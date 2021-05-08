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Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш звернувся до керівництва інших країн Євросоюзу із закликом вислати хоча б по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією в справі з вибухом складів боєприпасів у Врбетіце.

Про це глава уряду заявив журналістам на неформальному саміті президентів і прем'єрів країн ЄС в Португалії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на  Настоящее время.

"Ми завжди повинні розуміти, що, коли одна держава-член піддається нападу, це фактично напад на всіх [членів ЄС]. Я попросив, щоб вони розглянули питання про висилку принаймні одного дипломата", - сказав Бабіш.

За словами чеського прем'єра, напередодні, в перший день саміту в Порту, лідери країн ЄС обговорювали питання про вибухи у Врбетіце в 2014 році. До обговорення питання планується повернутися на саміті Ради Європи, який відбудеться в кінці травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
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Топ коментарі
+22
.... призывает все страны ЕС ..... хотя бы по одному российскому дипломату....

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 2238

...
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08.05.2021 21:45
+17
у чехов есть яйца. факт
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08.05.2021 21:18
+15
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1269
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08.05.2021 21:26
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у чехов есть яйца. факт
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08.05.2021 21:18 Відповісти
немкиня аж нижний старт приняла.Вот еще один момент истины
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08.05.2021 22:37 Відповісти
Однозначно ЗА! Не может быть и малейшего раздумия ...
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08.05.2021 21:20 Відповісти
Прикольней было б ОСТАВИТЬ по одному кацапскому дипломату. Чисто пендели принимать. Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5537
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08.05.2021 21:56 Відповісти
Вроде взрослые люди, а флешмобами балуются...
А чего не ВСЕХ кацапов выслать раз и навсегда? Слабо? Так отож...
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08.05.2021 21:23 Відповісти
большая дорога начинается с первого шага)
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08.05.2021 21:47 Відповісти
По одному(((Маловато будет,лучше б по одному осавили.
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08.05.2021 21:23 Відповісти
Назуя? Усіх вислати, амбасади знести, а де вони стояли - усе засипати хлорним вапном.
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08.05.2021 21:30 Відповісти
І ще принаймні двох - повісити!
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08.05.2021 21:24 Відповісти
Ви така чуйна людина... Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5872 Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 4422
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08.05.2021 21:31 Відповісти
Штирлицов Путлера трясет не по детцки во всех странах Мира...,дипломатическая крыша стала не надежной для Мавзолейных хмырей фюрера... Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1787
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08.05.2021 21:24 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1269
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08.05.2021 21:26 Відповісти
Дайошь флешмоб?? Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3995
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08.05.2021 21:25 Відповісти
А краще вислати всіх,та позакривати посольства та консульства.
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08.05.2021 21:27 Відповісти
Чому по одному? Усіх - нахій за 24 години.
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08.05.2021 21:28 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 9357 Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 4005
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08.05.2021 21:28 Відповісти
А где в графике педагогическая работа с юными суворовцами ?
Где обсуждение новых точек применения Новичка ?
А оперативная планёрка с сошками (Шрёдер, Макрон, Ермак, Берлускони и т.д.) ?
ТЕМА НЕ РАСКРЫТА
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09.05.2021 00:54 Відповісти
А шо, мне нравиццо такое "призывает" !!! Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 9815
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08.05.2021 21:30 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3017 Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 259
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08.05.2021 21:31 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 8436
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08.05.2021 21:32 Відповісти
Мсьє, респект!👍
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08.05.2021 21:44 Відповісти
Да чего уж там, - можно и по два. у русских где Мишкин, - та же и Чепига.
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08.05.2021 21:40 Відповісти
...і вони шпілі-вілі в димохід.
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08.05.2021 21:43 Відповісти
©немоё...
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 9077

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 8549
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08.05.2021 21:44 Відповісти
де "ла-ла-ла-ла-ла?"
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08.05.2021 21:50 Відповісти
.... призывает все страны ЕС ..... хотя бы по одному российскому дипломату....

