СБУ знешкодила ботоферму й інтернет-агітаторів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів і ботоферми в Одесі.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і пропаганду сепаратизму.

Оперативники спецслужби встановили, що п'ятеро жителів Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію і поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, зокрема, в російських ЗМІ. У такий спосіб зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні і під час травневих свят.

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Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні на початку травня.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку з пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.

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За версією слідства, зловмисники планували поширювати це під час масових травневих заходів.





Також оперативники СБУ заблокували в Одесі роботу ботоферми. Вона використовувалася для розповсюдження в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.

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Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.









У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. За їхніми результатами будуть прийматися відповідні процесуальні рішення.

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Заходи з викриття і блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.