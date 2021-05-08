В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 травня Сумська область останньою покинула "червону" зону карантину. Тож в Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "помаранчевій" зоні наразі перебувають 7 областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська.

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У "жовтій" зоні вже 17 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, а також місто Київ.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 осіб одужали.