УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14509 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Втручання у вибори в США
5 963 57
вибори (6158) США (14460) Трамп (3124)

The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори

Міністерство юстиції США в період президентства Дональда Трампа таємно вилучило записи телефонних розмов трьох кореспондентів The Washington Post, які висвітлювали федеральне розслідування можливих зв'язків між Росією і президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році.

Про це в п'ятницю повідомила ця газета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Передбачається, що ця дія була спрямована на виявлення джерел репортерів у статтях про національну безпеку, опублікованих у перші місяці правління Трампа, оскільки федеральні слідчі ретельно перевіряли, чи координувалася його кампанія 2016 року із Кремлем, який прагнув вплинути на результати американських виборів.

Вилучення даних було схвалено керівництвом Міністерства юстиції минулого року. Кореспонденти Еллен Накашима, Грег Міллер та Адам Ентус, які відтоді покинули видання, отримали листи від 3 травня про те, що Міністерство юстиції отримало дані про їхні домашні адреси, номери мобільних телефонів та місце роботи.

Читайте також: Інформатор ФБР Стіл, автор "досьє" про зв'язки Трампа з Росією, підготував новий матеріал, - ЗМІ

За інформацією видання, запитані дані охоплювали період із 15 квітня до 31 липня 2017 року. Керівними принципами Міністерства юстиції з розслідування витоків у ЗМІ передбачено, що такі дії мають вчинятися лише тоді, коли інші способи отримання інформації вичерпано, і що репортерів, яких стосується справа, мають повідомити, якщо не буде встановлено, що це може перешкоджати розслідуванню чи зашкодить інтересам національної безпеки.

"Цілями цих розслідувань не є співробітники ЗМІ, а швидше ті, хто має доступ до інформації з питань національної безпеки, хто надав її ЗМІ і, отже, не забезпечив захист такої інформації, як того вимагає закон", - повідомив в офіційній заяві представник Міністерства юстиції США Марк Раймонд.

За повідомленням The Washington Post, уряд також повідомив, що отримав розпорядження суду передати дані електронної пошти репортерів, де вказано, кому і коли журналісти відправляли електронні листи. Однак уряд вирішив не вилучати ці дані.

Водночас Міністерство юстиції не повідомило, про які саме статті йдеться. Але період часу охоплює публікації, у яких із посиланнями на розвідувальні дані зазначається, що Джефф Сешнс, на той час генеральний прокурор Трампа, раніше, під час передвиборчої кампанії Трампа, обговорював передвиборчу тему з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Читайте також: Трамп воліє вірити на слово Путіну, а не американській розвідці, - кандидатка у віцепрезиденти США Харріс

Ще у 2015 році Міністерство юстиції під керівництвом колишнього генерального прокурора Еріка Холдера оголосило про перегляд правил отримання записів від ЗМІ під час розслідувань кримінальних витоків, виключивши формулювання, які, на думку новинних організацій, були двозначними, і вимагаючи додаткових рівнів перевірки, перш ніж можна буде викликати журналіста до суду.

Оновлена ​​політика стала відповіддю на обурення новинних організацій із приводу тактики адміністрації Обами, яку преса вважає надмірно агресивною і ворожою щодо збору новин.

