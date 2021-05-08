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діти (4402) допомога (5029) Казанжи (2)

Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є

П'ятимісячний малюк з Одеси Діма Свічинський потребує ін'єкції Zolgensma - американських ліків від спінальної м'язової атрофії першого типу (СМА).

Про це нагадує журналістка Зоя Казанжи в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це найдорожчі ліки у світі. І єдині, які "ремонтують" ДНК. Тобто, дитина втрачає рухомість м’язів, але після одної-єдиної ін’єкції приходить в норму", - пише вона.

За даними Казанжи, зібрано вже 36 мільйонів 248 тисяч 707 гривень - це 56 відсотків потрібної суми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому. ФОТО

"Показово, що приблизно відсотків 85-90 від вже зібраної суми – це гроші не олігархів і не багатих людей. Вони, певне, теж допомагають. І, мабуть, до них стоять в чергу з проханнями. Але основна допомога - це ваші малесенькі промінці від серця і до серця", - заявляє журналістка.

Вона підкреслює, що залишився всього місяць, щоб дозбирати повну суму.

"Якщо ви хотіли, збирались, а все не доходять руки, підключіться, прошу! Кожна гривня важлива, це правда. І буду уклінно дякувати за перепости. Може так бути, що саме ваш перепост допоможе збільшити суму, яка життєво необхідна Дмитрику. Друзі та родина розвинули шалену діяльність зі збору коштів. Це аукціони, різні заходи, продажі, курси – дохід від яких або повністю, або частково йде на рахунки для лікування дитини. Якщо хочете долучитися, в Інстаграмі сторінка називається save_dmytro. Там про всі актуальні акції.

В ФБ за хештегами #ДімаМиВстигнемо та #ДимаМыУспеем теж все є. Або читайте сторінку батька Дмитрика – Віталій Свічинський.

І ще. Батьки виснажені. Варто теж про це пам’ятати. Помічники, небайдужі люди змінюються, мають можливість переключення і відпочинку. Віталій та Марія опікуються дитиною цілодобово. Особливо мама малюка - Маша", - закликає Казанжи.

Також вона вказує реквізити для допомоги:

PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4 Призначення платежу: Save_Dmytro

КАРТКИ:

Приватбанк Свічинський Віталій -
5168 7450 2036 8665
4731 2196 1506 2795
Приватбанк Свічинська Марія (мати)
4149 4393 1271 8780
5168 7451 0303 4838

Монобанк за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY

Монобанк Свічинський Віталій -
4441 1144 5355 5755
5375 4141 0117 0842
Монобанк Свічинський Олександр (дядько) -
5375 4141 1566 9706
Монобанк Свічинська Марія (мати) -
4441 1144 5352 4090
5375 4114 0461 7859

Ощадбанк Свічинський Віталій -
5167 8199 9813 3418

Raiffeisen Bank Aval Свічинська Марія (мати) -
4149 5100 6427 4634
Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
UA473229040000000262091313621
ЕДРПОУ: 3316105087

РАХУНКИ:
UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"
ЄДРПОУ/ІПН отримувача
39253522
Рахунок отримувача
UA903071230000026000020797550
Банк отримувача
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро
МФО Банку 307123
USD
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK"
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE: ACJCUA2N
Beneficiary Customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
EUR
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK",
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE:
ACJCUA2N
Beneficiary customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment

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Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є 01
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Топ коментарі
+11
Уважаемые украинцы, зачем Вы оскорбляете друг друга, спорите? Помогать нужно всем.
Я расскажу Вам историю болезни мальчика Димы. Это действительно очень страшная болезнь и чтобы спасти ребенка необходимо дорогостоящее лекарство, более 1000000 USD.
Инъекцию ребенку необходимо сделать до двух лет. Да, многие люди откликнулись на
эту беду и помогают в сборе средств для Димы. Но кроме Димы в Одессе есть еще один
ребенок, девочка Ева Короленко (возраст 1 год и семь месяцев), у которой такое же заболевание. Заболевание одно, а вот помощь детям разная. Отец Димы, Виталий Свечинский, бывший глава РГА в Одесской обл., затем зам. председателя ОГА Одесской
обл., а сейчас работает в команде Виталия Кличко. Для Евы запретили выставлять
боксы для сбора денег в крупных торговых сетях, для Димы разрешили. Директор департамента образования Одесского горсовета Буйневич призывала помочь маленькому
одесситу и не вспоминала о маленькой одесситке, пока в соцсетях ее не раздолбали
за дискриминацию. В зале Верховной Рады раздавали депутатам листовки с призывом
помочь Диме, но не упомянули ни одного другого ребенка с тяжелой болезнью.
Мне очень жаль всех таких детей и всем этим детям необходимо помочь.

