Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Луганській області, звернувся до українців у День пам'яті і примирення у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.
Як передає Цензор.НЕТ, відео і текст звернення опублікувала преслужба Президента.
"Сьогодні, як і в минулому році, я перебуваю на Луганщині, в Міловському районі, неподалік села Півнівка, де в грудні 42-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. Сьогодні в цьому місці з’явився Дзвін Пам’яті. Кожен його удар означає, що ми ніколи не забудемо, що зробили наші предки, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі в мирі та злагоді. Вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої і, вірю, останньої світової війни," - заявив Зеленський у відеозверненні до українців у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.
За словами президента, "в ніч на 9 травня відбулося падіння режиму, який перешкоджав фізичному існуванню всього людства".
"У 1945 році, в ніч з 8 на 9 травня, планета зустріла першу хвилину миру. На одну хвилину людство чекало шість років. Або майже 3 мільйони 160 тисяч хвилин Другої світової війни. Коли в кожну з цих хвилин на планеті гинули десятки людей. Гинуло щонайменше 20 людей щохвилини. Тому ця мить мала таке значення. Це було падіння режиму, який стояв на шляху людства до подальшого фізичного існування як такого. Це була капітуляція режиму, який загороджував людству шлях у світ без антисемітизму, ксенофобії, расизму й нетерпимості", - сказав він.
"За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів. Понад вісім мільйонів людських життів. Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих", - додав Зеленський.
Він наголосив на необхідності збереження пам'яті про загиблих і недопущення нової війни.
"Ми щороку згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо: ніколи знову. Never again. Ми не можемо уникнути війни в минулому. Але можемо й маємо зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому", - сказав президент.
Глава держави також додав, що "всі світові лідери повинні показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди, усвідомлює наслідки війни і не допустить подібного ніколи знову".
"Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні? Чи не настав час у практичному плані довести відданість гаслу Never again? Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не "Друга світова війна", а "Друга й ОСТАННЯ світова війна"? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати: "У 1939-1945 роках тривала ОСТАННЯ світова війна", - підсумував президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Да еще оказывается не пришло и отчасти благодаря тебе как Президенту Украины.А возможно и не отчасти...
Как это 9 мая "наступил мир", если Япония продолжала войну ?
Гитлер положил чужую челюсть с зубами в сгоревший ковёр и СССР послушно демонстрировал её всему миру, снова подыграв фюреру, благополучно отбывшему в Латинскую Америку. Впереди были Хиросима и Нагасаки - и только после их бомбардировки и наступил долгожданный мир.
Оце і є розуміння "долгожданного міра" у спотвореному кацапському розумінні - чим більше побити і скалічити народу - тим "длгожданнєє мір", "гєроічнєє пабєдітєлі", "помпєзнєє паради". Ну. і, звичайно - "нада павтаріть"...
Отже, Хіросіма пішла на користь: Японія переключилась на виготовлення автомобілів
та електроніки.
https://zn.ua/ariculture/buenos-chaves-hospoda.html
- так шо ждите в гости настоящих владельцев украинской земли вместо которой зебанутым
дадут немного красивой бумаги но не в руки а нарисуют на счетах своих же банков а когда
эта бумага перестанет быть носителем психопаттерны её обесценят но перед этим нарисуют
другую......
Что до того что бы другие увидели....то ничего они не увидят...потому что тот кто на палке...это один из 20 миллионов....а на палках их сотня...две...три...
Потому что тащат эти портреты все кому не лень...а не внуки и правнуки...
Это совок...отрыжка совка...современная паРаша под руководством *****...
Не до фига ли внуков правнуков??
Бред это....совковый бред...
Подойди к братской могиле....там сотни...тысячи фамилий....и чтотони тебе скажут??? Ничего....абсолютно ничего....
А тут раз в год палку схватили....самовыражение чувств...не смеши мои тапки...
И только в 1965-м...любитель побрякушек...льоня брежнев опять устроил пляски на костях...
Нужно чтить память погибших...а не таскать их портреты на палках..
Нужно обеспечить достойную ..каждодневную жизнь оставшихся в живых ветеранов....а не дарить им цветы раз в году...и давать разовые подачки...
И основная масса этих винторогих дебилов даже не знает ничего о том портрет кого он несет...
Портреты изготовлены фабричным способом...и в всех городах они одинаковы...и лежат в скпермакетах...бери и тащи...😃
Нынешний скоморох, гундося эти заклинания прошлого, пытается стать подняться в своем статусе до холуя, быть похожим на тех, кого так хотели видеть из Кремля - холуя кучму из переделанного тестем колхозника в сексота и сделавшего из ничтожества своего зятя "олигарха". Писать об уродах трудно: дело прокуроров, историков, писателей. Остап Бендер, столкнувшись с этим делом, сказал подобному, Корейко: "После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество".
Гитлер уничтожил бы колхозы и плодородная земля заработала бы в полную силу.
У Гитлера Сергею Королёв работал бы как инженер, а не попал в лагерь,
где ему сломали челюсть, Гитлер ликвидировал бы ГУЛАГ и направил узников
на строительство автобанов - это как минимум.
Для Гитлера никто бы не смог украсть у Америки чертежи атомной бомбы,
и атомная монополия США надолго обеспечила бы мир на планете.
Праздновать нечего, надо просто помянуть погибших.
А на другой день - празднуем капитуляцию Германии как "приход мира",
в то время как наши союзники и дальше продолжали воевать и погибать.
Для цього лишень треба прирівняти у правах воїнів дивізій СС з воїнами Червоної армії.