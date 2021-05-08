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Порошенко (13229) День пам'яті та примирення (62)

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського

Рік за роком українці відходять від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті про трагедію найжахливішої в історії людства катастрофи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні п'ятого президента Петра Порошенка з нагоди Дня пам'яті та примирення.

"У вересні 1939 року разом із поляками українці першими відчули наслідки змови двох тоталітарних режимів, комуністичного та нацистського, які розпалили смертоносну пожежу Другої світової. Гітлер і Сталін - одного поля ягоди. І Путін, так само, як і вони, - палій війни, який нищить міжнародне право, а землі сусідів розглядає як "життєвий простір" для своєї імперії.

Недарма в наш час у стінах українського парламенту ухвалено закон, який юридично урівнює злочинність нацистської та комуністичної людиноненависницьких ідеологій. Рік за роком, сподіваюся, ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам’яті про трагедію найжахливішої в історії людства катастрофи.

Ми, українці, пам’ятаємо про мільйони євреїв, що загинули внаслідок Голокосту. Так само засуджуємо геноцид кримськотатарського народу. Це наш спільний біль, який не вщухає понад вісім десятиліть.

"Ніколи знову", - під таким гаслом ми сьогодні відзначаємо День пам’яті та примирення. Адже саме мета не допустити нової великої війни у Європі і породила Європейський Союз, до якого ми нині прагнемо.

Хай незгасима людська пам’ять про колосальні багатомільйонні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл застереже світ від повторення цієї жахливої катастрофи.

Бажаю всім українцям миру. Путін - капут! Слава Україні!"

Читайте також: 8 травня о 22:15 "ЄС" проводить акцію пам'яті жертв Другої світової війни
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Топ коментарі
+53
Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти - Цензор.НЕТ 9298. Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти - Цензор.НЕТ 9173 .
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08.05.2021 10:59
+51
Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти - Цензор.НЕТ 7102
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08.05.2021 10:43
+30
Я думаю, це він про нормальних людей має на увазі. 73% нікуди не відходять. Вони вирішили влаштувати з цілої країни цирк на чолі з преЗЕдентом ГОВНОкомандувачем. А фактично країною керує російський єрмак. Ніяка Європа тут і не світить...
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08.05.2021 10:48
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Зеленський не відходить.
Він би натягнув пійонерську краватку і з повітряними кульками бігав би по площі.
Совок в душі ніколи не прийме європейських та українських цінностей.
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08.05.2021 10:56 Відповісти
Но думаю что до окончания этого " процесса" еще уйдет лет 15 - 20. Кстати поэтому путин так и спешит. ведь победоносие это один из кроеугольных камней фундамента режима.
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08.05.2021 10:57 Відповісти
ну и зачем ты сюда своих кумиров постишь?
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08.05.2021 11:01 Відповісти
Квартальні клоуни не відходять. Сьогодні демонстративно не проводять ніяких офіційних заходів, а завтра в унісон з паРашею і ****** преЗедент, голова Верховної ради і заступник голови ВР покладуть квіти до могили невідомого солдату. Може ще й колорадські стрічки на себе начеплять.
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08.05.2021 11:10 Відповісти
Блинкен первым встретился именно с Порошенко, т.к. знает что это до сих пор единственный человек в Украине можно доверять и который что то пытается сделать для Украины...

