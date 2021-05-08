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Зеленський (17415) День пам'яті та примирення (62)

Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Луганській області, звернувся до українців у День пам'яті і примирення у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, відео і текст звернення опублікувала преслужба Президента.

"Сьогодні, як і в минулому році, я перебуваю на Луганщині, в Міловському районі, неподалік села Півнівка, де в грудні 42-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. Сьогодні в цьому місці з’явився Дзвін Пам’яті. Кожен його удар означає, що ми ніколи не забудемо, що зробили наші предки, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі в мирі та злагоді. Вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої і, вірю, останньої світової війни," - заявив Зеленський у відеозверненні до українців у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.

За словами президента, "в ніч на 9 травня відбулося падіння режиму, який перешкоджав фізичному існуванню всього людства".

Також читайте: Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

"У 1945 році, в ніч з 8 на 9 травня, планета зустріла першу хвилину миру. На одну хвилину людство чекало шість років. Або майже 3 мільйони 160 тисяч хвилин Другої світової війни. Коли в кожну з цих хвилин на планеті гинули десятки людей. Гинуло щонайменше 20 людей щохвилини. Тому ця мить мала таке значення. Це було падіння режиму, який стояв на шляху людства до подальшого фізичного існування як такого. Це була капітуляція режиму, який загороджував людству шлях у світ без антисемітизму, ксенофобії, расизму й нетерпимості", - сказав він.

"За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів. Понад вісім мільйонів людських життів. Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих", - додав Зеленський.

Він наголосив на необхідності збереження пам'яті про загиблих і недопущення нової війни.

"Ми щороку згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо: ніколи знову. Never again. Ми не можемо уникнути війни в минулому. Але можемо й маємо зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому", - сказав президент.

Глава держави також додав, що "всі світові лідери повинні показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди, усвідомлює наслідки війни і не допустить подібного ніколи знову".

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"Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні? Чи не настав час у практичному плані довести відданість гаслу Never again? Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не "Друга світова війна", а "Друга й ОСТАННЯ світова війна"? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати: "У 1939-1945 роках тривала ОСТАННЯ світова війна", - підсумував президент України.
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Топ коментарі
+72
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения: "Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе?" - Цензор.НЕТ 1992
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08.05.2021 17:30
+44
Найбільше зло світу- російські фашисти.
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08.05.2021 17:36
+36
Поки ветерани дивізії Галичина та УПА не прирівняні в пільгах та нагородах до ветеранів радянської терористичної армії, до тих пір ми не можемо ставити крапку!
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08.05.2021 17:32
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Медведчук поздравляет главаря ОРДО Пушилина: "Дай нам бог побольше побед

Да еще оказывается не пришло и отчасти благодаря тебе как Президенту Украины.А возможно и не отчасти...
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09.05.2021 00:21 Відповісти
Капитуляция Германии не означала мира на Земле - нельзя смотреть так местечково.
Как это 9 мая "наступил мир", если Япония продолжала войну ?
Гитлер положил чужую челюсть с зубами в сгоревший ковёр и СССР послушно демонстрировал её всему миру, снова подыграв фюреру, благополучно отбывшему в Латинскую Америку. Впереди были Хиросима и Нагасаки - и только после их бомбардировки и наступил долгожданный мир.
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09.05.2021 01:16 Відповісти
Після того, як були скинуті атомні бомби на мирні японські міста (без жодної на те військової необхідності!), убито і скалічено сотні тисяч, опромінено і заражено радіацією на довгі роки мільйони - наступив "долгожданний мір"?
Оце і є розуміння "долгожданного міра" у спотвореному кацапському розумінні - чим більше побити і скалічити народу - тим "длгожданнєє мір", "гєроічнєє пабєдітєлі", "помпєзнєє паради". Ну. і, звичайно - "нада павтаріть"...
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09.05.2021 11:07 Відповісти
Якби бомби не були скинуті, японський мілітаризм знищив би ще сотні тисяч, а може і мільйони життів, у тому числі й самих японців.
Отже, Хіросіма пішла на користь: Японія переключилась на виготовлення автомобілів
та електроніки.
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09.05.2021 11:17 Відповісти
Очередной КВНнно-разминочный, перед очередным офшоро-отдыхом, видеогундосик, вместо того , чтобы засудить кремлядь с германией за развязывание первой и второй мировых войн. И что будем держать круговую оборону и не дадим кремляди развязать и третью.
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09.05.2021 01:56 Відповісти
всё верно и хорошо сказал.
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09.05.2021 03:52 Відповісти
У зурбиены сегодня особый приступ ,,поддержки,, осла. Со всех 50 аккаунтов.
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09.05.2021 08:55 Відповісти
а пока все заняты датами и праздниками бубочки таки пропихнули вот это
https://zn.ua/ariculture/buenos-chaves-hospoda.html

