У світі зафіксовано майже 157 млн випадків інфікування коронавірусом, померло 3 млн 270 тис. осіб, - університет Гопкінса

Кількість виявлених інфікувань коронавірусом у світі на ранок суботи становить 156 млн 900 тис. 851, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Украна.

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань становить 3 млн 269 тис. 841 людина.

До країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 651 тис. 36 інфікованих COVID-19, зафіксовано 580 тис. 886 смертей.

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Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 продовжує зростати високими темпами. За минулу добу кількість заражених збільшилася на 401 тис. 78 випадків і досягла 21 млн 892 тис. 676, кількість померлих за рекордного добового зростання у 4 тис. 187 становить 238 тис. 270.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 82 тис. 449 хворих, із них померло 419 тис. 114 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 421,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 788 осіб, в Індії - 171, у Бразилії - 1 тис. 961.

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