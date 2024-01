Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19

Європейська комісія затвердила контракт із Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19. Водночас очікуються й інші контракти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Поставки очікуються упродовж 2021-2023 років.

"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки", - написала глава Єврокомісії.

Вона додала, що будуть й інші контракти та інші вакцини.

🇪🇺 vaccination is progressing well.



Now we prepare the next stage in our response:



➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers