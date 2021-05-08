На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу. ФОТО

На г. Піп Іван Чорногірський, в Івано-Франківській області, вночі з 7 на 8 травня випало до 20 см снігу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 9:30 8.05.2021 р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3 °С. За ніч випало до 20 см снігу", - зазначається в повідомленні.

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