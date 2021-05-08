За добу у ЗСУ зареєстровано 54 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 17 осіб
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Станом на 10:00 8 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 941 людина.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування Медичних сил Збройних сил України.
Загалом за час пандемії одужали 23 869 людей, летальних випадків 85.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 208 осіб.
За минулу добу зареєстровано 54 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В установи охорони здоров'я госпіталізовано 17 осіб.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 48 981 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3 217 - військові медики. Повторно провакциновано 277 осіб.
За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 1069 осіб.
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но очень умный, мужественный и патриотичен аж до шнурков на берцах
пишет раз - едем и тут простр. участок, а водила(забыл позывной или кликуху, пусть будет Бенджамин Бенджаминович Сухарев) притопил газовую педаль в пол, а Лук:
- Ээээ, Бенджамин Бенджаминович Сухарев, мы же медики, на нас
гробкрест видно. Чего ты гонишь то?
- Вот потому и гоню, Лучок, орки как раз приоритетной целью нас имеют из-за высокой заметности.