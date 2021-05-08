Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Луганській області, звернувся до українців у День пам'яті і примирення у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, відео і текст звернення опублікувала преслужба Президента.

"Сьогодні, як і в минулому році, я перебуваю на Луганщині, в Міловському районі, неподалік села Півнівка, де в грудні 42-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. Сьогодні в цьому місці з’явився Дзвін Пам’яті. Кожен його удар означає, що ми ніколи не забудемо, що зробили наші предки, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі в мирі та злагоді. Вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої і, вірю, останньої світової війни," - заявив Зеленський у відеозверненні до українців у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.

За словами президента, "в ніч на 9 травня відбулося падіння режиму, який перешкоджав фізичному існуванню всього людства".

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"У 1945 році, в ніч з 8 на 9 травня, планета зустріла першу хвилину миру. На одну хвилину людство чекало шість років. Або майже 3 мільйони 160 тисяч хвилин Другої світової війни. Коли в кожну з цих хвилин на планеті гинули десятки людей. Гинуло щонайменше 20 людей щохвилини. Тому ця мить мала таке значення. Це було падіння режиму, який стояв на шляху людства до подальшого фізичного існування як такого. Це була капітуляція режиму, який загороджував людству шлях у світ без антисемітизму, ксенофобії, расизму й нетерпимості", - сказав він.

"За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів. Понад вісім мільйонів людських життів. Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих", - додав Зеленський.

Він наголосив на необхідності збереження пам'яті про загиблих і недопущення нової війни.

"Ми щороку згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо: ніколи знову. Never again. Ми не можемо уникнути війни в минулому. Але можемо й маємо зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому", - сказав президент.

Глава держави також додав, що "всі світові лідери повинні показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди, усвідомлює наслідки війни і не допустить подібного ніколи знову".

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"Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні? Чи не настав час у практичному плані довести відданість гаслу Never again? Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не "Друга світова війна", а "Друга й ОСТАННЯ світова війна"? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати: "У 1939-1945 роках тривала ОСТАННЯ світова війна", - підсумував президент України.