- так шо ждите в гости настоящих владельцев украинской земли вместо которой зебанутым
дадут немного красивой бумаги но не в руки а нарисуют на счетах своих же банков а когда
эта бумага перестанет быть носителем психопаттерны её обесценят но перед этим нарисуют
другую......
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09.05.2021 05:10 Відповісти
Даладье и Чемберлен остановили планы Сралина и Гитлера по захвату Мира в 1938 году,но лишь на год...,в 1939 году в августе все же эти два урода войну начали....
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09.05.2021 06:21 Відповісти
Ну сходи на кладбище придурь...и станцуй радостную лезгинку на могилах своих бабки/деда...отца/матери...брата/сестры...
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09.05.2021 07:37 Відповісти
А повесит их портреты в своем доме...на почетном месте ...а не таскать их на палке раз в году.....что религия не позволяет??
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09.05.2021 07:43 Відповісти
Ты идиот?? Мертвые не могут ничего видеть...
Что до того что бы другие увидели....то ничего они не увидят...потому что тот кто на палке...это один из 20 миллионов....а на палках их сотня...две...три...
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09.05.2021 07:56 Відповісти
Это лапша на уши для идиотов...потому как портреты зватают и тащат все подряд...какие родственники?? О чем ты??
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09.05.2021 08:05 Відповісти
Вон у нас в раде даже внук мясника жукова обьявился...с его плртретом....курьез или идиотизм как ты считаешь??
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09.05.2021 08:06 Відповісти
Это идеология...это что вы идиоты в паРаше не думали ни о чем другом...
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09.05.2021 08:18 Відповісти
Потому что погибли миллионы...а портретов сотни...
Потому что тащат эти портреты все кому не лень...а не внуки и правнуки...
Это совок...отрыжка совка...современная паРаша под руководством *****...
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09.05.2021 08:27 Відповісти
Это не самовыражение чувств...и никогда им не было...
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09.05.2021 08:29 Відповісти
Да потому что портреты во всех городах паРаши одинаковы....сделаны на заводе....
Не до фига ли внуков правнуков??
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09.05.2021 08:33 Відповісти
Рашизм головного мозга это...
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09.05.2021 08:36 Відповісти
Да там половина на фото мододых...у них и детей то не было....не успели...

