Саміт НАТО відбудеться без участі України, але з обговоренням питання отримання Києвом ПДЧ у НАТО, - Жовква

Саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Нинішній саміт НАТО 14 червня буде проведено без участі країн-партнерів Альянсу, до яких, зокрема, належить і Україна. У цьому саміті візьмуть участь лише країни-члени. Головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня. Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов'язково обговорена", - заявив Жовква.

Він наголосив, що "про обговорення української тематики на саміті НАТО запевняли найближчі партнери НАТО, зокрема США, Канада, Німеччина, Франція та Польща".

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Жовква додав, що рішення саміту, зокрема щодо України, будуть зафіксовані в загальному підсумковому документі. "Робота над таким документом триває. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу", - сказав він.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента, "в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу".

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"Альянс справді іноді не проводить саміти із залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти у Лондоні у 2019 році або Страсбурзі та Келі у 2009 році, які відбулися лише за участю країн-членів. Тому нинішній саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може відбуватися саме у "вузькому колі" держав-членів НАТО", - повідомив Жовква.

Однак він не відкидає, що "таке рішення про проведення саміту НАТО лише серед членів Альянсу і без присутності країн-партнерів може бути переглянуто".

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