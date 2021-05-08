Мінкульт не забороняв заходи КМДА, запуск техніки на територію музею відбувався поетапно, - заява

Міністерство культури й інформаційної політики України заявляє про відсутність будь-яких усних заборон для проведення заходів Київської міської державної адміністрації на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

"Будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які йдеться у повідомленнях КМДА, не надавалось.

Запит на проведення заходів від КМДА на свою адресу МКІП отримало 7 травня. Перевіривши, що проведення заходів розмежовано в часі, аби не допустити порушення санепідем вимог, дозвіл було надано. Сьогодні, 8 травня, усе технічне обладнання для монтування сцени було пропущено на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Поетапний запуск техніки на території музею був пов’язаний із розмежуванням її обсягів. Аби не допустити порушення карантинних обмежень. З 12 години було розпочато монтаж сцени.

Ми стурбовані тим, що КМДА не спробувало дізнатись причини послідовного пропуску техніки. Жоден із представників столичної влади не звернувся до МКІП аби з'ясувати хід справ, натомість обравши шлях публічного скандалу. Прикро, що спекуляції відбуваються навіть у такий день, як День пам’яті та примирення.

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Зі свого боку пресслужба КМДА повідомила, що заходи будуть проведені, але зі змінами в графіку. "Почекавши кілька годин під шлагбаумом, наша техніка вже на території музею і починається установка сценка. Тому ми сподіваємося, що заходи 9 травня все-таки відбудеться, але тепер уже зі змінами в запланованому графіку", - сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона зазначила, що офіційна частина заходу відбудеться о 12.00.

Раніше в суботу, в КМДА заявили, що урочисті заходи до Дня пам'яті і примирення і до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні під загрозою зриву, оскільки обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні

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