https://www.youtube.com/watch?v=enb-xbXL4nw&t=317s

Это главный показатель что зеленский для США это клоун который временно сидит в кресле президента пока грабит Украину
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08.05.2021 11:11 Відповісти
Цензор.нет давно удалил эту глупую брехню сывочолого крыхолама. Была 20 минутная встреча Блинкена с пятью лидерами парламентских фракций и спикером Рады, но никак не часоввя лично с Порошенко
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08.05.2021 11:27 Відповісти
вот фейсбук удалил вас зе ботов, надо что б и тут почистили..
то что Блинкен встречался с Порохом первый это факт, да там была ещё и Тимошенко и ещё пару депутатов, но не было переводчика, поэтому Порох общался всё время легко с Блинкеном на английском, а Юлька и остальные только сидели улыбались и кивали ничего не понимая
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08.05.2021 12:35 Відповісти
ще раз для тебе повторю те, що сказав один з учасників тої зустрічі Андрій Осадчук. Що почали вони на чолі з Разумковим переговори з Вікторією Нуланд, і тільки через 30хв. до них долучилися Порошенко з Блінкіним. І що загалом вон переговорювались близько години.
До речі, Осадчук стажувався в США, так що англійську він знає добре. Але ще цікавіше, що Нуланд вільно володіє російською.
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08.05.2021 14:09 Відповісти
где можно записаться в "клуб фанатов Порошенко" и получить на хлеб с маслом и черной икрой?
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08.05.2021 11:59 Відповісти
касап, почім vpn?
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08.05.2021 11:21 Відповісти
Ню-ню. Календарь купи.
19-е августа 1939: заключён военно-политический союз между СССР и Германией.
1-е сентября: Германия вторгается в Польшу
17-е сентября: СССР вторгается в Польшу
23-е сентября: совместным парадом в Бресте отмечают уничтожение Польши
31-го октября Молотов в докладе на сессии Верх.Совета похвастался что Польша уничтожена совместным ударом Германии и СССР.
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08.05.2021 11:23 Відповісти
А потому что это была попытка умиротворения агрессора. Это - паскудство и трусость. Но не военно-политический союз, и не уничтожение независимого государства совместным военным ударом.
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08.05.2021 11:34 Відповісти
Есть мнение, что не все так однозначно. Гитлера кто-то ведь финансировал. И кормил его грандиозные проекты типа автобанов по всей германии. Похоже его вырастили для противовеса другому усатому фюреру( вождю) кототый уже готовился к мировой революции.
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08.05.2021 11:49 Відповісти
Сталин привёл Гитлера к власти; это не секрет. Причём очень просто: запретил Тельману заключать союз с соц-демами.
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08.05.2021 11:52 Відповісти
Так кумуняки і кормили німців, почитай по поставки ресурсів з срср в німечинну
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08.05.2021 14:01 Відповісти
Правительство Чехословакии ждало от Мацквы ****************, но Молотов отморозился и всячески избегал встречи с чешским послом. И только через день после согласия Чехословакии на аннексию Судет, обьявились комуняцкие вожди с заявлениями о помощи Праге
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08.05.2021 11:37 Відповісти
Мюнхенское соглашение, давай пройдёмся - какие части Судет получили Италия, Великобритания и Франция? Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 3182
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08.05.2021 11:53 Відповісти
Dmitriy Smirnov dbd235fd. сталин договорился с гитлером о разделе Европы ,заключив пакт молотова-рибентропа и етим развязал гитлеру руки !

кроме того, сталин одновременно с гитлером начал 2ю Мировую войну,напав синхронно с гитлером на Польшу в 1939 году !
об етом вам в ******** не рассказывают?
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08.05.2021 11:31 Відповісти
в Польше не считают советских солдат освободителями
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08.05.2021 12:18 Відповісти
завдякт укр-блогерам рашисти вже вивчили дату 1 вересня 1939, але все-рівно пхають по переду свою вялікую атєчєствєнную 1941.
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08.05.2021 13:01 Відповісти
8 травня в Європі також святкують перемогу. Цей день так і називається - Victory in Europe Day. Російське "побєдобєсіє" - то дещо інше.
Red Arrows fly over Horse Guards Parade during the VE Day Parade in 2015

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 2538
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08.05.2021 11:23 Відповісти
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 1482
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08.05.2021 11:26 Відповісти
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 9582
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08.05.2021 11:30 Відповісти
Порошенко - украинский националист.
Националисты имеют совершенно другую мотивацию, не финансовую.
Компания Рошен, в частности, спонсировала строительство ПВО Киева.
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08.05.2021 11:50 Відповісти
Траст - это перемена метода управления, а не смена собственника.
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08.05.2021 13:23 Відповісти
когда человек умом не вышел, а в голове каша и контакты перепутались между собой, психологи рекомендуют лист бумаги, и разбить общую проблему на много мелких. напиши три пункта 1-2-3 что именно Порошенко "жрал не в себя". станет легче.
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08.05.2021 11:51 Відповісти
як справжній українець-господар: усе в хату!
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08.05.2021 13:02 Відповісти
Це так Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 8133
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08.05.2021 13:51 Відповісти
То ж так. П`яте місце в Форбс.
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08.05.2021 14:55 Відповісти
Можно пруфы, а?
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08.05.2021 11:54 Відповісти
Це твоі , ватан , фантазіі щодо Порошенко , по собі приміряєш , ворюга !
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08.05.2021 12:14 Відповісти
Молдавские победобесы.

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 1249
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08.05.2021 11:29 Відповісти
какое победобесие на молдавии?
Тогда ведь бессарабия была в королевстве Романия.
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08.05.2021 11:41 Відповісти
и в гитлеровской коалиции)))
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08.05.2021 11:52 Відповісти
Ну да,никто кроме свинособак не участвовал )))что ж совки Кишинёву город -герой пришпандорили...
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08.05.2021 12:05 Відповісти
Самое печальное , что следующие выборы - очередные грабли .
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08.05.2021 11:44 Відповісти
Может тебе создать свой сайт и там самого себя получать ?
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08.05.2021 11:51 Відповісти
Тебе хіба хтось примушує читати Цензор .? Не подобається , можеш перейти на срувєсну ,, там Порошенка вже точно - нє хвалят .! Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 9383 .
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08.05.2021 12:07 Відповісти
тебе путина-иконьі мало, что тьі приперлось тут указьівать? иди гавкай на ру-сайтах.
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08.05.2021 13:03 Відповісти
Следуший президент будет не тот ни другой,задолбали своим коридорным мышлением.
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08.05.2021 11:42 Відповісти
Кто ? Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 4214
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08.05.2021 11:44 Відповісти
Петро Олексійович Порошенко!
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08.05.2021 11:56 Відповісти
Бойко?
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08.05.2021 11:49 Відповісти
Запросто. Пообещает нарiду что будет "как в СССР": телефон за две копейки, трамвай за три копейки, метро за пять копеек, и никаких "пандемий".
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08.05.2021 11:51 Відповісти
Форрофка...
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08.05.2021 11:57 Відповісти
Постукай три рази по дереву , бо Бойко - це кремль !
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08.05.2021 12:47 Відповісти
Следующім презідєнтом будєт тот , кого захоче , іх сіятєльство - олєг жиган .! Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 7540 . І чхать на мнєніе інших 42 млн .
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08.05.2021 12:13 Відповісти
вьіучи грамматику узкого язьіка, потом приходи.
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08.05.2021 13:04 Відповісти
Никогда снова! Путин - капут! Слава Украине!"Источник: https://censor.net/ru/n3264171
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08.05.2021 12:01 Відповісти
То чому Петька податки платив "поджигателю войны"?
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08.05.2021 12:11 Відповісти
И зачем убил и съел брата? Он что, голодный?
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08.05.2021 12:19 Відповісти
Так он же ещё убил и съел брата дЕрмака 🤣🤣🤣
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08.05.2021 12:21 Відповісти
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 2554.
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08.05.2021 12:39 Відповісти
*Петька* -твой сожитель в теплотрассах чебоксар,фуфел...
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08.05.2021 13:15 Відповісти
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 5837
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08.05.2021 12:16 Відповісти
Я давно зрозумів , що Украіну взмозі зберегти людина розумна , вихована , толерантна і патріотична - саме таким є Петро Порошенко !
Всі інші - це кремлівські холуі і тупі істоти , яким потрібно тільки збагатитися !
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08.05.2021 12:45 Відповісти
Вже два роки без Питра. Щось змінилось?
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08.05.2021 14:57 Відповісти
зебіли не тільки брехливі, а й сліпі. Може, ти хоч в очку ***** щось побачив?
Не, ну, збитки Енергоатому, Нафтогазу, Укренерго та інших зебілам побачити важко... згоден...
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08.05.2021 15:44 Відповісти
Атряд нє замєтіл патєрі байца )))
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08.05.2021 15:50 Відповісти
тут я з соєвим згоден
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08.05.2021 13:35 Відповісти
"...мы отходим..." - так бы хорошо звучало, если б это Порох изрёк перед тем, вместе со своим диабетом засобирался бы в мир иной. Как же... Чтобы такому счастью... Дождёшься тут...
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08.05.2021 16:09 Відповісти
Год за годом мы уходим от имперского парада победобесия,к европейскому бесовскому гей параду.
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08.05.2021 17:30 Відповісти
Попробуй для изгнагия своих бесов перейти с боярышника на сок читотела - может попустит!
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09.05.2021 10:07 Відповісти
Хорошо,попробую,а по теме что то сказать не хочешь?
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09.05.2021 20:51 Відповісти
: «Сколько бесов можно разместить на кончике иглы?»

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 8744
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10.05.2021 10:01 Відповісти
Мавзолейные Хмыри пиарят Гитлера уже 75 лет... Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 6796типа Молотов и Риббентроп заключили правильный братский доголвор от 23 августа 1939 года... Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 6796всем пиарам пиар +Северное сияние потока фюрера Путлера
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08.05.2021 20:30 Відповісти
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