Бред это....совковый бред...
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09.05.2021 08:35 Відповісти
99.9 процента знать не знают ничего о том чей портрет они несут...
Подойди к братской могиле....там сотни...тысячи фамилий....и чтотони тебе скажут??? Ничего....абсолютно ничего....
А тут раз в год палку схватили....самовыражение чувств...не смеши мои тапки...
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09.05.2021 08:32 Відповісти
Вот и таскай дедов на палке у себя в паРаше....и не лезь с этим совковым дебилизмом к нам в Украину...
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09.05.2021 08:37 Відповісти
Даже такой скот как сРалин...когда осознал масштабы потерь отменил этот "праздник"...в 1947-м году..
И только в 1965-м...любитель побрякушек...льоня брежнев опять устроил пляски на костях...
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09.05.2021 07:41 Відповісти
Сам факт победы над нацизмом радует всех...но это не повод для того что бы устраивать пляски на костях...
Нужно чтить память погибших...а не таскать их портреты на палках..
Нужно обеспечить достойную ..каждодневную жизнь оставшихся в живых ветеранов....а не дарить им цветы раз в году...и давать разовые подачки...
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09.05.2021 07:53 Відповісти
Это рассейский дебилизм...а не традиция... с исчезнет через год после того как подохнет *****..
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09.05.2021 07:59 Відповісти
Дебилы винторогие хватают плртреты на палках и тащат их...как при совке хватали и тащили портреты победителей соц соревнований на первое мая...
И основная масса этих винторогих дебилов даже не знает ничего о том портрет кого он несет...
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09.05.2021 08:01 Відповісти
Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 8995 Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 6736
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09.05.2021 08:17 Відповісти
Идиоты есть в любой стране...их правда меньше чем в твоей паРаше...но они есть...
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09.05.2021 08:17 Відповісти
Да какие свои?? Это сказки про белого бычка..
Портреты изготовлены фабричным способом...и в всех городах они одинаковы...и лежат в скпермакетах...бери и тащи...😃
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09.05.2021 08:16 Відповісти
А нет смысла в том что происходит у тебя в паРаше....истерия есть...победобесие есть...а смысла нет..
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09.05.2021 08:40 Відповісти
А мне плевать на твои мысли...и на мысли всего остального скота живущего в паРаше...
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09.05.2021 08:43 Відповісти
Я не хожу на ваши форумы...и вы не суйте свое рыло в Украину...и будет вам счастье...
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09.05.2021 08:44 Відповісти
Я родился в Донецке...и уже 7 лет ...благодаря вам скотам из паРаши я не видел своего города...
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09.05.2021 08:49 Відповісти
Моя родина Украина...и украинский Донецк....а не донецк находящийся во власти быдла с автоматами из паРаши..
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09.05.2021 08:53 Відповісти
Ты всё сделал правильно, уехав из Донецка. По крайней мере честный поступок.
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14.05.2021 21:52 Відповісти
И чем дольше вы винторогие скоты будете оккупировать мой город...тем больше будет моя ненависть к вам..
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09.05.2021 08:51 Відповісти
В Киеве мне нечего бояться...а в донецк пока он под властью быдла я не поеду...
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09.05.2021 08:57 Відповісти
И не забудь потом на радостях бояры накатить...за дидов так сказать..😃
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09.05.2021 09:02 Відповісти
Стадо кремлевских баранов неизлечимо Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 7598
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09.05.2021 07:54 Відповісти
Ви кажете, у нєлоха нема досягнень? Нате вам аж 3:
Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 8950
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09.05.2021 07:21 Відповісти
Подобное обращение в никуда, в недалекое прошлое Украины, - в те "спокойные годы" кучмовского беспридела, например, - поддерживающего, скажем, существующий уровень и баланс сил, при установленном режиме кормления сексотов из олигархическо-бандитского сословия, что воспринималось их холуями и приспешниками, всей кацапо-еврейской диаспорой, как свое устойчивое положение. Тогда это играло определенную роль для бывших колонизаторов, из числа сексотов, захвативших все руководящие роли в Украине; поддерживало в их спокойствие и обещало им, что Украина скоро прикрепится, вместе с их жопами, к РФ, и их оставят в качестве управляющих территорией, как это было с Мазепами, Грушевскими, Щербицкими и прочей коллаборантской шушерой, а не гетьманами, которыми их записали в истории. Но Мазепа, Грушевский, хотя бы рискнули против режима московских колбасников. Эти кремлевские жополизы-воры из нынешних, они тащили Украину на заклание, нне думая о последствиях.
Нынешний скоморох, гундося эти заклинания прошлого, пытается стать подняться в своем статусе до холуя, быть похожим на тех, кого так хотели видеть из Кремля - холуя кучму из переделанного тестем колхозника в сексота и сделавшего из ничтожества своего зятя "олигарха". Писать об уродах трудно: дело прокуроров, историков, писателей. Остап Бендер, столкнувшись с этим делом, сказал подобному, Корейко: "После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество".
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09.05.2021 07:22 Відповісти
морду эту житрожопую сил нет смотреть чем оно восхищяется шо в одном бою уложили тысячи людей рабской сталинской армии тут сем лет бойня вопить на весь мир надо но папики жопу надерут а анндрюша присмотрит господи какое оно дерьмо гавнище тряпка парашная
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09.05.2021 07:27 Відповісти
ГУЛАГ Сралина победил Освенцим Гитлера....кстати все концлагеря Германии были успешно демонтированы и перевезены в СССр дохляк,вместе с оборудованием,лабораториями,медицинскими пунктами и кухнями столовыми,а также "специальным оборудованием"....
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09.05.2021 07:39 Відповісти
Гитлер так и не додумался заморить голодом несколько миллионов граждан Германии.
Гитлер уничтожил бы колхозы и плодородная земля заработала бы в полную силу.
У Гитлера Сергею Королёв работал бы как инженер, а не попал в лагерь,
где ему сломали челюсть, Гитлер ликвидировал бы ГУЛАГ и направил узников
на строительство автобанов - это как минимум.
Для Гитлера никто бы не смог украсть у Америки чертежи атомной бомбы,
и атомная монополия США надолго обеспечила бы мир на планете.
Праздновать нечего, надо просто помянуть погибших.
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09.05.2021 11:56 Відповісти
Мавзолейные хмыри,война для вас не закончилась 8 мая 1945 года...
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09.05.2021 08:04 Відповісти
Новые фашисты назвались антифашистами. - Черчилль как в воду глядел.
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09.05.2021 12:09 Відповісти
Была тушонка Рузвельта для дохлого СССра с 1941 по 1945 год.теперь будет тушонка Байдена....
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09.05.2021 08:10 Відповісти
Не будет Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 8212
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09.05.2021 09:56 Відповісти
гнида!
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09.05.2021 08:35 Відповісти
Вот это лицимерие непричастных как раз и обижает память фронтовиков.
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09.05.2021 09:12 Відповісти
Кто бы открыл тайну нашему "миротворцу" ,что первая минута мира случилась не 9(точнее 8) мая , а 2 сентября 1945г. (И заодно ,что войну начали два заклятых дружка) И совсем не прилично звучит фраза про "плату за билет" !?? Двусмысленное выражение из репертуара 95 квартала. Хотя всё сказанное клоуном - это дешевый пиар из шоу-бизнеса.
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09.05.2021 10:19 Відповісти
Только что уехал Госсекретарь Блинкен, у которого клянчили помощь и поддержку.
А на другой день - празднуем капитуляцию Германии как "приход мира",
в то время как наши союзники и дальше продолжали воевать и погибать.
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09.05.2021 11:25 Відповісти
Ну так постав крапку, йолопе.
Для цього лишень треба прирівняти у правах воїнів дивізій СС з воїнами Червоної армії.
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09.05.2021 13:28 Відповісти
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