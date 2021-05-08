Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військові навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер. Вони почалися на початку травня у понад 10 європейських країнах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, якого цитує посольство США в Україні.
Він підкреслив, що навчання військовослужбовців спрямовано на підготовку до стримування можливої агресії.
"Військові навчання Defender Europe 21 мають оборонний характер, орієнтований на стримування агресії, одночасно готуючи наші сили до реагування на кризу і проведення масштабних бойових операцій, якщо буде необхідно", - сказав він.
Як відомо, в навчаннях беруть участь представники 26 країн Європи. Вони відбуваються під керівництвом Сухопутних сил США в Європі та триватимуть до червня.
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дидов на палках уже катают в самолетах))..
НАТО, конечно, будет воевать -- когда параша Украину пройдёт... -- задумайтесь о том...
...вы ж воевать не хотите, или не можете?
Хочешь кушать сыр голландский -- не лови @балом мух! (с)
Экс-боец UFC и депутат-единоросс Джефф Монсон вложил большие деньги в строительство элитных апартаментов в Сочи, а строительная компания собрала деньги и кинула инвесторов.. ссыль
Опасайся за свой кошелёк.
Если ты ходишь по грязной дороге -
Ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты вырвешь волосы -
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то куда сядет твой зад.
(с)