Но нашим чиновникам, мягко говоря, наплевать на простых людей и их детей.
За подобную дискриминацию в отношении детей простых граждан этих гнид-чиновников
надо гнать с@аной метлой и очень далеко и никогда не допускать к госслужбе.
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08.05.2021 20:37
+7
36 лямів,та корумповані гниди в день більше розкрадають ,а держава не здатна підтримати малюка !!!)))
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08.05.2021 19:12
+6
Отец ребенка работая пред РДА Саврань Одесская обл закрыл роддом развалил медицыну до основания ни одного км дороги не построил теперь люди ездят в другой город за 100 км чтоб получить медпомощь и родить ребенка.Работая в ОГА Одесской области замомом курировал медицыну... теперь деньги собирает для своего дитя ну как такому чинуше не оказать помощь?
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08.05.2021 20:24
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36 лямів,та корумповані гниди в день більше розкрадають ,а держава не здатна підтримати малюка !!!)))
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08.05.2021 19:12 Відповісти
А если бы читал?То что?Денег больному ребенкк выслал?
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08.05.2021 19:23 Відповісти
Читайте нік.
В спам цього козла.
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08.05.2021 19:31 Відповісти
При такой рождаемости, как в Украине , спасать нужно каждого ребенка , сумма не имеет значения , это Жизнь Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 5938
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08.05.2021 19:31 Відповісти
Сколько из Израиля перевел? "Спасатель"...
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08.05.2021 19:46 Відповісти
Такі рідкі захворювання повинна фінансувати держава. Один випадок на мільйон. Інше питатння - що ж в тій інєкції такого цінного?
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08.05.2021 19:46 Відповісти
Она РЕАЛЬНО спасает!
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08.05.2021 20:02 Відповісти
А сколько за эти деньги можно спасти с менее трешовыми заболеваниями? 2 млн баксов за инвалида? Навезите бесплатно инвалидов со всего мира, чего уж
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08.05.2021 20:11 Відповісти
Ніяк не зрозумію, чому ліки для дитини можуть коштувати 2 лями баксів.
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08.05.2021 20:22 Відповісти
СКАЖИТЕ. А ВАС НЕ СМУЩАЕТ СТОИМОСТЬ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИНЫ от ковид-19 - 15 млн долларов?
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08.05.2021 20:42 Відповісти
Нє, не турбує. По перше, її ніколи не запустять, по-друге, - взагалі ніколи. Хіба що повальний мор піде. А так, нє...
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08.05.2021 20:55 Відповісти
её давно запустили.
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08.05.2021 22:24 Відповісти
Ты с Луны упал, болезный?Китай потратил на разработку вакцины от коронавируса 2 млрд долларов. А ты ноешь за какой то миллион.
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08.05.2021 22:31 Відповісти
Цей препарат виправляє ген який виробляє потрібний білок . Саме дефіцит білка SMN1 и SMN2 приводить до цієї хвороби. Дорого, тому , що це рідкісне захворювання , що б створити ліки для десяти захворівших дітей в рік на цілий світ , витрачають купу грошей , бо це лікування на генному рівні.
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08.05.2021 20:48 Відповісти
Він з рідкоземельних мінералів? З яких фуїв 2 лями і без варіантів???!!!!!
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08.05.2021 21:02 Відповісти
Вакцина від ковіду з рідкоземельних мінералів? З яких фуїв потрачено 2 млрд долларів на разработку?
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08.05.2021 22:33 Відповісти
Ні , це дорожче дорогоцінних металів , діамантів , це генна інженерія .Уявіть собі перебрати ланцюжок ДНК і залатати її за допомогою ретровірусів . Над однією дозою прцює цілий інститут , сотні працівників , і створюється вона не за один день. Це медицина майбутнього . Вже винайшли лікування на генному рівні від діабету ( повне одужання ), гемофілії ...інших хвороб, але вони неймовірно дорогі не жаль .
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08.05.2021 23:05 Відповісти
я саме про це писав о 20:37 нижче.
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09.05.2021 10:40 Відповісти
Ублюдочный популизм, не имеющий ничего общего со спасением детей, милосердием и т.д.. Все будут дико гордиться как спасали малыша, а то что родители поленились пару копеечных тестов сдать и сделать аборт, чтобы ни себя ни ребёнка не мучать- никто не скажет
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08.05.2021 20:15 Відповісти
Отец ребенка работая пред РДА Саврань Одесская обл закрыл роддом развалил медицыну до основания ни одного км дороги не построил теперь люди ездят в другой город за 100 км чтоб получить медпомощь и родить ребенка.Работая в ОГА Одесской области замомом курировал медицыну... теперь деньги собирает для своего дитя ну как такому чинуше не оказать помощь?
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08.05.2021 20:24 Відповісти
Карма, но расплачиваются дети!
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08.05.2021 20:47 Відповісти
Простой украинец не сможет развить такую бешенную деятельность для спасения своего ребенка...Понятно тогда всё....
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08.05.2021 23:23 Відповісти
Никакие тесты здесь не помогут. Болезнь проявляется после рождения ребенка.
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08.05.2021 20:41 Відповісти
мда, вам бы хотя бы школьную программу про рецессивные и доминантные гены вспомнить, прежде чем такое писать
