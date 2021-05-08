УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14035 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 217 11
карантин (16095) Київ (13828) Кличко (2811) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу через COVID-19 у Києві померли 37 осіб, виявлено 753 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві за минулу добу виявлено 753 нові випадки захворювання на COVID-19. Померли 37 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

"753 підтверджені випадки захворювання на коронавірус зареєстровано в Києві за добу (загалом 198 721). Серед них 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років", - зазначив Кличко.

Померли за добу 37 жителів столиці (загалом 4787).

Читайте також: "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов

До лікарень столиці госпіталізовано 93 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями. 1 268 осіб подолали коронавірус (всього 127886).

Найбільшу кількість випадків захворювання виявлено в Шевченківському (113), Солом'янському (110) і в Дарницькому (103) районах.

За добу через COVID-19 у Києві померли 37 осіб, виявлено 753 нові випадки захворювання, - Кличко 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Вашингтонском университете провели исследование реального числа смертей от ковида. Топ-5: США - 905 тыс. Индия - 654 тыс. Мексика - 617 тыс. Бразилия - 595 тыс. Россия - 593 тыс. А если считать число смертей на миллион населения, то хуже нас ситуация вообще только в Мексике.(с)
показати весь коментар
09.05.2021 02:32 Відповісти
Вы слегка приврали.
Если считать число смертей на миллион населения, то хуже нас ситуация у Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Албании, Мексики, Северной Македонии, Беларуси, Румынии, Казахстана, Перу, Словакии, России, Литвы, Польши, Чехии, Венгрии, Молдове и Черногории
Таблица 2. по ссылке
http://www.healthdata.org/special-analysis/estimation-excess-mortality-due-covid-19-and-scalars-reported-covid-19-deaths
показати весь коментар
09.05.2021 20:41 Відповісти
нах мне эти ссылки !? ..ты реальное количество населения Украины знаешь, и реальное количество смертей !? нет.. но вот когда узнаешь вот тогда и скажешь кто из нас приврал...
показати весь коментар
09.05.2021 21:58 Відповісти
Понятно, что ссылки брехунам вроде тебя как кость в горле. Ибо нефиг.
показати весь коментар
09.05.2021 22:01 Відповісти
ой блин.. та не смеши меня чучело... реальные цифры мы узнаем еще не скоро а те что публикуют разные сми - это БРЕД !!!...
показати весь коментар
09.05.2021 22:04 Відповісти
Ваши доказательства - не доказательства? Знакомая песня.
показати весь коментар
09.05.2021 22:16 Відповісти
Какие доказательства тебе поцу нужны !? от Степаниды или от фармацевт-мафии !? ты болен или дурак !!!
показати весь коментар
09.05.2021 23:56 Відповісти
Брехуняка, ты хотя бы давай ссылки под постами, где ты цифры приводишь. Или ты считаешь доказательством три восклицательных знака подряд? За добу через COVID-19 у Києві померли 37 осіб, виявлено 753 нові випадки захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 3634
показати весь коментар
10.05.2021 00:07 Відповісти
Не злсись. От злости витамины пропадают (с). А в борьбе с ковидом это твоя последняя надежда.
показати весь коментар
10.05.2021 10:21 Відповісти
 
 