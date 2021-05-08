УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13986 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
4 477 15
дороги (1505) ремонт (815) Максим Шкіль (2)

"Автострада" вийшла з НАДУ - асоціація не стала драйвером реформ дорожньої галузі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Компанія "Автострада" виходить зі складу Національної асоціації дорожників України (НАДУ), а її засновник Максим Шкіль залишає пост віцепрезидента організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повідомлення компанії, опублікованого на її офіційному сайті.

Дорожня галузь стрімко розвивається, а проблеми, які давно накопичуються і значно гальмують процеси, не вирішуються. На жаль, Національна асоціація дорожників України не змогла стати драйвером змін у цьому напрямку.

"Національна асоціація дорожників України, в заснуванні якої ми брали безпосередню участь, була створена для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Однак ефективним майданчиком підтримки для них не стала. Було прийнято рішення припинити співпрацю з НАДУ та вийти з керівного складу організації", - прокоментував це рішення Максим Шкіль, якого цитує пресслужба компанії.

Він зазначив, що планує сконцентруватися на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, який представлено ​​в уряді, має ширші повноваження і до складу якого входять найбільші компанії країни, зокрема дорожні.

"Окрім іншого, асоціацію засновував для реформ, відстоювання і представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Але, на жаль, НАДУ не стала драйвером змін галузі. Я продовжу ініціювати реформування дорожньо-будівельної галузі. Сконцентрую свої зусилля на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України. Зроблю все можливе для поновлення дорожньої сфери, створення чесних, відкритих європейських умов роботи для всіх учасників ринку", - написав Шкіль на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляється на сайті компанії, Група компаній "Автострада" - один із лідерів українського дорожнього будівництва. Компанія представлена ​​в 11 областях країни. Виробничі потужності - це 16 заводів, 30 виробничих баз і 1,5-тисячний парк сучасної спеціалізованої техніки. У компанії працюють 3 500 фахівців. За минулий рік "Автострада" відремонтувала 300 км автодоріг та 25 мостів. Компанія інвестувала в дорожню техніку й інноваційні технології понад $170 млн.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Странный вопрос, а зачем люди наличку в банке снимают и в рюкзаке носят по дороге домой, к примеру. Это что противозаконно или что?
показати весь коментар
08.05.2021 13:36
+2
ну,50 фур на километр-любой дороге кранты настанут.особенно если не контроллировать нагрузки на оси.
показати весь коментар
08.05.2021 13:39
+2
они не реформаторы...простая хозяйствующая организация .
"реформаторы"-это те,кто под контроль взял.
как там бубочка ляпнул не по сценарию?"я не знаю,что такое откат"...вот это оно
показати весь коментар
08.05.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Автострада" вышла из НАДУ - ассоциация не стала драйвером реформ дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 3670
показати весь коментар
08.05.2021 13:25 Відповісти
Странный вопрос, а зачем люди наличку в банке снимают и в рюкзаке носят по дороге домой, к примеру. Это что противозаконно или что?
показати весь коментар
08.05.2021 13:36 Відповісти
щось асфальт не стелецця містика плять
показати весь коментар
08.05.2021 13:26 Відповісти
автострада-не самая плохая компания.у нас в 2017 делала средний капитальный ремонт.
5 лет -полет нормальный.ни одной ямки пока не появилось....
показати весь коментар
08.05.2021 13:30 Відповісти
Если грузового трафика нету -- шт. по 50 фур на километр, хотя бы, -- так с чего ж дороге разваливаться?
...токо от времени... ... в полёте... *)
показати весь коментар
08.05.2021 13:38 Відповісти
ну,50 фур на километр-любой дороге кранты настанут.особенно если не контроллировать нагрузки на оси.
показати весь коментар
08.05.2021 13:39 Відповісти
...если бы, да кабы...
показати весь коментар
08.05.2021 13:40 Відповісти
странно получается. есть целый "председатель" и целая "ассоциация" а дорог нету.
показати весь коментар
08.05.2021 13:35 Відповісти
а это патамуша бубочка все под контроль взял...вон и выходят из ассоциации
показати весь коментар
08.05.2021 13:38 Відповісти
они не реформаторы...простая хозяйствующая организация .
"реформаторы"-это те,кто под контроль взял.
как там бубочка ляпнул не по сценарию?"я не знаю,что такое откат"...вот это оно
показати весь коментар
08.05.2021 13:47 Відповісти
это потому, что он "занятия" в буковеле пропускал. троечник...
показати весь коментар
08.05.2021 13:51 Відповісти
Недавно ездила в Ужгород по м 12, дорога просто отпадная, с мостами, качественной разметкой, развязками. Уже и кафешки подтянулись, открылись придорожные отели. Что там было раньше , знаю прекрасно. Так что не надо лгать, вы уже хуже кацапов
показати весь коментар
08.05.2021 14:52 Відповісти
"Дорожная отрасль стремительно развиваетсяИсточник:https://censor.net/ru/n3264188"

Бачу я цей "розвиток" із вікна своєї квартири. "Автострада" вышла из НАДУ - ассоциация не стала драйвером реформ дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 7706
показати весь коментар
08.05.2021 13:47 Відповісти
"Дорожная отрасль стремительно развивается, а проблемы, которые давно накапливаются и сильно тормозят процессы, не решаются."
показати весь коментар
08.05.2021 14:45 Відповісти
 
 