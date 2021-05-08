Фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєва залишили в штрафному ізоляторі до 6 червня, - рідні

Фігуранту сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування у штрафному ізоляторі до 6 червня. Про це повідомили його мати Діляра Абдуллаєва і дружина Аліме Абдуллаєва.

"Мого сина утримують у холодному карцері у багні, принижуючи його людську гідність", - передає слова Діляри Абдуллаєвої "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дружини Теймура Абдуллаєва, через те, що йому довелося лежати на холодній підлозі, у нього болить горло. Крім того, Аліме Абдуллаєва повідомила, що у її чоловіка є проблеми з тиском.

"У ШІЗО спальне місце пристібають до стіни і опускають тільки ввечері. Він не витримав цілий день на ногах і ліг на сиру і холодну підлогу", – розповіла Аліме Абдуллаєва.

На початку квітня повідомлялося, що Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування у штрафному ізоляторі ще на 15 діб.

16 березня Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України) через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Раніше мати Теймура Абдуллаєва Діляра повідомила, що у нього спостерігається гіпертонічний криз, в ШІЗО йому призначили постільний режим.

Український омбудсмен Людмила Денісова 18 листопада 2020 року звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою "негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав" Теймура Абдуллаєва.

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Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

Отже, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд терміном на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.

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