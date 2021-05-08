СБУ знешкодила ботоферму й інтернет-агітаторів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів і ботоферми в Одесі.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і пропаганду сепаратизму.
Оперативники спецслужби встановили, що п'ятеро жителів Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію і поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, зокрема, в російських ЗМІ. У такий спосіб зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні і під час травневих свят.
Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.
За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні на початку травня.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку з пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.
За версією слідства, зловмисники планували поширювати це під час масових травневих заходів.
Також оперативники СБУ заблокували в Одесі роботу ботоферми. Вона використовувалася для розповсюдження в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.
Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. За їхніми результатами будуть прийматися відповідні процесуальні рішення.
Заходи з викриття і блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
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Несла такое шо Скабеева озавидовалась.
Кстати, а на Путина, Жирика, Сцуркова, Рамзана Ахматовича, извиняюсь, Кадырова, падишаха Чечни, извиняюсь и прочую мразь тоже открыли?
Они же на наших солдат даже открывают, хотя те воюют не на их засранной территории даже.
как журналисту высрал
где деньги берете?
Аллах дает(Путин)
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Я ось у цій пробував
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на друге травня під пропагандистськими висерами про одеса-хатинь кидати відео і фото факти - зразу бан в групі із видаленням коментарів...
Ежедневно приходит СПАМ. Есть номер. Один и тот же. Может кто-то по наивности думает что киес..л блочит спамеров? Зачем?
Аналогично с "контрактными". Те также любят "гадить". при этом НОМЕР отправителя НЕ узнать НИКАК. Ни в личном кабинете, ни в суппорте.
Куда им убогим проводить АНАЛИЗ? Могут по непонятке другие анализы принести
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Там на 2 травня вакханалія відбувалась, а за спробу запостити фотографії фактів як російські терористи стріляли під прикриттям поліції, як ці терористи кидали коктейлі молотова із даху - зразу приходив бан із видалення всіх коментарів в групі.
Як мінімум всю адміністрацію за пости які вона зробила можна посадити, та і більшість реакцій під постами там поставлена ботами...
Таким по десятке отвешивать и отправлять в кандалах дороги строить.