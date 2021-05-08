Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
П'ятимісячний малюк з Одеси Діма Свічинський потребує ін'єкції Zolgensma - американських ліків від спінальної м'язової атрофії першого типу (СМА).
Про це нагадує журналістка Зоя Казанжи в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це найдорожчі ліки у світі. І єдині, які "ремонтують" ДНК. Тобто, дитина втрачає рухомість м’язів, але після одної-єдиної ін’єкції приходить в норму", - пише вона.
За даними Казанжи, зібрано вже 36 мільйонів 248 тисяч 707 гривень - це 56 відсотків потрібної суми.
"Показово, що приблизно відсотків 85-90 від вже зібраної суми – це гроші не олігархів і не багатих людей. Вони, певне, теж допомагають. І, мабуть, до них стоять в чергу з проханнями. Але основна допомога - це ваші малесенькі промінці від серця і до серця", - заявляє журналістка.
Вона підкреслює, що залишився всього місяць, щоб дозбирати повну суму.
"Якщо ви хотіли, збирались, а все не доходять руки, підключіться, прошу! Кожна гривня важлива, це правда. І буду уклінно дякувати за перепости. Може так бути, що саме ваш перепост допоможе збільшити суму, яка життєво необхідна Дмитрику. Друзі та родина розвинули шалену діяльність зі збору коштів. Це аукціони, різні заходи, продажі, курси – дохід від яких або повністю, або частково йде на рахунки для лікування дитини. Якщо хочете долучитися, в Інстаграмі сторінка називається save_dmytro. Там про всі актуальні акції.
В ФБ за хештегами #ДімаМиВстигнемо та #ДимаМыУспеем теж все є. Або читайте сторінку батька Дмитрика – Віталій Свічинський.
І ще. Батьки виснажені. Варто теж про це пам’ятати. Помічники, небайдужі люди змінюються, мають можливість переключення і відпочинку. Віталій та Марія опікуються дитиною цілодобово. Особливо мама малюка - Маша", - закликає Казанжи.
Також вона вказує реквізити для допомоги:
PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4 Призначення платежу: Save_Dmytro
КАРТКИ:
Приватбанк Свічинський Віталій -
5168 7450 2036 8665
4731 2196 1506 2795
Приватбанк Свічинська Марія (мати)
4149 4393 1271 8780
5168 7451 0303 4838
Монобанк за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY
Монобанк Свічинський Віталій -
4441 1144 5355 5755
5375 4141 0117 0842
Монобанк Свічинський Олександр (дядько) -
5375 4141 1566 9706
Монобанк Свічинська Марія (мати) -
4441 1144 5352 4090
5375 4114 0461 7859
Ощадбанк Свічинський Віталій -
5167 8199 9813 3418
Raiffeisen Bank Aval Свічинська Марія (мати) -
4149 5100 6427 4634
Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
UA473229040000000262091313621
ЕДРПОУ: 3316105087
РАХУНКИ:
UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"
ЄДРПОУ/ІПН отримувача
39253522
Рахунок отримувача
UA903071230000026000020797550
Банк отримувача
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро
МФО Банку 307123
USD
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK"
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE: ACJCUA2N
Beneficiary Customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
EUR
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK",
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE:
ACJCUA2N
Beneficiary customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
//////////////////////////////////////////////////
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Кошелек USDT TRC20
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Будь ласка, зачекайте...
В спам цього козла.
Це тяжке питання загалом, і я тут явно цинік, я б не витратив 2 млн доларів на 1 дитину, маючи десятки тисяч інших хворих дітей з менше суттєвими порушеннями.
Я щодо поведінки, так маю в колі спілкування таку, що народила одну з вадами, але це її не зупинила і народила другу, ще з більшими, зараз намагається поїхати в Ізраіль, знайшла "коріння", бо там хоч якось таких дітей підтримують. На моє запитання, чому дугий раз донорську яйцеклітину або сперму не взяли - то подивились на мене як не гілтера
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n161
Я расскажу Вам историю болезни мальчика Димы. Это действительно очень страшная болезнь и чтобы спасти ребенка необходимо дорогостоящее лекарство, более 1000000 USD.
Инъекцию ребенку необходимо сделать до двух лет. Да, многие люди откликнулись на
эту беду и помогают в сборе средств для Димы. Но кроме Димы в Одессе есть еще один
ребенок, девочка Ева Короленко (возраст 1 год и семь месяцев), у которой такое же заболевание. Заболевание одно, а вот помощь детям разная. Отец Димы, Виталий Свечинский, бывший глава РГА в Одесской обл., затем зам. председателя ОГА Одесской
обл., а сейчас работает в команде Виталия Кличко. Для Евы запретили выставлять
боксы для сбора денег в крупных торговых сетях, для Димы разрешили. Директор департамента образования Одесского горсовета Буйневич призывала помочь маленькому
одесситу и не вспоминала о маленькой одесситке, пока в соцсетях ее не раздолбали
за дискриминацию. В зале Верховной Рады раздавали депутатам листовки с призывом
помочь Диме, но не упомянули ни одного другого ребенка с тяжелой болезнью.
Мне очень жаль всех таких детей и всем этим детям необходимо помочь.
Но нашим чиновникам, мягко говоря, наплевать на простых людей и их детей.
За подобную дискриминацию в отношении детей простых граждан этих гнид-чиновников
надо гнать с@аной метлой и очень далеко и никогда не допускать к госслужбе.
Хотя их и раньше хватало.
47 441 младенцев были спасены.