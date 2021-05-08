Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області. ФОТО
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В Одеській області поховали заступника начальника відділу прикордонної служби "Маяки" з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону майора Костянтина Коняєва, який трагічно загинув 5 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
На похороні разом із рідними і близькими загиблого офіцера також були присутні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, колеги з регіонального управління та органу охорони кордону, в якому він проходив службу.
Як зазначили в ДПСУ, Костянтин Коняєв до останньої миті життя дбав про своїх підлеглих. Його рішення допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям зі складу прикордонного наряду, які перебували з ним у човні.
Загиблому було 32 роки, з яких понад 15 він присвятив справі охорони кордону. Був одружений, у нього залишилося двоє синів. Дружина Костянтина також прикордонниця.
Нагадаємо, увечері 5 травня стало відомо, що під час патрулювання кордону на озері Тудоров в Одеській області перекинувся моторний човен із чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі зазнали переохолодження. В одного з військовослужбовців - травма ніг.
Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук у районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.
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попы хоть корову которая вскрыла вены после убийства 100 бабушек и одной синички, - отпоют так шо аж молоко по всему гробу как цунами пойдет
тут ты бы иначе вопрос поставил - погранцы вроде же адекватные люди - вполне возможно шо погибший был не верозавром, так шо "отпевание" мужиком в платье для него было бы оскорблением
ічна пам'ять.
Майор патрулировал границы на озере?
Ох что то здесь не так, что то с моим шаблоном не то... мне кажется так ну не бывает - чтобы зам нач. отдела погран службы и лично патрулировал?
Ладно я промолчу... но пусть вот это останется на совести тех писак кто писал этот панегирик.
Такое впечатление что толстожопые генералы чтобы прикрыть свои жопы из банального разгильдяйства хотят сделать героев.
Костю похоронили в Виннице