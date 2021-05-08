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Новини Політика України
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Друга світова війна (275) МЗС (3559) День пам'яті та примирення (62)

Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС

Упродовж багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не повернеться на нашу землю. Однак сьогодні доводиться захищати не лише свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті та примирення.

У міністерстві нагадали, що під час Другої світової загинули понад 8 млн українців.

"Упродовж багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не повернеться на українську землю. Але у 2014 році Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й усю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову", - йдеться в заяві міністерства.

Читайте також: "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні із Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - у 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

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Топ коментарі
+4
Внутри только полиция работающая на врага грабит граждан и покрывает преступность, что с ними делать, дайте право на законодательном уровне отстреливать преступников полицейских
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08.05.2021 11:10
+4
Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 6007
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08.05.2021 11:29
+3
Европу не надо защищать , иначе они совсем расслабятся . Надо защищать Украину .
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08.05.2021 11:41
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современная мировоззренческая концепция Украины - это "Форт Украина", защищающая границы цивилизации и европейского мира от бесноватой Орды "русскавага мира"..
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08.05.2021 11:10 Відповісти
Внутри только полиция работающая на врага грабит граждан и покрывает преступность, что с ними делать, дайте право на законодательном уровне отстреливать преступников полицейских
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08.05.2021 11:10 Відповісти
Закон нужен, а дальше его исполнять в обязательном порядке
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08.05.2021 11:24 Відповісти
А тим часом за Поребриком
Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 9009 Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 3767Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 9760Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 9329
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08.05.2021 11:19 Відповісти
вот уже и мид упомянул роиссю что они вторглись и Порох сегодня вспомнал путина сравнил с гитлером и сталиным и только ранее Зеклоун и слова не сказал про войну с нами размазано сказало чтоб больше не повторилось и слова про агрессию а упомянул кацапов что воевали вместе с другими : "Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими " Источник: https://censor.net/ru/n3264169-
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08.05.2021 11:20 Відповісти
Лапоть, зникни поки за тебе не взялись.
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08.05.2021 11:31 Відповісти
Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 6007
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08.05.2021 11:29 Відповісти
Сегодня Украина защищает всю Европу.-У Кулебы после встречи с Блинкеном мания величия.
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08.05.2021 11:29 Відповісти
Безкоштовна буферна зона(((
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08.05.2021 11:31 Відповісти
**@ть, сколько пафоса! Чем защищает? Болтовней и коррупцией?
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08.05.2021 11:33 Відповісти
Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 8431....
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08.05.2021 11:36 Відповісти
В европолитиков теперь есть на кого списывать свои проблемы, другой рукой тянут трубу оттуда же
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08.05.2021 13:05 Відповісти
На бутылку тебя насаживает например Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 5241 Безо всякого пафоса Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 5955
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08.05.2021 14:15 Відповісти
Давно подмечено, что есть два вида памяти о войне:
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией РФ с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
@Helgi Sharр

Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 5312
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08.05.2021 11:40 Відповісти
Европу не надо защищать , иначе они совсем расслабятся . Надо защищать Украину .
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08.05.2021 11:41 Відповісти
Хорошо
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08.05.2021 13:03 Відповісти
Дмитро Корчинський

3 год ·

У Другій світовій війні українці, як завжди, воювали по обидва боки фронту, у складі більшості армій.

Зокрема, у армії об'єднаної Європи вони воювали виключно, як добровольці, як люди, які вільно й свідомо здійснили свій вибір, а в московицькій армії - переважно, як жертви насильницького призову, під страхом неминучого розстрілу, як раби.

Восьмого й дев'ятого травня ми вшановуємо «подвиг» рабів і проклинаємо вільних людей.
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08.05.2021 11:48 Відповісти
Какая армия "объединенной Европы"? Не надо забывать, что украинцы воевали в составе армии своей страны, защищали от нацифашистов.
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08.05.2021 12:03 Відповісти
Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 673
Умом Россию не понять... Дети изображают на сцене надгробия.
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08.05.2021 11:51 Відповісти
значит будущий груз 200 что бы привыкали
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08.05.2021 11:56 Відповісти
Да где там Европа ?весь мир !
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08.05.2021 12:21 Відповісти
Сегодня Украина залог хорошей скидки на газ для Германии
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08.05.2021 13:01 Відповісти
Похоже что те руины так ничего Европу не научили.Например,тех же глупых немцев,которые опять через газопроводы лезут в обьятия с фашистской рашкой.
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08.05.2021 14:05 Відповісти

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.-
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08.05.2021 15:34 Відповісти
Я бы посоветовал МИДу поскромнее как-то... Европа в основном в НАТО, их защищать не нужно, а вот мы помощи просим постоянно. Ощущение, что они там от реальности оторвались. Засмеют.
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08.05.2021 15:43 Відповісти
Праздник переполняет сердца, гордость за наших предков, за их подвиг спасения Родшильдов и Коломойских от гитлеровских печей. Если бы не их мужество и самопожертвование, мы бы не освободили от оков однополую любовь и не расширили горизонты мировосприятия пятикратными тарифами.
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08.05.2021 16:03 Відповісти
 
 