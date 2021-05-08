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обстріл (21024) Донбас (21733) Об'єднані сили (596)

Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр

Новини Цензор.НЕТ Події

Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр

Від початку доби 8 травня зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню: поблизу населеного пункту Південне, селищ Новгородське і Золоте-4, біля Мар'їнки та Авдіївки.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 43 гектари території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.

Також читайте: За минулий тиждень на Донбасі знешкоджено 125 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТО

Ворог пять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр 01

Також читайте: У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня. ФОТО

Нагадаємо, за минулу добу, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
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Топ коментарі
+9
А балаганний кловун патякає про примирення.
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08.05.2021 18:44
+7
От таке воно зелене перемир"я!!! Цікаво ,яка була адекватна відповідь ,на 122 калібр,потріскотіли з Калашей ???))))
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08.05.2021 18:32
+5
Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1988

...
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08.05.2021 19:30
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Шо це за війна така шо з цього стріляй, а з того ні?
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08.05.2021 18:27 Відповісти
стрельнули в ответ или сцыкотно?
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08.05.2021 18:30 Відповісти
От таке воно зелене перемир"я!!! Цікаво ,яка була адекватна відповідь ,на 122 калібр,потріскотіли з Калашей ???))))
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08.05.2021 18:32 Відповісти
Це ще нормально. А могли б вже й під Києвом стріляти, якби зеленого слухало не 73%, а 100%
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08.05.2021 19:11 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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08.05.2021 18:34 Відповісти
А балаганний кловун патякає про примирення.
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08.05.2021 18:44 Відповісти
На іньше воно не здатне !!!)))
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08.05.2021 19:21 Відповісти
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії чи мислення ,дійство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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08.05.2021 19:24 Відповісти
чим на це відповіли наші....
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08.05.2021 19:29 Відповісти
рожок "калаша", так, навмання... Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7841
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08.05.2021 19:32 Відповісти
Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1988

...
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08.05.2021 19:30 Відповісти
Мурчик,на БЧ ,як завжди на бойовому посту ,чатує !!!))))
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08.05.2021 19:35 Відповісти
Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7554"
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08.05.2021 19:37 Відповісти
"Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов"

====
Очень смешно!
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08.05.2021 20:29 Відповісти
 
 