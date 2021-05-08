УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14035 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
293 2
карантин (16095) ЗСУ (5696) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу у ЗСУ зареєстровано 54 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 17 осіб

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

За добу у ЗСУ зареєстровано 54 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 17 осіб

Станом на 10:00 8 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 941 людина.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування Медичних сил Збройних сил України.

Загалом за час пандемії одужали 23 869 людей, летальних випадків 85.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 208 осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали

За минулу добу зареєстровано 54 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В установи охорони здоров'я госпіталізовано 17 осіб.

Від початку вакцинації у Збройних силах України 48 981 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3 217 - військові медики. Повторно провакциновано 277 осіб.

Читайте також: Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов

За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 1069 осіб.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо бы Горького Лука найти ЖЖ - он же там медиком то. правда какую-то херню начал писать, с месяц взад читал ЖЖ его там
но очень умный, мужественный и патриотичен аж до шнурков на берцах

пишет раз - едем и тут простр. участок, а водила(забыл позывной или кликуху, пусть будет Бенджамин Бенджаминович Сухарев) притопил газовую педаль в пол, а Лук:
- Ээээ, Бенджамин Бенджаминович Сухарев, мы же медики, на нас гроб крест видно. Чего ты гонишь то?
- Вот потому и гоню, Лучок, орки как раз приоритетной целью нас имеют из-за высокой заметности.
показати весь коментар
08.05.2021 12:36 Відповісти
Я так понимаю, что вслед за командой "нужно перестать стрелять", зебил дал другую команду: "нужно перестать вакцинировать военнослужащих", а там глядишь он сможет "договорится по средине" с куйлом, ведь защищать Украину уже не будет кому.
показати весь коментар
08.05.2021 12:38 Відповісти
 
 