралина и Гитлера когда в Москве проходил Третий Конгресс КОМИНТЕРНА,где Гитлер был делегатом хоть и под другой фамилией...собирали сброд со всего Мира,а Гитлер представлял там свою партию НСДАП,Сралин сраную чЛенинскую РСДРП....рабочие братские партии... "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3277
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09.05.2021 06:26 Відповісти
Немцы и Мировая революция была затеяна еще в 1919 году...для тех кто не танке.... "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1844
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09.05.2021 06:32 Відповісти
Настало 9 травня, і членограй почав доїти цю тему... Ну і убожество...
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09.05.2021 07:20 Відповісти
Нацизм был злом. Но как быть с фашизмом, коммунистическим интернационализмом??? Кстати ваффен-СС не была признана преступной в Нюрнберге. Ведь это всего лишь иностранные формирования в рядах вермахта. Это и казаки Панвица, и украинская "Галичина", и латышский, эстонский, голландский, норсежский, шведский... легионы СС. Многих из них тоже судили, но по законам своих стран, за коллаборационизм и измену родине. Но это уже о другом. В рядах ваффен-СС были конкретные люди - военные преступники. Однако не все скопом.
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10.05.2021 18:09 Відповісти
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