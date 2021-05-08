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Новини За кордономЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
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Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Європейська комісія затвердила контракт із Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19. Водночас очікуються й інші контракти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Поставки очікуються упродовж 2021-2023 років.

"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки", - написала глава Єврокомісії.

Читайте також: Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

Вона додала, що будуть й інші контракти та інші вакцини.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує у липні 2021 року вакцинувати проти коронавірусу 70% дорослого населення Європи.
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Топ коментарі
+4
купит себе дом в лондоне
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08.05.2021 14:34
+3
А нам? Болт вам. Расходитесь по домам.
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08.05.2021 14:14
+2
Тююю....а Ми при чому??
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08.05.2021 14:24
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Ответный ход Степанов!
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08.05.2021 14:10 Відповісти
купит себе дом в лондоне
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08.05.2021 14:34 Відповісти
купит доху на меху ,
а всем - поху.... Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8688
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08.05.2021 14:46 Відповісти
А нам? Болт вам. Расходитесь по домам.
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08.05.2021 14:14 Відповісти
Тююю....а Ми при чому??
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08.05.2021 14:24 Відповісти
Не повторять ошибок европейцев! и повторять их достижения.
Ошибка в закупке вакцины на 2,5 года вперед, ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ, как будет мутировать вирус и будет ли действенна вакцина.
Достижения - массовая вакцинация на начальных этапах, жаль, что не принудительная (ну почти), как в Израиле.

Лохи 100 лет будут спорить, надо, не надо, шмурдяк, не шмурдяк... у лохов то и мозгов нет, а спорят, поэтому колоть принудительно с постановкой клизмы справедливости для прочистки того, чего нет)
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08.05.2021 16:08 Відповісти
Эту всю неделю таскал фуру на чешскую границу -- там в тайге, огромадный, современнейший техно парк... Флаги ЕС на каждой дорожной развязке и по ходу.

...все сияет белизной и дизайном... -- фабрики, заводы, фирмы разные, развлекательные центры, гоночные корты, выставочные павильоны, --... -- ...монорельсовые и магнитные дороги любых систем и фасонов... -- чем-то мне даже Космический Цетр Кеннеди во Флориде напомнило -- Красотень!
Но всё почти не дышит -- пусто везде.

Я алюминиевый завод обслуживал -- ни одной трубы в небо... -- чисто, как в больничке.

...но так, по-мелочи грузился -- к ним и от них.
Но пипл не осбо не грустит -- а шо? -- неожиданный оплачиваемый отпуск -- все проширяются, опять пахота беспросветная начнётся...*)
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08.05.2021 14:25 Відповісти
Торкает от дозенбиер?
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08.05.2021 14:48 Відповісти
Величайший прокукарекал о двух контрактах с Пфайзер по 10 млн. доз вакцины каждый. Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3241
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08.05.2021 14:30 Відповісти
2021-2023? т.е."пандемию" пока не закрываем?
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08.05.2021 14:33 Відповісти
Эта музыка будет вечной (с)
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08.05.2021 14:38 Відповісти
Карма, цуко, девка неторопливая, но неотвратимая притом.
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08.05.2021 14:45 Відповісти
Урсула, а не слишком ли?
может скиснуть вакцина ... Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7776

население всего !!! ЕС около 450 мил (по памяти)
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08.05.2021 14:50 Відповісти
Дуркует Европа, издержки эмансипации, у власти ЗЕбилов нет, но тож не самые умные собрались)
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08.05.2021 16:12 Відповісти
норм, канада планирует по 6 доз на рыло, ес пожиже, 4 всего
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08.05.2021 21:44 Відповісти
1,8 млрд доз? Куда столько? Солить ее что ли?
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08.05.2021 15:46 Відповісти
колоться надо ежегодно, плюс подарки слаборазвитым странам.
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08.05.2021 16:35 Відповісти
1,8 млрд доз? Куда столько? Солить ее что ли?

Тюю,а вы что,не знаете истинной цели вакцинации?
Билл Гейтс лично сказал,ознакомьтесь: https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
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08.05.2021 18:14 Відповісти
Доведеться вводити нові обов'язкові правила: вакцинація тричі на день перед прийняттям їжі. Не пропадати ж такому добру
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08.05.2021 16:40 Відповісти
 
 