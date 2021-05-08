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В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні не залишилося жодного регіону з

Станом на 8 травня Сумська область останньою покинула "червону" зону карантину. Тож в Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "помаранчевій" зоні наразі перебувають  7 областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська.

Читайте також: "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов

У "жовтій" зоні вже 17 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, а також місто Київ.

В Україні не залишилося жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони 01

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 осіб одужали.
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Топ коментарі
+4
но, в этом НЕТ никакой заслуги "мастеров спорта" - просто САМО "рассосалось".
В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 3289

p.s.: через две недели ждем последствий майских празднований.
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08.05.2021 13:04
+4
Це перемога чемпіонів?
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08.05.2021 13:04
+3
в нашем районе большинство синие . В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 2675
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08.05.2021 13:06
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но, в этом НЕТ никакой заслуги "мастеров спорта" - просто САМО "рассосалось".
В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 3289

p.s.: через две недели ждем последствий майских празднований.
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08.05.2021 13:04 Відповісти
После Пасхи меньше недели прошло....еще неделька и оно как раз и рассосется...
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08.05.2021 13:06 Відповісти
Попы взбрызгнули на стадо и оно разошлость неся благую весть окружению. вирус же после золотого дождя от попа - стал очень добрым(кто подохнет - значит сотона виновата я, а кто нет - значит - бохспас ггг)
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08.05.2021 13:10 Відповісти
Празднователь , запомни раз и навсегда, грипп, орви, простуда явно проявляется в течении 3х дней, не надо никаких недель. Теперь беги проверься на простуду тестом
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08.05.2021 13:11 Відповісти
А стосовно того що земля пласка що скажеш?
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08.05.2021 13:14 Відповісти
Тыпил, а при чем тут грипп, орви и простуда?
Ковид - немного другое заболевание.
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08.05.2021 13:20 Відповісти
ковид- обычная простуда, иииоты с промытыми мозгами от страха
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08.05.2021 13:43 Відповісти
Це перемога чемпіонів?
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08.05.2021 13:04 Відповісти
степашка шестой раз победил короновирус В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони - Цензор.НЕТ 1888
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08.05.2021 13:34 Відповісти
в нашем районе большинство синие . В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 2675
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08.05.2021 13:06 Відповісти
В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 2899
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08.05.2021 13:06 Відповісти
ну так деды воевали, завтра их на палки нацепят и гулять с ними будут
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08.05.2021 13:14 Відповісти
Не те . В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони - Цензор.НЕТ 840
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08.05.2021 13:16 Відповісти
гип гип зєльоноє урряя!
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08.05.2021 13:11 Відповісти
То що, команду Зеленського можна привітати з перемогою над ковідом?
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08.05.2021 13:12 Відповісти
Так, Смицький, а це вже цікаво. Нащо тобі кисневий балон?
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08.05.2021 13:16 Відповісти
ну скорее всего для сварочных работ.
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08.05.2021 14:00 Відповісти
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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08.05.2021 13:17 Відповісти
Ізраїль так само ковід переміг. І що? В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони - Цензор.НЕТ 6837
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08.05.2021 13:37 Відповісти
стіпашка-наш спасітіль.
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08.05.2021 13:28 Відповісти
За прогнозом з офіційного документу уряду Великої Британії (сторінка 18)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf

70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.
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08.05.2021 13:36 Відповісти
В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони - Цензор.НЕТ 895
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08.05.2021 13:37 Відповісти
как только заговорили об отставке Степанова и вдруг сразу резко ковид стал пропадать ... В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони - Цензор.НЕТ 7396
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08.05.2021 13:57 Відповісти
зекретины ,проворовавшись,не нашли ничего лучше чем устроить геноцид под названием "естественный отбор" -надеюсь зесрани очень "повезет",т к Бог не тимошка.
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08.05.2021 14:06 Відповісти
Не говори "гоп", пока майские праздники не закончились...
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08.05.2021 14:57 Відповісти
І Наша Епідемія "воспрянула духом": позавчора 6+ тисяч нових випадків, вчора 8400, а сьогодні вже 8700. На честь перемоги, мабуть. Над "третью хвилею"...
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08.05.2021 15:30 Відповісти
 
 