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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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хабар (3990) Київська область (3131) Слуга народу (2544)

Спійманий на шахрайстві глава ОТГ на Київщині Підкурганний має піти у відставку на час розслідування, - "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спійманий на шахрайстві глава ОТГ на Київщині Підкурганний має піти у відставку на час розслідування, -

Підозрюваний у шахрайстві глава Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, який йшов на вибори від "Слуги народу", має піти у відставку на час розслідування.

Таку позицію оприлюднено на сайті партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша принципова позиція: якщо провину доведено, злочинець має нести покарання незалежно від того, з якою політичною силою він йшов на вибори. Нагадаю, один із пунктів передвиборчої програми "Слуги народу" – знищення системної корупції. Ми цього пункту ретельно дотримуємося. Я звертаюся до Політичної ради та Національної ради громад із вимогою на найближчих засіданнях дати оцінку діям висуванця від партії", – заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Очільник Київського обласного осередку партії, народний депутат Андрій Мотовиловець також вважає, що на час розслідування Володимир Підкурганний має піти у відставку: "Якщо провини немає, після розслідування він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть".

Водночас він наголосив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори голови Димерської ОТГ від "Слуги народу".

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Водночас він підкреслив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори глави Димерської ОТГ від "Слуги народу". І нагадав, що за відбір кандидатів на Київщині відповідав колишній глава обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до списку санкцій США.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Пізніше стало відомо, що затриманий - представник "Слуги народу", суддя Майдану Володимир Підкурганний.
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Топ коментарі
+9
Не пойму,пойманый на горячем еще должен быть отстранен только на время расследования когда уже пойман на взятке.
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09.05.2021 01:03
+8
Заради справедливості, з юридичної крапки зору ( Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9350 ) людина є винною тільки з того моменту, коли такою її визнає суд.
Утім не здивуюся, якщо "слуги" тупо відмазюкають його навіть після зашквару на гарячому. Нахабно й відверто - "он наш - значит, неподсуден, чего хотим, того и творим - обтекайте, лохторат!"
Венедіктова додасть - "я этих ваших кодексов не читала и не собираюсь, для меня закон один - слово государево (и их высокопревосходительства Игоря Валерьевича)".
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09.05.2021 01:18
+7
Иными словами, на время пока мы не придумаем как отмазаться, а то уж больно неожиданно.
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09.05.2021 04:18
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Не пойму,пойманый на горячем еще должен быть отстранен только на время расследования когда уже пойман на взятке.
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09.05.2021 01:03 Відповісти
Заради справедливості, з юридичної крапки зору ( Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9350 ) людина є винною тільки з того моменту, коли такою її визнає суд.
Утім не здивуюся, якщо "слуги" тупо відмазюкають його навіть після зашквару на гарячому. Нахабно й відверто - "он наш - значит, неподсуден, чего хотим, того и творим - обтекайте, лохторат!"
Венедіктова додасть - "я этих ваших кодексов не читала и не собираюсь, для меня закон один - слово государево (и их высокопревосходительства Игоря Валерьевича)".
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09.05.2021 01:18 Відповісти
Сейчас шут🤡🤢 пропиарится , как с тем дурачком , который пиво тырил , ( вспомнила Юрченко) а потом заявился ментов инспектировать
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09.05.2021 07:35 Відповісти
Спалился, инструмент должен передать...
Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 4314
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09.05.2021 01:18 Відповісти
Ну тогда вся "слуга народа" должна уйти в отставку, поскольку то и дело что занимается мошенничеством. Вот, например, прямо сейчас, поскольку Подкуршанный был задержан за получение взятки, а не мошенничество!
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09.05.2021 02:15 Відповісти
Попался? - Не маленький! Отвечать придётся...
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09.05.2021 04:03 Відповісти
А може чкурне по "стежкам Чауса".
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09.05.2021 07:14 Відповісти
Размечтались , опг КалоЗеленое своих не сдаёт
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09.05.2021 07:38 Відповісти
Иными словами, на время пока мы не придумаем как отмазаться, а то уж больно неожиданно.
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09.05.2021 04:18 Відповісти
он должен не в отставку уйти, а сесть в сизо на время расследования...
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09.05.2021 06:00 Відповісти
Ну він же не патріот, хіба ж його можна посадити. Та і весна вже закінчується.
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09.05.2021 07:13 Відповісти
Я что-то не помню, чтобы зебилы отправляли в отставку татарова на время расследования его злодеяний.
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09.05.2021 06:41 Відповісти
Для зє🤡💩бьідла хабар не є злочином, тим більше не доведений бєнєдьіктовой в пещерському своєму на 100% суді)))
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09.05.2021 07:57 Відповісти
Да там все такие и что, всем в отставку?😁😁😁😁
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09.05.2021 09:08 Відповісти
Щаз.Много ваших было отстранено? Спійманий на шахрайстві глава ОТГ на Київщині Підкурганний має піти у відставку на час розслідування, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3872
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09.05.2021 10:04 Відповісти
 
 