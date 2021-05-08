"Автострада" вийшла з НАДУ - асоціація не стала драйвером реформ дорожньої галузі

Компанія "Автострада" виходить зі складу Національної асоціації дорожників України (НАДУ), а її засновник Максим Шкіль залишає пост віцепрезидента організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повідомлення компанії, опублікованого на її офіційному сайті.

Дорожня галузь стрімко розвивається, а проблеми, які давно накопичуються і значно гальмують процеси, не вирішуються. На жаль, Національна асоціація дорожників України не змогла стати драйвером змін у цьому напрямку.

"Національна асоціація дорожників України, в заснуванні якої ми брали безпосередню участь, була створена для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Однак ефективним майданчиком підтримки для них не стала. Було прийнято рішення припинити співпрацю з НАДУ та вийти з керівного складу організації", - прокоментував це рішення Максим Шкіль, якого цитує пресслужба компанії.

Він зазначив, що планує сконцентруватися на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, який представлено ​​в уряді, має ширші повноваження і до складу якого входять найбільші компанії країни, зокрема дорожні.

"Окрім іншого, асоціацію засновував для реформ, відстоювання і представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Але, на жаль, НАДУ не стала драйвером змін галузі. Я продовжу ініціювати реформування дорожньо-будівельної галузі. Сконцентрую свої зусилля на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України. Зроблю все можливе для поновлення дорожньої сфери, створення чесних, відкритих європейських умов роботи для всіх учасників ринку", - написав Шкіль на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляється на сайті компанії, Група компаній "Автострада" - один із лідерів українського дорожнього будівництва. Компанія представлена ​​в 11 областях країни. Виробничі потужності - це 16 заводів, 30 виробничих баз і 1,5-тисячний парк сучасної спеціалізованої техніки. У компанії працюють 3 500 фахівців. За минулий рік "Автострада" відремонтувала 300 км автодоріг та 25 мостів. Компанія інвестувала в дорожню техніку й інноваційні технології понад $170 млн.