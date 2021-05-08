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Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні

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Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні

У посольстві Сполучених Штатів Америки обурені наслідками збройної агресії Росії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.

"Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Ми вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні 01

Нагадаємо, 4 травня о 23:30 російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня. Крім цього, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні, в якій були пацієнти з коронавірусом і пневмонією.  Подію кваліфіковано за частиною 1 статті 258 - терористичний акт.
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Топ коментарі
+7
Чекаємо смєтунів які смєтут зелень. Нахвалялись же.
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08.05.2021 23:49
+5
"Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине"
Это следствие. Вот этого:
Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 4970
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09.05.2021 00:13
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Чекаємо смєтунів які смєтут зелень. Нахвалялись же.
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08.05.2021 23:49 Відповісти
а мы требуем прекращения подписывать с кацапами всякие меморандумы и называться- гарантами,
в противном случае мы озаботимся,
особенно те , кто выживет
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08.05.2021 23:47 Відповісти
Які гаранти підписували з кацапами меморандуми?
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08.05.2021 23:50 Відповісти
які , та ось вони гаранти : 176 міжконтинентальних балістичних і понад 2500 тактичних ракет
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08.05.2021 23:58 Відповісти
Ви забули що НАТО це півсвіту і на одну випущену ракету на мокшан полетить весь арсенал ракет принаймі із трьох ядерних країн із пяти що не зможе відразити такий арсенал жодна країна світу включаючи і Америку
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09.05.2021 00:08 Відповісти
Нічого і нікуди кацапи не випустять, бо в них скрізь свої люди і, шо для них важливіше - бабки. Так і триватиме: одні шось вимагатимуть, інші слухатимуть і хіхікатимуть, ну, а ми - сам розумієш.
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09.05.2021 01:17 Відповісти
Меркава В том-то и фишка, что бабки там не главное, там другие ценности, для западного мира не понятные. Пример, поединок инока Пересвета, и ордынца Челубея, на Куликовом поле. Перед поединком, Пересвет снял с себя доспехи, сказав, что они будут препятствием, для копья Челубея, а Пересвет его просто не достанет. Челубей прошил Пересвета как масло, но и сам получил смертельное ранение, от которого подох, а Пересвет, еще живой приехал на коне в расположение войск.
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09.05.2021 03:03 Відповісти
"Перед поединком, Пересвет снял с себя доспехи, сказав, что они будут препятствием, для копья Челубея, а Пересвет его просто не достанет."
Не могу догнать Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 5558
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09.05.2021 09:42 Відповісти
Понятно
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09.05.2021 15:12 Відповісти
Так чому "...весь арсенал ракет " не полетить на цю двоголову гадюку, що не дає жити багатьом країнам на землі, і лізе, як саранча, зі своєю "мировой революцией" по всьому світу.
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09.05.2021 09:03 Відповісти
Буапештський меморандум українським дебілам в поміч.
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09.05.2021 00:11 Відповісти
Мы,тоесть Украина,извините за выражение просрали освобождение окупированых територий из за сраного правительства.У нас был шанс,мокшане бы не торглись, полмира тоесть НАТО поддерживало Украину на все 1000%.Оставалось только выйти нашим ООС на границу териториальной Украины.А мы все ********.А после завершения,,учений,,мокшанской армии НАТО больше не вправе фициально помогать Украине и снова мы погрузились в рутину переговоров в которых погибнет еще ни одна тысяча наших воинов на которых ,,переговорщикам,,насрать так как там нету ни их детей ни родственников.
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09.05.2021 00:01 Відповісти
"Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине"
Это следствие. Вот этого:
Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 4970
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09.05.2021 00:13 Відповісти
ха..типа - "мы жестко требуем прекратить безобразие Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 1130 !!. .. да кацапы в Сирии ТРИ !!! больницы с больными и персоналом снесли в хлам авиаударом и останавливаться не думают!! Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 2739
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09.05.2021 01:16 Відповісти
ПаБЕДАбеSSы Путлера подобно SSовцам Гиммлера ведут 4 Мировую войну против всего Мира с 2014 года....,а вы думали только против Украиной? Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 9294Напрасно....
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09.05.2021 02:22 Відповісти
Украина поставляет в ОРДЛО воду, а последние нас еще и обстреливают. Попил российский снайпер нашей воды и пошел по нам стрелять, это так мило.
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09.05.2021 08:04 Відповісти
Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 2569
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09.05.2021 09:42 Відповісти
 
 