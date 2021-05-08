Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні

У посольстві Сполучених Штатів Америки обурені наслідками збройної агресії Росії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.

"Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Ми вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня о 23:30 російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня. Крім цього, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні, в якій були пацієнти з коронавірусом і пневмонією. Подію кваліфіковано за частиною 1 статті 258 - терористичний акт.