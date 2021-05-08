Саміт НАТО відбудеться без участі України, але з обговоренням питання отримання Києвом ПДЧ у НАТО, - Жовква
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Нинішній саміт НАТО 14 червня буде проведено без участі країн-партнерів Альянсу, до яких, зокрема, належить і Україна. У цьому саміті візьмуть участь лише країни-члени. Головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня. Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов'язково обговорена", - заявив Жовква.
Він наголосив, що "про обговорення української тематики на саміті НАТО запевняли найближчі партнери НАТО, зокрема США, Канада, Німеччина, Франція та Польща".
Жовква додав, що рішення саміту, зокрема щодо України, будуть зафіксовані в загальному підсумковому документі. "Робота над таким документом триває. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу", - сказав він.
Як зазначив заступник керівника Офісу президента, "в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу".
"Альянс справді іноді не проводить саміти із залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти у Лондоні у 2019 році або Страсбурзі та Келі у 2009 році, які відбулися лише за участю країн-членів. Тому нинішній саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може відбуватися саме у "вузькому колі" держав-членів НАТО", - повідомив Жовква.
Однак він не відкидає, що "таке рішення про проведення саміту НАТО лише серед членів Альянсу і без присутності країн-партнерів може бути переглянуто".
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо, ЗЄлєчка, все просираєшь !
у нас своїх ЗЬО-баників вистачає....
поляки поставили собі завдання можливості самостійного спротиву російській агресії.
і вони успішно його реалізують, не жаліючи а ні зусиль, а ні грошей.
Наверное в НАТО не видят смысла что-то обсуждать с ватными клоунами.
Пройшли роки. Приїхав парубок з науки. Зібралися діди, послухать мудрості. Прйшли, а батько каже: "Сказав син, що три дні буде думать, а потім говорить буде...".
Минуло три дні. Вийшов парубок до дідів, та й каже:
- Оце, як зібрать з усіх людей світу в одного чоловіка, усі води світу в одне місце, а усі гори світу нагромадить одну на одну, а з усього заліза зробить одну сокиру, що буде?".
- Не знаємо...
- А все просто... Отой чоловік хай вилізе на ту гору з тією сокирою. Розмахнеться і кине сокиру в море... От-то "булькне"!!!...
Так і з "Блазнем" - в голову лише ТАКА наука йде...
Там же без нього ну ніяк 🤣
Ганьба і стидоба !
Головне , що можна здогадуватися - Зеля зрозумів ,
що в США знають все. Абсолютно все !!
І скільки він та інші вкрали, і куди на які рахунки заховали, і хто й як працює на російські спецслужби, і як особисті корупційні інтереси домінують над державними.
От і вся історія... На жаль, на жаль....
А завтра знову вожжа під хвіст попаде і воно передумає. Кому таке треба.
Хто надасть членство в НАТО країні яка обирає проросійських клоунів?
Наіфіг їм приймати в НАТО країну яка через рік вийде звідти отримавши нового президента. Те ж саме стосується мудрого вибору 2019.
2. Особлива подяка НАТО і Заходу за офігенну "підтримку" в 2014 році.
О чем НАТО с ними говорить?
Поскладали б ми до купи гроші,
Припинили б сю озбройню гонку,
Пили б разом нашу самогонку.
Всюди б забуяла черемшина
І була б одна в нас Батьківщина.
І усі народи, їли б на свободі
Київськи торти!
Что им обсуждать с ЗЕбанарием?
Тому НАТО і послало зеленських - єрмаків - таранів- кулеб ... НАЙУХ перед тим натикавши мордою у, даруйте... гівно.