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Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
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Ващиковський (93) нормандська четвірка (1523)

До "нормандського формату" варто залучити США, Велику Британію і сусідів України, - євродепутат Ващиковський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

До

До переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України в "нормандському форматі" і в Мінську варто залучити нових учасників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку під час дискусії під егідою Українського вільного університету висловив глава делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна - ЄС Вітольд Ващиковський (Польща).

"Ми можемо подумати про нові формати, які прийдуть на заміну "нормандській формулі" і Мінському процесу. Вже сім років минуло. Скільки ще ми маємо чекати на результати, щоб вирішити цей конфлікт? Тож ми можемо відкрито запросити до цього формату Сполучені Штати, Велику Британію. Вони є сторонами Будапештського меморандуму від 1994 року (про без’ядерний статус України. – Ред.), тож мають відчувати відповідальність за мирне вирішення конфлікту. Я думаю, що цей новий формат міг би також передбачати запрошення деяких сусідів України, наприклад країн Балтії, Польщі, Румунії та, можливо, Туреччини", - розповів європейський політик.

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Він зауважив, що всі сусіди України так чи інакше страждають від цього конфлікту. За словами Ващиковського, Польща перебуває в унікальній ситуації, адже є сусідом одночасно для країни-агресора та для країни, яка стала жертвою агресії. Тож саме Польща може адекватно інформувати Захід про те, що відбувається у цій частині Європи.

"Тож нам не бракує інструментів, аби поводитися з Росією, немає дефіциту ідей, як вирішити конфлікт між Росією і Україною. Є тільки брак політичної волі й рішучості. Ми робимо заяви, ми маємо дуже багато політиків, які хотіли б лише зробити ґешефт із Росією та забути про те, що відбувається за межами Європейського Союзу", - зазначив Ващиковський.

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Топ коментарі
+4
Вы с азерами уже 30 лет меняли форматы, толку ноль, единственный выход мочить кремлёвскую плешь
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08.05.2021 12:19
+3
нормандский формат явно пора менять...бо с такими участниками,как франция и германия нас ждет участь грузии и похлопование макроном членограя по щеке.
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08.05.2021 12:21
+3
форматы можно менять, как карты в колоде из 3600 штук...но пока баба яга против и присутствует желание почему-то с ней считаться, - дальше трепа не продвинуться ...
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08.05.2021 12:37
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Вы с азерами уже 30 лет меняли форматы, толку ноль, единственный выход мочить кремлёвскую плешь
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08.05.2021 12:19 Відповісти
Там заранее договорились где заканчивать освобождать.
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08.05.2021 13:13 Відповісти
Надо остановить Nord Stream 2 , отключить рашу от Swift , дать Украине оружие . Тогда и привлекать никого не придётся .
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08.05.2021 12:21 Відповісти
Успокойтесь уже и не смешите с этим Свифтом. Это серьезное оружие для стран с работающей экономикой и финансами, а рашке это уже пох, кроме нефти газа и леса нех торговать, а расчеты с Китаем производят тем же сырьем как в каменном веке
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08.05.2021 12:26 Відповісти
Воно то так, та не зовсім. Заскиглять швидко. Але "Запад" - імпотентні слабаки.
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08.05.2021 12:36 Відповісти
Згоден. Є такий фільм Body of lies з ДіКапріо де агент CIA говорить конгресменам про ісламських терористів :»коли вони зрозуміли, що воюють з чуваками із майбутнього, вони зрозуміли, що можуть бути невидимі для чуваків із майбутнього, коли відключать свої телефони і Інтернет і будуть передавати інструкції із рук в руки...».
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08.05.2021 12:38 Відповісти
Я про те, що від відключення SWFT може постраждати дуже маленький процент населення, великій кацапії пофігу
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08.05.2021 12:41 Відповісти
Грабовский, накуй со своим жЫдгим газом из Германии. Папуасам в своих индейских резервациях впаривайте.
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08.05.2021 13:23 Відповісти
Pavel Lymar Павел, не совсем так. Да Китай и Раша, торгуют в своих валютах, и уходят от доллара. Касаемо другого. Нех торговать, то гарно, а то, что в ЗВР Раши, за две недели, под санкциями и КОВИД, пришло 6,8 млрд долларов (аналог). Откуда взялись? Печатного, долларового, станка у Раши нет.
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08.05.2021 13:11 Відповісти
нормандский формат явно пора менять...бо с такими участниками,как франция и германия нас ждет участь грузии и похлопование макроном членограя по щеке.
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08.05.2021 12:21 Відповісти
согласен .
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08.05.2021 12:24 Відповісти
Як мона улігуліровать війну?К Нормандскому формату стоит привлечь США, Великобританию и соседей Украины, - евродепутат Ващиковский - Цензор.НЕТ 3833
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08.05.2021 12:23 Відповісти
В точку !
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08.05.2021 12:25 Відповісти
Пелестать слелять и убежать до Львова чтобы снаряды не долетали
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08.05.2021 12:28 Відповісти
Знищити ворога.
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08.05.2021 12:37 Відповісти
форматы можно менять, как карты в колоде из 3600 штук...но пока баба яга против и присутствует желание почему-то с ней считаться, - дальше трепа не продвинуться ...
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08.05.2021 12:37 Відповісти
Цікаво, як можна в любий формат добавити того, кого мордор кацапський бачити там не хоче? Зробити формат без ху-ла? А толку?
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08.05.2021 12:40 Відповісти
Да щаззз. Зря шоле мордор туда своих друзей определил?
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08.05.2021 13:10 Відповісти
Я думаю - к формату нужно привлечь глаза Путина. На крайняк и один сойдет.
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08.05.2021 13:29 Відповісти
Та тільки від Америки й Британії у срашисстов пукан розрива а ви ще кажете додати.... х¥йло не погодиться, розмови без сенсу.
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08.05.2021 13:48 Відповісти
И для равновесия - Китай и Северную Корею. Кто позволит менять формат?
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08.05.2021 21:10 Відповісти
угу, и кто, кроме украины, поддержит смену формата из нынешних участников ? а решение должно приниматься единогласно
так что пустой треп
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08.05.2021 22:29 Відповісти
 
 