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08.05.2021 20:56 Відповісти
Шо це за тести? Максимум, шо роблять, це аналіз на хромосомні аномалії.
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08.05.2021 23:34 Відповісти
Саме так, так видно схильність до тих чи інших спадкових хвороб, в т.ч. і цієї
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09.05.2021 07:32 Відповісти
Не мели дурниць, нічого там не видно, крім деяких синдромів.
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09.05.2021 08:33 Відповісти
Про пренатальну діагностику взагалі чули?
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09.05.2021 08:55 Відповісти
Звісно, тому і кажу. )
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09.05.2021 09:07 Відповісти
А про тести на моногени до зачаття для обох батьків?
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09.05.2021 09:21 Відповісти
А твої батьки його здавали? В генетичних центрах рекомендують, не вимагають шось здавати лише при підозрах після анкетування. Маю знайому лікарку з дітьми з саме генетичними вадами, зв'ясувалось вже після народження, більше ні в кого в родинах батьків такого нема. Всі дурні? Неможливо передбачити всі такі хвороби, про які не чули в родині. Можна тіки теоретично. З вагітністю можна, звісно, амніоцентезом, кожен аналіз - по 1,5 тисячі і більше, а там їх з десяток, та й то не на всі хвороби. А загальна практика - здати аналіз на хромосомні і все. Проблема в тому, шо жінки всіма способами намагаються зберегти вагітність, коли вона мала б прерватись самостійно в багатьох випадках, якшо є проблеми.
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09.05.2021 09:58 Відповісти
Ну не знаю, як не мене, багато людей просто хочуть не помічати деякі речі і думають, що їх пронесе, звідси і наслідки.
Це тяжке питання загалом, і я тут явно цинік, я б не витратив 2 млн доларів на 1 дитину, маючи десятки тисяч інших хворих дітей з менше суттєвими порушеннями.
Я щодо поведінки, так маю в колі спілкування таку, що народила одну з вадами, але це її не зупинила і народила другу, ще з більшими, зараз намагається поїхати в Ізраіль, знайшла "коріння", бо там хоч якось таких дітей підтримують. На моє запитання, чому дугий раз донорську яйцеклітину або сперму не взяли - то подивились на мене як не гілтера
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09.05.2021 10:37 Відповісти
Та отож. Я теж, чесно, не хочу допомагати тіки з однієї причини: не знаю, як там і шо було. Є дійсно непередбачувані випадки, а є цілком усвідомлені дії, в тому числі з боку лікарів.
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09.05.2021 10:46 Відповісти
Знаєте, я помітив таку цікавинку: деякі люди ніколи не поможуть комусь в чомусь звичайному і повсякденному, не поможуть тим, хто поруч, тим, кого бачуть щодня, а ось тут поможуть для індульгенціїї самому собі типа "я щось зробив" і щоб, коли скажуть, що назбирали, відчувати себе дотичним до чогось великого. Звичайне лицемірство
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09.05.2021 10:54 Відповісти
Недавній випадок: одна зберігала-зберігала, з лікарні не вилазала, тепер зберігають важкого інваліда теж по лікарнях. А її, начебто, попереджали про наслідки.
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09.05.2021 10:07 Відповісти
Доречі, почитайте статтю 30 Сімейного кодексу, так є ще лінк на порядок, буде дуже цікаво
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n161
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09.05.2021 09:25 Відповісти
Из чего же эта вакцина делается то, что она имеет такую стоимость? Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 5947
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08.05.2021 20:26 Відповісти
Экспериментальное лекарьство, а больных единицы в мире, стоимость разработки на несколько доз разбросали, вот и цена
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08.05.2021 20:29 Відповісти
Это не вакцина, это продукт генной инженерии человека, включающая в себе не один десяток научных направлений.Разработать и создать искусственный ген это очень дорого, хотя в кацапстане утверждают, что могут слепить и внедрить здоровый ген за 1000 долларов.
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08.05.2021 20:37 Відповісти
Если не получается выносить полноценного ребенка, пора прерывание беременности закрепить на законодательном уровне! Зачем что бы потом чтоб все страдали, а в первую очередь сам человек-инвалид?!
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08.05.2021 20:34 Відповісти
у них подход: родим, хуже не будет, потом хоть посмеемся
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08.05.2021 20:58 Відповісти
Уважаемые украинцы, зачем Вы оскорбляете друг друга, спорите? Помогать нужно всем.
Я расскажу Вам историю болезни мальчика Димы. Это действительно очень страшная болезнь и чтобы спасти ребенка необходимо дорогостоящее лекарство, более 1000000 USD.
Инъекцию ребенку необходимо сделать до двух лет. Да, многие люди откликнулись на
эту беду и помогают в сборе средств для Димы. Но кроме Димы в Одессе есть еще один
ребенок, девочка Ева Короленко (возраст 1 год и семь месяцев), у которой такое же заболевание. Заболевание одно, а вот помощь детям разная. Отец Димы, Виталий Свечинский, бывший глава РГА в Одесской обл., затем зам. председателя ОГА Одесской
обл., а сейчас работает в команде Виталия Кличко. Для Евы запретили выставлять
боксы для сбора денег в крупных торговых сетях, для Димы разрешили. Директор департамента образования Одесского горсовета Буйневич призывала помочь маленькому
одесситу и не вспоминала о маленькой одесситке, пока в соцсетях ее не раздолбали
за дискриминацию. В зале Верховной Рады раздавали депутатам листовки с призывом
помочь Диме, но не упомянули ни одного другого ребенка с тяжелой болезнью.
Мне очень жаль всех таких детей и всем этим детям необходимо помочь.

