Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС
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Упродовж багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не повернеться на нашу землю. Однак сьогодні доводиться захищати не лише свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті та примирення.
У міністерстві нагадали, що під час Другої світової загинули понад 8 млн українців.
"Упродовж багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не повернеться на українську землю. Але у 2014 році Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й усю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову", - йдеться в заяві міністерства.
8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні із Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - у 76-ту річницю перемоги над нацизмом.
Будь ласка, зачекайте...
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией РФ с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
@Helgi Sharр
3 год ·
У Другій світовій війні українці, як завжди, воювали по обидва боки фронту, у складі більшості армій.
Зокрема, у армії об'єднаної Європи вони воювали виключно, як добровольці, як люди, які вільно й свідомо здійснили свій вибір, а в московицькій армії - переважно, як жертви насильницького призову, під страхом неминучого розстрілу, як раби.
Восьмого й дев'ятого травня ми вшановуємо «подвиг» рабів і проклинаємо вільних людей.
Умом Россию не понять... Дети изображают на сцене надгробия.
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.-