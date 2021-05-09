Спійманий на шахрайстві глава ОТГ на Київщині Підкурганний має піти у відставку на час розслідування, - "Слуга народу"

Підозрюваний у шахрайстві глава Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, який йшов на вибори від "Слуги народу", має піти у відставку на час розслідування.

Таку позицію оприлюднено на сайті партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша принципова позиція: якщо провину доведено, злочинець має нести покарання незалежно від того, з якою політичною силою він йшов на вибори. Нагадаю, один із пунктів передвиборчої програми "Слуги народу" – знищення системної корупції. Ми цього пункту ретельно дотримуємося. Я звертаюся до Політичної ради та Національної ради громад із вимогою на найближчих засіданнях дати оцінку діям висуванця від партії", – заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Очільник Київського обласного осередку партії, народний депутат Андрій Мотовиловець також вважає, що на час розслідування Володимир Підкурганний має піти у відставку: "Якщо провини немає, після розслідування він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть".

Водночас він наголосив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори голови Димерської ОТГ від "Слуги народу".

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Водночас він підкреслив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори глави Димерської ОТГ від "Слуги народу". І нагадав, що за відбір кандидатів на Київщині відповідав колишній глава обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до списку санкцій США.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Пізніше стало відомо, що затриманий - представник "Слуги народу", суддя Майдану Володимир Підкурганний.