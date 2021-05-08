Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19
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Європейська комісія затвердила контракт із Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19. Водночас очікуються й інші контракти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
Поставки очікуються упродовж 2021-2023 років.
"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки", - написала глава Єврокомісії.
Вона додала, що будуть й інші контракти та інші вакцини.
🇪🇺 vaccination is progressing well.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021
Now we prepare the next stage in our response:
➡️giving booster shots
➡️dealing with possible escape variants
➡️allowing for vaccination of children & teenagers
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує у липні 2021 року вакцинувати проти коронавірусу 70% дорослого населення Європи.
Будь ласка, зачекайте...
а всем - поху....
Ошибка в закупке вакцины на 2,5 года вперед, ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ, как будет мутировать вирус и будет ли действенна вакцина.
Достижения - массовая вакцинация на начальных этапах, жаль, что не принудительная (ну почти), как в Израиле.
Лохи 100 лет будут спорить, надо, не надо, шмурдяк, не шмурдяк... у лохов то и мозгов нет, а спорят, поэтому колоть принудительно с постановкой клизмы справедливости для прочистки того, чего нет)
...все сияет белизной и дизайном... -- фабрики, заводы, фирмы разные, развлекательные центры, гоночные корты, выставочные павильоны, --... -- ...монорельсовые и магнитные дороги любых систем и фасонов... -- чем-то мне даже Космический Цетр Кеннеди во Флориде напомнило -- Красотень!
Но всё почти не дышит -- пусто везде.
Я алюминиевый завод обслуживал -- ни одной трубы в небо... -- чисто, как в больничке.
...но так, по-мелочи грузился -- к ним и от них.
Но пипл не осбо не грустит -- а шо? -- неожиданный оплачиваемый отпуск -- все проширяются, опять пахота беспросветная начнётся...*)
может скиснуть вакцина ...
население всего !!! ЕС около 450 мил (по памяти)
Тюю,а вы что,не знаете истинной цели вакцинации?
Билл Гейтс лично сказал,ознакомьтесь: https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4