Джефф Сешнс, наступник Холдера, оголосив у 2017 році про відновлення боротьби з витоками інформації стосовно національної безпеки в ЗМІ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
Рыжий пирожок и тут обосрался... самый позорный президент за всю историю US.
показати весь коментар
09.05.2021 01:41
+16
"Укрзалізниця" закінчила 2020 рік зі збитком 12 млрд гривеньThe Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 4025
показати весь коментар
09.05.2021 06:18
+14
Пане скільки вже можна за трампом плакати? Вам не подобається як відроджується Америка після темних і зловісних часів правління вашого ідола. Тоді вам пряма дорога на росію до путіна який підтримував і допомагав трампу як міг. На щастя не вийшло бо здоровий глузд американців переміг. Ганьба вам пане грабовськмй.
Слава Україні і god bless America.
показати весь коментар
09.05.2021 03:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fake news
показати весь коментар
09.05.2021 01:32 Відповісти
Washington Post это эквивалент RT
Ее читать себя не уважать
показати весь коментар
09.05.2021 01:51 Відповісти
Чому Washington Post не написав як демократи завели шпигуна в передвиборчу компанію Трампа, що є доведеним фактом?)
показати весь коментар
09.05.2021 01:36 Відповісти
Качается кресло под ворами, укравшими у Трампа победу.
показати весь коментар
09.05.2021 01:37 Відповісти
The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 2175
показати весь коментар
09.05.2021 03:05 Відповісти
Поразка Трампа стала поразкою *****. Тому кацапи й казяться.
показати весь коментар
09.05.2021 08:14 Відповісти
У вас очень странные фантазии.
Трамп отказывался продлевать договор START-3. Байден его немедленно продлил. Taк кто из них "про-российский" ?
показати весь коментар
09.05.2021 09:35 Відповісти
Кыфымыны,-почему это тебе непонятно?
показати весь коментар
09.05.2021 10:49 Відповісти
Это все люди с созданной и навязанной им телевизором картиной мира . У них пазл сложился но с реальной жизнью он не имеет ничего общего и факты на них не действуют а только раздражают. Как сектанты
показати весь коментар
09.05.2021 11:14 Відповісти
GOP должна отбить себе обратно контроль над Конгрессом. Не знаю, смогут ли они...
показати весь коментар
09.05.2021 11:22 Відповісти
Для этого сенаты многих штатов в первую очередь Джорджии принимают законы о выборах делающие невозможными вбросы голосов и другие манипуляции. Поэтому Демы так и скулят.
Я думаю что они успеют нафакапать за полтора года достаточно чтобы потерять большинство в Конгрессе а то и в Сенате.
показати весь коментар
09.05.2021 11:27 Відповісти
Только на это и надежда.
показати весь коментар
09.05.2021 11:29 Відповісти
На Sky News Australia я разговаривал с американцами по поводу системы регистрации избирателей. Выяснилась удивительная вещь: оказывается для регистрации нужен только Social Security Number, и номер в IRS. При этом доказательств наличия гражданства, похоже, не требуется вообще ! Номера SSN и IRS имеют масса неграждан: Greencard holders, temporary residents (те у кого есть право на работу), беженцы и т.д. По идее, при регистрации в качестве избирателя нужно спрашивать либо Birth Certificate, либо Certificate of Naturalization, но похоже что это необязательно ! Таким образом, в выборах могут принять участие миллионы НЕграждан, что вообще делает результаты выборов нелегитимными. Интересно, кто это на федеральном уровне такой ляп допустил.
показати весь коментар
09.05.2021 11:36 Відповісти
Только что из WaPo, наконец-то какие-то обнадёживающие новости:
""Democratic divisions return as Biden tries to hold Senate
In crucial Senate races in Pennsylvania, North Carolina and elsewhere in 2022, the Democratic coalition that came together to elect President Biden is fracturing again along racial, gender and generational lines."
показати весь коментар
09.05.2021 11:27 Відповісти
Искренне желаю недорузвельту неудач и готов перетерпеть финансово в том числе эти трудные времена
показати весь коментар
09.05.2021 11:30 Відповісти
