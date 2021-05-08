Президент Євроради Мішель: Призупинення патентів на вакцини проти COVID-19 не є панацеєю

Європейський Союз готовий вести переговори про призупинення патентів на вакцини проти коронавірусу для сприяння ширшому виробництву, але ця ідея не спрацює як "просте рішення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив 8 квітня перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, пише "ЄП".

"Призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу у короткостроковій перспективі не спрацює як "магічна пігулка". Але ми готові обговорювати це, коли з’являться конкретні пропозиції. Ми усі погоджуємося, що треба робити все можливе задля збільшення виробництва вакцин у всьому світі", - сказав Шарль Мішель.

Він додав, що ЄС робить значний внесок у доступність вакцин через платформу COVAX.

"У Європі ми вирішили зробити експорт вакцин можливим і закликаємо всіх партнерів сприяти експорту", - сказав президент Євроради.

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Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини проти коронавірусу.

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини проти коронавірусу, а президент Франції заявив, що США і Велика Британія мають "припинити блокувати" вакцини і компоненти, з яких їх виготовляють.

Зняття патентного захисту може дозволити бідним країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.