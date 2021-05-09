УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13986 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
12 584 41
Полтавщина (732) смерть (6550) Ян Осока (1495) 81 окрема аеромобільна бригада (45)

У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

8 травня у Харківському військовому госпіталі унаслідок кульового поранення від снайпера найманців РФ, якого зазнав 28 квітня в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області, помер Віктор Анатолійович Городніченко, житель Миргородського району Полтавської області, старший солдат, військовослужбовець 81-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у військовому госпіталі помер воїн із Полтавщини - старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович. Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району унаслідок ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому було надано невідкладну допомогу, потім евакуйовано до лікарні в Бахмут, пізніше - в Харків. Але сьогодні після виснажливих операцій житель Миргородського району помер. Щирі співчуття близьким і рідним.

Про час і місце віддання військових почестей буде повідомлено пізніше. Вічна слава героям", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід"

У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+66
Шкода...
Царство небесне...
Нині йде війна, вмирають молоді хлопці, а совковим бібізянам аби 9 травня діда на палку всадовити і верещати про нацистів.
показати весь коментар
08.05.2021 14:13
+50
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 4768
показати весь коментар
08.05.2021 14:15
+49
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 6902

...
показати весь коментар
08.05.2021 14:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкода...
Царство небесне...
Нині йде війна, вмирають молоді хлопці, а совковим бібізянам аби 9 травня діда на палку всадовити і верещати про нацистів.
показати весь коментар
08.05.2021 14:13 Відповісти
нехай бріліантово-зелений загляне в ...*****
показати весь коментар
08.05.2021 14:13 Відповісти
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 4768
показати весь коментар
08.05.2021 14:15 Відповісти
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 8568
показати весь коментар
08.05.2021 14:16 Відповісти
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 6902

...
показати весь коментар
08.05.2021 14:16 Відповісти
наволоч клованна втирала Блінкіну і журикам, що українські воїни вже не вмирають від снайперського вогню ворога...
показати весь коментар
08.05.2021 14:19 Відповісти
Воно хіба розуміє , що там відбувається ?
Кокс робить гарну справу - нічого не бачити , не відчувати болю та радісно проводити свій час , навіть на робочому місці!
Блазень є блазень … )
показати весь коментар
08.05.2021 14:24 Відповісти
Вічна пам'ять нашому патріоту 😪😪😪

Смерть клятим рашистам !
показати весь коментар
08.05.2021 14:21 Відповісти
Каждый раз при таких новостях сердце сжимается. Очень больно. Вечная память!
показати весь коментар
08.05.2021 14:28 Відповісти
Вічна пам"ять!
Серце крається навпіл!
показати весь коментар
08.05.2021 14:50 Відповісти
Вічна Пам'ять...
показати весь коментар
08.05.2021 15:16 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
08.05.2021 15:24 Відповісти
Для нас, читачів Цезора це сумна звістка, безумовно, але не ексклюзивна. Не унікальна такі звістки вже стали звично регулярними. Особливо сумно тому, що останні смерті військових на передовій стаються внаслідок результативно го снайперського вогню. Яскраво виражений чинник небезпеки. Що ж робиться доя нівелювання цього чинника? Повернуті контр-снайперські групи? Дозволені превентивні заходи для виявлення і знешкодження в тому числі превентивним вогнем ворожих снайперів? Очевидно, що ні. Отож слід і еадалі чекати таких повідомлень. І зовсім іншою є ця страшна звістка для рідних і близьких загиблого воїна. Це свого роду кінець світу. Світу, у якому жила родина полеглого. Цей світ обвалився. Він ніколи не буде таким, як був до влучного пострілу ворожого снайпера. Тому щирі співчуття і великий жаль родині. Вічна пам'ять загиблому воїну. Терпіння і безпеки його товаришам на передовій. І здорового глузду і розуміння ситуації політичному і військовому командуванню.
показати весь коментар
08.05.2021 15:43 Відповісти
ну добре , недосуспільство в основі терпили та пристосуванці....- вояки чому терплять....
показати весь коментар
08.05.2021 19:27 Відповісти
Тому, що є невід'ємною частиною того ж суспільства і у своїй більшості теж голосували за зелену владу. На жаль. Це не камінь у їхній город, просто констатація факту.
показати весь коментар
08.05.2021 20:39 Відповісти
Бо командирів замінили на терпил.
показати весь коментар
08.05.2021 20:55 Відповісти
Вічна пам'ять!
показати весь коментар
08.05.2021 15:51 Відповісти
Буба, как всегда, набрехал про прекращение снайперского огня. Нужно было выпятить свои мнимые заслуги, а реальность сюда не вписывается.
показати весь коментар
08.05.2021 16:03 Відповісти
Горите в аду кацапские орки! Какой молодой...
показати весь коментар
08.05.2021 16:05 Відповісти
В цей же час.