Но нашим чиновникам, мягко говоря, наплевать на простых людей и их детей.
За подобную дискриминацию в отношении детей простых граждан этих гнид-чиновников
надо гнать с@аной метлой и очень далеко и никогда не допускать к госслужбе.
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08.05.2021 20:37 Відповісти
Кому то всё, а кому то рассказы как боженька всех любит и всех прощает.
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08.05.2021 20:40 Відповісти
а не мутрый ли нарит 73% этих чиновников к власти приводит?
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08.05.2021 21:00 Відповісти
Да, к сожалению, народ выбрал клоунов, а те назначают на гос. должности проходимцев.
Хотя их и раньше хватало.
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08.05.2021 21:15 Відповісти
раньше хоть стыдились и прятались, а сейчас "гуляй, рванина, сцы в очи!"
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08.05.2021 22:05 Відповісти
+ Одужуй, крихітко.
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08.05.2021 21:12 Відповісти
Это вы второму одесскому ребенку, девочке, для которой запретили помогать?
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08.05.2021 23:27 Відповісти
Стоимость 1 флакона препарата оценена в рекордную сумму - 2,125 млн дол. США. 36 миллионов 248 тысяч 707 гривен - это 56 процентов нужной суммы. 36 248 707грн. : 28 = 1 294 596 USD : 56 Х 100 =2 311 778 USD. Или я ошибся в расчетах?
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08.05.2021 21:29 Відповісти
Мне вот интересно, сколько медведчук, ахметов, фирташ, коломойский, новинский, зеленский, бойко, шуфрич, рабинович и многие другие радетели за украинский народ перечислили денег на вот єти банковские счета и картьі?
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08.05.2021 23:49 Відповісти
Пинчук открыл на Украине 34 неонатальных центра, стоимость инвестиций - 111 млн гривен.
47 441 младенцев были спасены.
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09.05.2021 11:16 Відповісти
в дорогостоящей лечении такой инвестор обычно фигурирует как "неизвестный" по этическим соображаениям.
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09.05.2021 11:17 Відповісти
Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 4516Ты действительно считаешь что такие уроды как шуфрич или медведчук способны что-то хорошее сделать и остаться анонимом "по этическим соображениям"???????Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 6273
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09.05.2021 15:05 Відповісти
Ну Пинчук же смог.
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09.05.2021 16:21 Відповісти
Если ты об этом знаешь, то какой же он аноним?Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 2365 Подумай над этим вопросом.
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10.05.2021 09:42 Відповісти
думать нужно тебе.Больницы он открыл от своего имени. Это нормально и так происходит в мире. А адресную помощь принято анонимизировать.
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10.05.2021 09:59 Відповісти
 
 