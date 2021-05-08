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На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На г. Піп Іван Чорногірський, в Івано-Франківській області, вночі з 7 на 8 травня випало до 20 см снігу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 9:30 8.05.2021 р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3 °С. За ніч випало до 20 см снігу", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: 8 травня у Києві й області оголошено штормове попередження, - ДСНС

На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу 01
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Топ коментарі
+18
а теперь, слабаки, признайтесь, кто выкиинул новогоднюю йолку)) На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 528
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08.05.2021 11:08
+6
Это от глобального потепления...
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08.05.2021 10:53
+4
Піп Іван... А не поп.
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08.05.2021 11:16
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08.05.2021 10:46 Відповісти
Для Білого Слона -, це характерний стан. Нема чому дивуватися.
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08.05.2021 10:49 Відповісти
Это от глобального потепления...
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08.05.2021 10:53 Відповісти
глобального потепления не существует, ковид это выдумка, Зе лучший президент, абырвалг, абырвалг.
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09.05.2021 08:15 Відповісти
Знову ,,підсніжників,,будуть знаходити.
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08.05.2021 10:57 Відповісти
Блін....Вже ТРАВЕНЬ !
А сніг валить. І холодно.
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08.05.2021 11:02 Відповісти
а теперь, слабаки, признайтесь, кто выкиинул новогоднюю йолку)) На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 528
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08.05.2021 11:08 Відповісти
Піп Іван... А не поп.
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08.05.2021 11:16 Відповісти
Поп- это у вас в Московском каганате. Собственные имена - не переводятся. Дюссельдорф- это "Дюссельдорф, а не"Деревня на болоте" Рівне и на русском языке Ривне, а не "Ровно".
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08.05.2021 17:24 Відповісти
"На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу."- а фулі глобальне потепління ,аднака! На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 7708
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08.05.2021 11:19 Відповісти
«Зима близько». (с) На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 3530
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08.05.2021 11:36 Відповісти
Все маємо -і зиму і весну і літо,а там і осінь....
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08.05.2021 11:51 Відповісти
Блдь і там вже забудова, коли вже це припинеться?
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08.05.2021 12:13 Відповісти
Відбудовують руїни обсерваторії разом з поляками. Правда, попи хотіли поряд ще церкву будувати щоб бабки за свічки брать, але народ разом з екологами їх умовили того не робити.
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08.05.2021 13:58 Відповісти
Ну всьо! Бубочька наконец-то на лыжах покатается! Давно в отпуске не был. Пару недель, так точно! На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 3558
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08.05.2021 21:18 Відповісти
 
 