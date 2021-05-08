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Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон

Військові навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер. Вони почалися на початку травня у понад 10 європейських країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, якого цитує посольство США в Україні.

Він підкреслив, що навчання військовослужбовців спрямовано на підготовку до стримування можливої ​​агресії.

"Військові навчання Defender Europe 21 мають оборонний характер, орієнтований на стримування агресії, одночасно готуючи наші сили до реагування на кризу і проведення масштабних бойових операцій, якщо буде необхідно", - сказав він.

Як відомо, в навчаннях беруть участь представники 26 країн Європи. Вони відбуваються під керівництвом Сухопутних сил США в Європі та триватимуть до червня.

Читайте також: Україна приєднається до навчань НАТО Defender Europe 21
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Топ коментарі
+8
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9252
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08.05.2021 14:51
+5
зацените остроту момента)) Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4952
Экс-боец UFC и депутат-единоросс Джефф Монсон вложил большие деньги в строительство элитных апартаментов в Сочи, а строительная компания собрала деньги и кинула инвесторов.. ссыль
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6914
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08.05.2021 15:12
+4
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9223
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08.05.2021 15:03
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Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9252
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08.05.2021 14:51 Відповісти
если не лажа из киевского метро, то московита жаль, жандармы в калач согнут еще и посадят... Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3079
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08.05.2021 15:37 Відповісти
Это может быть в Харьковском метро . Абсолютно нормальная обстановка .
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08.05.2021 16:59 Відповісти
Непонятно , какое метро автор постит : питерское или московское ?
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08.05.2021 17:02 Відповісти
в дурке без изменений!..
дидов на палках уже катают в самолетах))..
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6907
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08.05.2021 14:54 Відповісти
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9223
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08.05.2021 15:03 Відповісти
Мы стоим за дело мира -- мы готовимся к войне! (с)
НАТО, конечно, будет воевать -- когда параша Украину пройдёт... -- задумайтесь о том...
...вы ж воевать не хотите, или не можете?
Хочешь кушать сыр голландский -- не лови @балом мух! (с)
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08.05.2021 15:01 Відповісти
Мы обязательно втретимся, мой лысый друг. За каждое слово буду спрашивать. Хурензон
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08.05.2021 15:10 Відповісти
-- как скажешь, так и будет... -- я непротив...*)
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08.05.2021 15:16 Відповісти
В инете угрожают только сопливые ссыкливые дрищи, русский Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6045
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08.05.2021 17:18 Відповісти
Так и есть мурзик. Интернет всё прощает.
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08.05.2021 20:32 Відповісти
Угу. И всякая руснявая мразота, типа тебя, этим пользуется. Ты дилда на палку уже насадило, животное? Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9380
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08.05.2021 20:46 Відповісти
У нас в новостях только про пандемимию. Что там делают солдатики никого не волнует.
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08.05.2021 15:03 Відповісти
зацените остроту момента)) Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4952
Экс-боец UFC и депутат-единоросс Джефф Монсон вложил большие деньги в строительство элитных апартаментов в Сочи, а строительная компания собрала деньги и кинула инвесторов.. ссыль
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6914
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08.05.2021 15:12 Відповісти
...так он прикупа не знал -- шоб жить в Сочах ...*)
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08.05.2021 15:18 Відповісти
Если ты пьешь с ворами -
Опасайся за свой кошелёк.
Если ты ходишь по грязной дороге -
Ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты вырвешь волосы -
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то куда сядет твой зад.
(с)
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08.05.2021 15:54 Відповісти
 
 