Не знаю пойдёт ли Дональд Фредович на следующие выборы, но то что он останется неформальным лидером GOP - это 100%. Великий человек; удержал Америку от катастрофы.
А как Вы думаете, если он откажется баллотироваться, кто может пойти от GOP ? Ted Cruz, Marco Rubio ? Мне лично импонирует Candace Owens; она умница, возможно пойдёт на VP.
показати весь коментар
09.05.2021 11:43 Відповісти
Я тоже не зациклен на Донни если будет кто-то продолжать его дело
Есть достойные люди - тот же губернатор Флориды Рон Де Сантис - юрист закончил и Harvard и Yale принимал участие в боевых действиях во флоте. Флорида при нем процветает - есть много достойных людей. Главное чтобы не эти левые мудаки которые могут только перераспределять чужое а не делать свое.
показати весь коментар
09.05.2021 12:46 Відповісти
Но, RINOs не дремлют
"Cheney plans lengthy fight to turn GOP from Trump
Rep. Liz Cheney (R-Wyo.), the party's third-highest leader, has engaged in a raging months-long dispute with other House Republicans in a battle over the party's principles."
показати весь коментар
09.05.2021 11:29 Відповісти
Какая милая беседа трампанутых... The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори - Цензор.НЕТ 2293 PS Есть только один вариант,который может оправдать Трампа. Но о нем слишком рано сейчас говорить,тем более,что он слишком маловероятен.
показати весь коментар
09.05.2021 12:11 Відповісти
Так на то и форум чтобы беседовать. Принимай участие. 😁
показати весь коментар
09.05.2021 12:55 Відповісти
Рыжий пирожок и тут обосрался... самый позорный президент за всю историю US.
показати весь коментар
09.05.2021 01:41 Відповісти
В бан.
показати весь коментар
09.05.2021 02:51 Відповісти
«Самий позорний президент» надав твоїй країні так потрібну зброю проти ворожих танків чи ти кацап?
показати весь коментар
09.05.2021 02:54 Відповісти
Пане скільки вже можна за трампом плакати? Вам не подобається як відроджується Америка після темних і зловісних часів правління вашого ідола. Тоді вам пряма дорога на росію до путіна який підтримував і допомагав трампу як міг. На щастя не вийшло бо здоровий глузд американців переміг. Ганьба вам пане грабовськмй.
Слава Україні і god bless America.
показати весь коментар
09.05.2021 03:03 Відповісти
Америка возрождается ?
Вы имеете ввиду 300000 нелегалов уже проникших на территорию страны, после того как новая власть сломала систему охраны государственной границы ?
показати весь коментар
09.05.2021 03:26 Відповісти
І де ці 300000 нелегалів? Ну де вони? Хто їх бачив? А може 1000000 нелегалів? Нелегали завжди були, є і будуть. Але економіка росте, всюди об'яви про потребу працівників. Стоки ростуть. Америка стає великою знов. Агент путіна трамп в глибокому підпіллі і там йому собаці і місце.
показати весь коментар
09.05.2021 04:59 Відповісти
Та ти мабуть один з тих нелегалів і є 😁
Завдяки демократам цього тижня замість очікуваного приросту в мільйон робочих місць добавилось тьльки двісті тисяч. Байден платить людям щоб сиділи вдома за мій рахунок і дрібний та середній бізнес не може знайти працівників.
показати весь коментар
09.05.2021 06:22 Відповісти
Экономика "растёт" ? Не смеши мои тапки https://www.youtube.com/watch?v=KSrwc1cw00M
А насчёт "величия" - Китай не осмеливался даже приблизиться к Тайваню при Трампе, а сейчас их стратегические бомбардировщики залетают в воздушное пространство Тайваня.
Если китайцы захватят Тайвань, а Байден окажется воевать - Америка немедленно потеряет всех союзников.
В истории страны ещё не было более опасной власти чем эта.
показати весь коментар
09.05.2021 06:23 Відповісти
Страной правит шайка преступников под прикрытием коррумпированного клана Байденов
Он все выходные в занюханом Camp David просидел все вынюхивал проперженные Рузвельтом диваны, вызывал дух FDR
показати весь коментар
09.05.2021 06:28 Відповісти
И они ещё хотят расширить SCOTUS, чтобы леваков и там было большинство.
показати весь коментар
09.05.2021 07:05 Відповісти
А ти сам корінний бушмен?
показати весь коментар
09.05.2021 08:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b-6rjIhJntM

