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Одеська область (2489) прикордонники (946) похорон (1247)

Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

В Одеській області поховали заступника начальника відділу прикордонної служби "Маяки" з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону майора Костянтина Коняєва, який трагічно загинув 5 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

На похороні разом із рідними і близькими загиблого офіцера також були присутні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, колеги з регіонального управління та органу охорони кордону, в якому він проходив службу.

Як зазначили в ДПСУ, Костянтин Коняєв до останньої миті життя дбав про своїх підлеглих. Його рішення допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям зі складу прикордонного наряду, які перебували з ним у човні.

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Загиблому було 32 роки, з яких понад 15 він присвятив справі охорони кордону. Був одружений, у нього залишилося двоє синів. Дружина Костянтина також прикордонниця.

Нагадаємо, увечері 5 травня стало відомо, що під час патрулювання кордону на озері Тудоров в Одеській області перекинувся моторний човен із чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі зазнали переохолодження. В одного з військовослужбовців - травма ніг.

Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук у районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.

Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області 01
Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області 02
Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області 03
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Топ коментарі
+11
Вроді ти ахінею написав.
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08.05.2021 15:44
+9
Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области - Цензор.НЕТ 779
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08.05.2021 15:33
+4
...не все утопленники -- самоубицы. Так Святому Тимофею Александрийскому и передай...*)
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08.05.2021 16:09
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Вроді ти ахінею написав.
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08.05.2021 15:44 Відповісти
Самоубийц не отпевают.
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08.05.2021 15:54 Відповісти
...не все утопленники -- самоубицы. Так Святому Тимофею Александрийскому и передай...*)
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08.05.2021 16:09 Відповісти
ну ага, щас - поп тебе от куска бабла откажется Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області - Цензор.НЕТ 3538
попы хоть корову которая вскрыла вены после убийства 100 бабушек и одной синички, - отпоют так шо аж молоко по всему гробу как цунами пойдет
тут ты бы иначе вопрос поставил - погранцы вроде же адекватные люди - вполне возможно шо погибший был не верозавром, так шо "отпевание" мужиком в платье для него было бы оскорблением
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08.05.2021 16:02 Відповісти
У церкві не відспівують самогубців.
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08.05.2021 16:26 Відповісти
Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области - Цензор.НЕТ 779
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08.05.2021 15:33 Відповісти
Так быстро все экспертизы сделали?
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08.05.2021 15:42 Відповісти
Это да... ...11 лет небыл в Киеве -- приехал, пошёл по друзьям, сослуживцам, знакомым... -- тот из окна выпал, тот спился, другой в тюряге пропал, одного молния убила... -- как-то всё не вписывается в памятное Прошлое -- помянем...
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08.05.2021 15:53 Відповісти
Загинув при виконанні службових обов'язків.
ічна пам'ять.
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08.05.2021 16:34 Відповісти
"...похоронили заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева, который трагически погиб 5 мая...при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками..."

Майор патрулировал границы на озере?
Ох что то здесь не так, что то с моим шаблоном не то... мне кажется так ну не бывает - чтобы зам нач. отдела погран службы и лично патрулировал?
Ладно я промолчу... но пусть вот это останется на совести тех писак кто писал этот панегирик.
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08.05.2021 17:05 Відповісти
Где то озеро, а где граница???
Такое впечатление что толстожопые генералы чтобы прикрыть свои жопы из банального разгильдяйства хотят сделать героев.
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08.05.2021 17:41 Відповісти
32 года...более 15 лет на охране границы...элементарная математика говорит что границу он начал охранять в 17 лет... наверное сын полка был..
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08.05.2021 18:21 Відповісти
Возможно для красного словца приписали. Но, если в 18 призван, то получается 14 лет. Ну, почти половина, без двух лет
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08.05.2021 18:38 Відповісти
Закінчив школу, пішов в прикордонне училище, міг взагалі через Богуна піти, тоді і с 15 можна рахувати.
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08.05.2021 19:38 Відповісти
Вполне могло быть и так
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09.05.2021 07:57 Відповісти
Хіба там є кордон? Глибина озера становить у середньому 1 м. Берег озера болотистий, зарослий очеретом, лише в одному місці з боку Турунчука є підхід до озера. Дно замулене, вода каламутна. В озері водиться окунь, щука, судак, тараня та лящ
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08.05.2021 19:37 Відповісти
Дивно, що на маломірному плавзасобі був без рятувального жилета.
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08.05.2021 23:23 Відповісти
Автору статьи деньги заплатили зря
Костю похоронили в Виннице
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17.05.2021 21:44 Відповісти
 
 