В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 8 травня Сумська область останньою покинула "червону" зону карантину. Тож в Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, в "помаранчевій" зоні наразі перебувають 7 областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська.
У "жовтій" зоні вже 17 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, а також місто Київ.
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 осіб одужали.
Будь ласка, зачекайте...
p.s.: через две недели ждем последствий майских празднований.
Ковид - немного другое заболевание.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf
70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.