"Желаю победы!" В сеть слили переговоры Пушилина и Медведчука

КОГДА МРАЗЬ-ПРЕДАТЕЛЬ МЕДВЕДЧУК СЯДЕТ В ТЮРЬМУ?
показати весь коментар
09.05.2021 01:50 Відповісти
Донбасская пословица: Не сажай березу. Придет кацап и скажет - что это его земля. The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 9546
показати весь коментар
09.05.2021 01:54 Відповісти
Трумп - враг США и агент врага Штатов, это понятно.
показати весь коментар
09.05.2021 01:58 Відповісти
За ворога Америки проголосувала абсолютна більшість громадян...Америки?
показати весь коментар
09.05.2021 02:52 Відповісти
Fake news.
показати весь коментар
09.05.2021 03:03 Відповісти
Абсолютна більшість - це 46% проти 48% Клінтон, йолопе?
показати весь коментар
09.05.2021 04:29 Відповісти
Наші 46 відсотків набагато вищого ґатунку бо у твоїх 48 городське бидло з бідних кварталів та дурні за яких думає телеприймач
показати весь коментар
09.05.2021 06:13 Відповісти
Методички меняйте, тролли кацапские!
И да трампон в перде)))
БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ США!
показати весь коментар
09.05.2021 23:32 Відповісти
Помните, как мы все верили, что совки лет так за 20 максимум вымрут и проблема руского мира рассосется сама собой? ...а нет - их меньше не становится, завтра сами увидите этот многомиллионный дурдомовский зоопарк и что делать с этим феноменом в цивилизованном мире не знает увы никто.. А ведь нужно просто тот "феномен" тупо отгородить от остального мира чумным забором и дать ему догнить и разложиться под действием собственных ядов.
показати весь коментар
09.05.2021 02:05 Відповісти
Ольгиновский, а ты не оборзел тупо гадить по методичке? Это любимые твоего ***** Мадуро и Лукашенко сфальсифицировали выборы и терроризируют людей.
показати весь коментар
09.05.2021 03:38 Відповісти
Дружина Лещенка знову виступатиме в МосквіДружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виступатиме 8-9 травня в Москві.Субота, 8 травня 2021, 13:53The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 1332 The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 2222 The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 1850 The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 358Про це повідомляють #Букви.Зокрема, Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському арт-центрі Mutabor.
показати весь коментар
09.05.2021 06:15 Відповісти
"Укрзалізниця" закінчила 2020 рік зі збитком 12 млрд гривеньThe Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 4025
показати весь коментар
09.05.2021 06:18 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🙈🙈🙈🙈
показати весь коментар
09.05.2021 07:31 Відповісти
У каждого дела есть свой Штирлиц и Голобородька... The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 2601
показати весь коментар
09.05.2021 06:44 Відповісти
Трампісти, як бачу в коментарях, ніяк не заспокояться за свого рижого клоуна The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 8801Джо Байден, смали їх блд The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 6368
показати весь коментар
09.05.2021 08:06 Відповісти
Трампісти навіть не уявлять на яке дно міг би опустити Америку Трамп, якщо завів би там "свої" порядки....
показати весь коментар
09.05.2021 08:21 Відповісти
Никаких "трампистов" не существует. Это ольгинский бльади на ставке, и на проценте за каждый высер.
показати весь коментар
09.05.2021 11:54 Відповісти
The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 4743
показати весь коментар
09.05.2021 08:23 Відповісти
ДЖАМАЛ - ТЫ КАК ВСЕГДА ОТЛИЧИЛСЯ - УЖЕ И НЕ СКРЫВАЕШЬ - У МЕНЯ И НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ )))
показати весь коментар
09.05.2021 09:30 Відповісти
И чем я отличился? Может твои дедушки полицаями при фашистах были? Ну и ты обиделся. Своими дедушками я горжусь. Они победили фашистскую падаль.
показати весь коментар
09.05.2021 10:22 Відповісти
Разве ? Фашисты правили СССРом до 5-го марта 1953 г.
показати весь коментар
09.05.2021 10:51 Відповісти
Где-то кокс,-а где-то опий...
показати весь коментар
09.05.2021 10:51 Відповісти
Совпадение?
показати весь коментар
09.05.2021 09:06 Відповісти
 
 