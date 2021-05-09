У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня. ФОТО
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8 травня у Харківському військовому госпіталі унаслідок кульового поранення від снайпера найманців РФ, якого зазнав 28 квітня в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області, помер Віктор Анатолійович Городніченко, житель Миргородського району Полтавської області, старший солдат, військовослужбовець 81-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у військовому госпіталі помер воїн із Полтавщини - старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович. Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району унаслідок ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому було надано невідкладну допомогу, потім евакуйовано до лікарні в Бахмут, пізніше - в Харків. Але сьогодні після виснажливих операцій житель Миргородського району помер. Щирі співчуття близьким і рідним.
Про час і місце віддання військових почестей буде повідомлено пізніше. Вічна слава героям", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Царство небесне...
Нині йде війна, вмирають молоді хлопці, а совковим бібізянам аби 9 травня діда на палку всадовити і верещати про нацистів.
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Кокс робить гарну справу - нічого не бачити , не відчувати болю та радісно проводити свій час , навіть на робочому місці!
Блазень є блазень … )
Смерть клятим рашистам !
Серце крається навпіл!
"Попри війну на Донбасі: дружина Сергія Лещенка виступає у Москві."
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська (DJ Nastia) виступає в Москві.
Про це у своєму Telegram каналі повідомляє активіст Сергій Стерненко.
"Тим часом дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська виступає в Москві.
До дня побєди, мабуть", - зазначив Стерненко.
Герои отдают Украине самое ценное что у них есть-время и жизнь. Слава Героям!
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
после этого видеть эту с*ку константинову с ее надутыми губами, ну реально хочется спросить у Бога: где ВЫ?????
Зеля Говнокомандувачка, за что ты в сговоре с оккупантом убиваешь украинских солдат ?.. за то, что не стали косить от службы как ты?.. и стали на защиту Украины, в отличие от тебя, сцыкухи мстительной, закомплексованной, тупой, безродной?
зебилы, 73%ные дебилы-экспериментаторы, вы - соучасники безнаказанного расстрела наших бойцов