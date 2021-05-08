Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рік за роком українці відходять від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті про трагедію найжахливішої в історії людства катастрофи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні п'ятого президента Петра Порошенка з нагоди Дня пам'яті та примирення.
"У вересні 1939 року разом із поляками українці першими відчули наслідки змови двох тоталітарних режимів, комуністичного та нацистського, які розпалили смертоносну пожежу Другої світової. Гітлер і Сталін - одного поля ягоди. І Путін, так само, як і вони, - палій війни, який нищить міжнародне право, а землі сусідів розглядає як "життєвий простір" для своєї імперії.
Недарма в наш час у стінах українського парламенту ухвалено закон, який юридично урівнює злочинність нацистської та комуністичної людиноненависницьких ідеологій. Рік за роком, сподіваюся, ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам’яті про трагедію найжахливішої в історії людства катастрофи.
Ми, українці, пам’ятаємо про мільйони євреїв, що загинули внаслідок Голокосту. Так само засуджуємо геноцид кримськотатарського народу. Це наш спільний біль, який не вщухає понад вісім десятиліть.
"Ніколи знову", - під таким гаслом ми сьогодні відзначаємо День пам’яті та примирення. Адже саме мета не допустити нової великої війни у Європі і породила Європейський Союз, до якого ми нині прагнемо.
Хай незгасима людська пам’ять про колосальні багатомільйонні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл застереже світ від повторення цієї жахливої катастрофи.
Бажаю всім українцям миру. Путін - капут! Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
Він би натягнув пійонерську краватку і з повітряними кульками бігав би по площі.
Совок в душі ніколи не прийме європейських та українських цінностей.
https://www.youtube.com/watch?v=enb-xbXL4nw&t=317s
Это главный показатель что зеленский для США это клоун который временно сидит в кресле президента пока грабит Украину
то что Блинкен встречался с Порохом первый это факт, да там была ещё и Тимошенко и ещё пару депутатов, но не было переводчика, поэтому Порох общался всё время легко с Блинкеном на английском, а Юлька и остальные только сидели улыбались и кивали ничего не понимая
До речі, Осадчук стажувався в США, так що англійську він знає добре. Але ще цікавіше, що Нуланд вільно володіє російською.
19-е августа 1939: заключён военно-политический союз между СССР и Германией.
1-е сентября: Германия вторгается в Польшу
17-е сентября: СССР вторгается в Польшу
23-е сентября: совместным парадом в Бресте отмечают уничтожение Польши
31-го октября Молотов в докладе на сессии Верх.Совета похвастался что Польша уничтожена совместным ударом Германии и СССР.
кроме того, сталин одновременно с гитлером начал 2ю Мировую войну,напав синхронно с гитлером на Польшу в 1939 году !
об етом вам в ******** не рассказывают?
Red Arrows fly over Horse Guards Parade during the VE Day Parade in 2015
Националисты имеют совершенно другую мотивацию, не финансовую.
Компания Рошен, в частности, спонсировала строительство ПВО Киева.
Тогда ведь бессарабия была в королевстве Романия.
Всі інші - це кремлівські холуі і тупі істоти , яким потрібно тільки збагатитися !
Не, ну, збитки Енергоатому, Нафтогазу, Укренерго та інших зебілам побачити важко... згоден...