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У світі зафіксовано майже 157 млн випадків інфікування коронавірусом, померло 3 млн 270 тис. осіб, - університет Гопкінса

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Здоров'я

У світі зафіксовано майже 157 млн випадків інфікування коронавірусом, померло 3 млн 270 тис. осіб, - університет Гопкінса

Кількість виявлених інфікувань коронавірусом у світі на ранок суботи становить 156 млн 900 тис. 851, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Украна.

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань становить 3 млн 269 тис. 841 людина.

До країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 651 тис. 36 інфікованих COVID-19, зафіксовано 580 тис. 886 смертей.

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Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 продовжує зростати високими темпами. За минулу добу кількість заражених збільшилася на 401 тис. 78 випадків і досягла 21 млн 892 тис. 676, кількість померлих за рекордного добового зростання у 4 тис. 187 становить 238 тис. 270.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 82 тис. 449 хворих, із них померло 419 тис. 114 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 421,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 788 осіб, в Індії - 171, у Бразилії - 1 тис. 961.

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Главные фейкомётчики 21-го века.
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08.05.2021 10:40 Відповісти
Жак Аттали в 81 г . "мы что то найдём или вызовем пандемию. настоящий экономический кризис или нет вирус поражающий старых или толстых . неважно слабые поддадутся ему . испуганные и глупые поверят и дадут себя лечить.Мы позаботимся о том что бы лечение было предусмотрено .Отбор идиотов происходит сам по себе . они идут на бойню сами по себе." так же у него - человек будущего будет привязан к кредитно -регистрационной карточке
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08.05.2021 11:11 Відповісти
Только натуральное хозяйство, лечение подорожником и естественный иммунитет спасут от любой пандемии. Например, от чумы Юстиниана, ой, неудачный пример, тогда от Черной смерти 1346-1353 годов... нет, опять не то. Ну,, может хотя бы от Испанского гриппа? Ни хрена.
Вы из тех кто верит в сказки типа "дедовский метод лечения диабета"?
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08.05.2021 11:17 Відповісти
Ты нулевый, 21 век а ты мантры повторяешь и с подорожником носишься. При испанке антибиотиков не было, не позорься и учись, хотя кому я это десятки раз повторяю
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08.05.2021 12:12 Відповісти
Даже если ты был бы прав, ты не задавался вопросом - А при эпидемиях гриппа до испанки антибиотики были?
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08.05.2021 12:36 Відповісти
это сейчас вы о чём ? если конкретно про коронобесие то вам ни что не мешает прочитать . что вирус COVID-19 до сих пор не выделен и даже очень хорошую премию получить за предоставление его желающих до сих пор не нашлось. предыдущие вакцинации от короновирусов приводили к 100% тяжёлому заболеванию им же через 6-8 месяцев у вакцинированных. да и вообще первый глава всемирного банка член бильдегбергского клуба из правильно расовых наверное побольше знает . тем более то что он писал в своих книгах происходит на глазах. даже тот же паспорт иммунитета для контроля над людьми и таки очень переживал . что со свиным гриппом замешкались и упустили возможность создать " великую пандемию"
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08.05.2021 13:16 Відповісти
Мне мешает прочитатьэто бред отсутствие такой информации на заслуживающих доверия сайтах. Это вранье только на антиваксерских помойках найти можно.
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08.05.2021 13:24 Відповісти
я так понял . что вы вообще ни куда кроме как на политически правильные не заходите . даже на официальный европейский сайт побочных действий от лекарств . там есть статистика и по вакцинам
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08.05.2021 13:58 Відповісти
Зробіть ласку, довчіть українську мову, а поки припиніть використовувати безособові звороти типу "зафіксовано майже 157" - ТІЛЬКИ "зафіксованІ майже 157" - все, що більше 1 узгоджується як у числі, так і у роді та відмінку. Помилкові безособові звороти просто показують, що автор тексту є малограмотним.
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08.05.2021 16:42 Відповісти
 
 