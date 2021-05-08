На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу. ФОТО
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На г. Піп Іван Чорногірський, в Івано-Франківській області, вночі з 7 на 8 травня випало до 20 см снігу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 9:30 8.05.2021 р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3 °С. За ніч випало до 20 см снігу", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Шрек Баблокат
показати весь коментар08.05.2021 11:08
+6 Дорогой Я
показати весь коментар08.05.2021 10:53
+4 Vasyl Karmazyn 1905cb1b
показати весь коментар08.05.2021 11:16
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А сніг валить. І холодно.