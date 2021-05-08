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Президент Євроради Мішель: Призупинення патентів на вакцини проти COVID-19 не є панацеєю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Євроради Мішель: Призупинення патентів на вакцини проти COVID-19 не є панацеєю

Європейський Союз готовий вести переговори про призупинення патентів на вакцини проти коронавірусу для сприяння ширшому виробництву, але ця ідея не спрацює як "просте рішення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив 8 квітня перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, пише "ЄП".

"Призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу у короткостроковій перспективі не спрацює як "магічна пігулка". Але ми готові обговорювати це, коли з’являться конкретні пропозиції. Ми усі погоджуємося, що треба робити все можливе задля збільшення виробництва вакцин у всьому світі", - сказав Шарль Мішель.

Він додав, що ЄС робить значний внесок у доступність вакцин через платформу COVAX.

"У Європі ми вирішили зробити експорт вакцин можливим і закликаємо всіх партнерів сприяти експорту", - сказав президент Євроради.

Читайте також: ЄС готовий обговорювати тимчасову відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, - Єврокомісія

Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини проти коронавірусу.

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини проти коронавірусу, а президент Франції заявив, що США і Велика Британія мають "припинити блокувати" вакцини і компоненти, з яких їх виготовляють.

Зняття патентного захисту може дозволити бідним країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.
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Панацеей будет отмена патентов с последующей компенсацией налоговыми льготами. Пусть мировая фармокопея напряжется ради будущих доходов. Иначе она и так выдавит все, что можно по доходам из перепуганных правительств. А так получится кредитование, в соем роде)
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08.05.2021 16:17 Відповісти
Добавлю - профполитик является абсолютны НЕпрофи в остальных областях, поэтому встречаясь с НЕполитическими угрозами, принимает идиотские решения навеянные такими же помощниками и массовыми СМИ. Увы, но так и есть.
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08.05.2021 16:24 Відповісти
проблема в очень сложной технологии производства новых вакцин.
очень немногие страны смогут их освоить
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08.05.2021 23:34 Відповісти
На основе мРНК? Соглашусь. Остальные делают по достаточно традиционным технологиям - деактивированный вирус, встраивание части генома нового вируса в один из подвидов аденовируса. Технологии муторные при разработке, но достаточно технологичные при производстве, естессно не в домашних условиях).
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09.05.2021 00:01 Відповісти
Панацея: -На все воля божа!
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08.05.2021 16:21 Відповісти
Тут не всё пишут, шо было...
Два дня тому назад, США отменили патентное право на ПРОИЗВОДСТВО легализированных в США вакцин от Короны -- на своей территории.
...а я, как раз, в бане был -- не смог вовремя всех предупредить... -- звыняйтэ...*)
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08.05.2021 16:32 Відповісти
Про, це вчора було
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08.05.2021 16:40 Відповісти
А у нас позавчора...
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08.05.2021 16:46 Відповісти
Президент Євроради Мішель: Призупинення патентів на вакцини проти COVID-19 не є панацеєю - Цензор.НЕТ 8816
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08.05.2021 17:05 Відповісти
А за бело красно белую коробку от телевизора в советском союзе садили?😁😁😁😁😁
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08.05.2021 17:29 Відповісти
 
 