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 2238

...
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08.05.2021 21:45 Відповісти
Так целый батальон ФСБшников расстреляют
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08.05.2021 21:53 Відповісти
и кто будет рыдать ?
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08.05.2021 21:56 Відповісти
Нужно у народа Турции спросить.
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08.05.2021 22:01 Відповісти
Это действительно действенный призыв, не то, что какую-то русофобию затевают.
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09.05.2021 07:03 Відповісти
флешмоб хороший - шоб коцапы встретили деньпабеды дома, в рязани.
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08.05.2021 21:48 Відповісти
припекло і чехів
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08.05.2021 21:49 Відповісти
приветствие чехов лаптям.


Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 351
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08.05.2021 21:51 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5927
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08.05.2021 21:54 Відповісти
От же ж кляті чехи. Ніяк не вгамуються. Молодці)
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08.05.2021 21:55 Відповісти
Все страны ЕС должны выслать в посылках на москву хотя бы по одному российскому дипломату ... Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1541
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08.05.2021 21:59 Відповісти
Или хотя бы его часть.
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08.05.2021 22:02 Відповісти
В годы Второй мировой войны якутов призвали на войну и взяли некоторых в разведку ,так как хорошо стреляли...потом послали их за языком, так они три языка принесли Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5008
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08.05.2021 22:11 Відповісти
І так, усі кацапські амбасади зрівняти із землею і суворо заборонити нащадкам до сьомого коліна заходити на ту територію. Хоча ті місця навіть дикі звірі та лихі парфуми оминатимуть. Оминатимуть, плюватимуть, по сто заклять щоразу читатимуть...
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08.05.2021 22:13 Відповісти
Во вторую мировую Европа предала Чехию, похоже позорная история повторится.
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08.05.2021 22:15 Відповісти
"Чехия призывает все страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату"
И лучше в цинковых каретах.
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08.05.2021 22:17 Відповісти
А мог бы призвать поделиться вакцинами с теми, где их катастрофически не хватает...Пользы, возможно, было бы больше!
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08.05.2021 22:29 Відповісти
Що таке? Пече у галузі п'ятої крапки через таку русофобію? Ц-ц-ц
(то ли ещё будет, ой-ей-ей)
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08.05.2021 22:44 Відповісти
Желаю тебе и родным COVID-19 не болеть!
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08.05.2021 23:04 Відповісти
А твоим лишнеромосомным родным желаем сдоxнуть, от чего угодно - xоть от ковида, xоть от термоядерныx бомбардировок Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 8788
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08.05.2021 23:22 Відповісти
Біднятко! Дупка палає? Скоренько біжи її рятувати! Сядь до калюжі. Лиш дивись, щоб та калюжа була не з бензини. Бо тоді будемо довго і весело іржати усім особовим складом геть чисто, як лавров.
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09.05.2021 01:26 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3845
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08.05.2021 22:39 Відповісти
Напали на страну НАТО. НАТО, ау...
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08.05.2021 23:10 Відповісти
Рашисты напали на ЕС и НАТО ещё в 2010.
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 7855
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08.05.2021 23:15 Відповісти
если высылать, то принепременно пазлами! ))
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08.05.2021 23:28 Відповісти
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3406
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08.05.2021 23:58 Відповісти
А чего мелочиться то, выгнать всех до одного, ибо там все равно не дипломаты сидят , а шпионы ,контрабандисты и убийцы, типа этих двух, любителей шпилей))))
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09.05.2021 01:01 Відповісти
Склады где хранились боеприпасы предназначались для Украины!
Украина должны выслать хотяб одного росиянского дипломата!
Это наш долг!!!
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09.05.2021 02:38 Відповісти
Вышлете, кто сколько может...
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09.05.2021 03:59 Відповісти
Хотя бы по 0,5 российских дипломатов...
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09.05.2021 10:02 Відповісти
Вышлют по одному дипломату и посторят по два северных потока.
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09.05.2021 05:04 Відповісти
Европа не пойдет на такие жесткие меры. Предлагаю смягчить - выслать каждой стране по 0,5 российских дипломатов...
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09.05.2021 08:48 Відповісти
 
 