"Попри війну на Донбасі: дружина Сергія Лещенка виступає у Москві."

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська (DJ Nastia) виступає в Москві.
Про це у своєму Telegram каналі повідомляє активіст Сергій Стерненко.
"Тим часом дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська виступає в Москві.
До дня побєди, мабуть", - зазначив Стерненко.
показати весь коментар
08.05.2021 16:11 Відповісти
Да жена принца Гарри так вообще рассорила его с королевской семьёй и что ей противоставить? Сережа тоже подкаблучник как и многие украинцы!
показати весь коментар
08.05.2021 18:40 Відповісти
Сірьожа поц, як і його ватніца.
показати весь коментар
08.05.2021 19:58 Відповісти
Принц Гаррі розсварився з королівською родиною, навмисне женившись на мулатці, щоб помститися за смерть матері. А його матір розсварилася з королівською родиною раніше.
показати весь коментар
08.05.2021 21:02 Відповісти
А когда встречался с другими претендентками о мести он не думал....Просто подкаблучником оказался....
показати весь коментар
08.05.2021 23:02 Відповісти
да еще и на 5 лет моложе ее
показати весь коментар
09.05.2021 15:00 Відповісти
Хлопця поховають з почестями. А в канаві згниєш ти, гандон московський. Не дразни смерть, придурок.
показати весь коментар
08.05.2021 18:51 Відповісти
Героям-вечная память!. Я очень редко читаю и комментирую сообщения когда умирает очередной Украинец-защитник Родины. Просто потому что нервов и здоровья не хватает переживать за их всех. Не хватает нервов понять почему в Украине умирают Герои, но не казнокрады,украиноненавистники,которые пролодолжают жить и богатеть на том что причиняет вред стране.Когда уже в Украине наконец будет УКРАИНСКАЯ власть?
Герои отдают Украине самое ценное что у них есть-время и жизнь. Слава Героям!
показати весь коментар
08.05.2021 20:42 Відповісти
А українофоби, казнокради продовжують багатіти з українського добра, мародери на крові.
показати весь коментар
08.05.2021 21:10 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
08.05.2021 21:04 Відповісти
скорблю о Побратиме со всеми.
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
показати весь коментар
08.05.2021 21:40 Відповісти
а глаза какие у него! точно светочи добра и печали! светлая память мальчику!
после этого видеть эту с*ку константинову с ее надутыми губами, ну реально хочется спросить у Бога: где ВЫ?????
показати весь коментар
08.05.2021 22:24 Відповісти
она же уродка, уродка во всем - в морде, в мозгах, в сердце и в телесах, а также ее родители
показати весь коментар
09.05.2021 14:58 Відповісти
У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня - Цензор.НЕТ 624
показати весь коментар
09.05.2021 01:07 Відповісти
Слава Герою!....(
Зеля Говнокомандувачка, за что ты в сговоре с оккупантом убиваешь украинских солдат ?.. за то, что не стали косить от службы как ты?.. и стали на защиту Украины, в отличие от тебя, сцыкухи мстительной, закомплексованной, тупой, безродной?
зебилы, 73%ные дебилы-экспериментаторы, вы - соучасники безнаказанного расстрела наших бойцов
показати весь коментар
09.05.2021 13:08 Відповісти
Вічна память Герою!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.05.2021 15:21 Відповісти
 
 