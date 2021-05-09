The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство юстиції США в період президентства Дональда Трампа таємно вилучило записи телефонних розмов трьох кореспондентів The Washington Post, які висвітлювали федеральне розслідування можливих зв'язків між Росією і президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році.
Про це в п'ятницю повідомила ця газета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Передбачається, що ця дія була спрямована на виявлення джерел репортерів у статтях про національну безпеку, опублікованих у перші місяці правління Трампа, оскільки федеральні слідчі ретельно перевіряли, чи координувалася його кампанія 2016 року із Кремлем, який прагнув вплинути на результати американських виборів.
Вилучення даних було схвалено керівництвом Міністерства юстиції минулого року. Кореспонденти Еллен Накашима, Грег Міллер та Адам Ентус, які відтоді покинули видання, отримали листи від 3 травня про те, що Міністерство юстиції отримало дані про їхні домашні адреси, номери мобільних телефонів та місце роботи.
За інформацією видання, запитані дані охоплювали період із 15 квітня до 31 липня 2017 року. Керівними принципами Міністерства юстиції з розслідування витоків у ЗМІ передбачено, що такі дії мають вчинятися лише тоді, коли інші способи отримання інформації вичерпано, і що репортерів, яких стосується справа, мають повідомити, якщо не буде встановлено, що це може перешкоджати розслідуванню чи зашкодить інтересам національної безпеки.
"Цілями цих розслідувань не є співробітники ЗМІ, а швидше ті, хто має доступ до інформації з питань національної безпеки, хто надав її ЗМІ і, отже, не забезпечив захист такої інформації, як того вимагає закон", - повідомив в офіційній заяві представник Міністерства юстиції США Марк Раймонд.
За повідомленням The Washington Post, уряд також повідомив, що отримав розпорядження суду передати дані електронної пошти репортерів, де вказано, кому і коли журналісти відправляли електронні листи. Однак уряд вирішив не вилучати ці дані.
Водночас Міністерство юстиції не повідомило, про які саме статті йдеться. Але період часу охоплює публікації, у яких із посиланнями на розвідувальні дані зазначається, що Джефф Сешнс, на той час генеральний прокурор Трампа, раніше, під час передвиборчої кампанії Трампа, обговорював передвиборчу тему з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.
Ще у 2015 році Міністерство юстиції під керівництвом колишнього генерального прокурора Еріка Холдера оголосило про перегляд правил отримання записів від ЗМІ під час розслідувань кримінальних витоків, виключивши формулювання, які, на думку новинних організацій, були двозначними, і вимагаючи додаткових рівнів перевірки, перш ніж можна буде викликати журналіста до суду.
Оновлена політика стала відповіддю на обурення новинних організацій із приводу тактики адміністрації Обами, яку преса вважає надмірно агресивною і ворожою щодо збору новин.
Джефф Сешнс, наступник Холдера, оголосив у 2017 році про відновлення боротьби з витоками інформації стосовно національної безпеки в ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
Ее читать себя не уважать
Трамп отказывался продлевать договор START-3. Байден его немедленно продлил. Taк кто из них "про-российский" ?
Я думаю что они успеют нафакапать за полтора года достаточно чтобы потерять большинство в Конгрессе а то и в Сенате.
""Democratic divisions return as Biden tries to hold Senate
In crucial Senate races in Pennsylvania, North Carolina and elsewhere in 2022, the Democratic coalition that came together to elect President Biden is fracturing again along racial, gender and generational lines."
А как Вы думаете, если он откажется баллотироваться, кто может пойти от GOP ? Ted Cruz, Marco Rubio ? Мне лично импонирует Candace Owens; она умница, возможно пойдёт на VP.
Есть достойные люди - тот же губернатор Флориды Рон Де Сантис - юрист закончил и Harvard и Yale принимал участие в боевых действиях во флоте. Флорида при нем процветает - есть много достойных людей. Главное чтобы не эти левые мудаки которые могут только перераспределять чужое а не делать свое.
"Cheney plans lengthy fight to turn GOP from Trump
Rep. Liz Cheney (R-Wyo.), the party's third-highest leader, has engaged in a raging months-long dispute with other House Republicans in a battle over the party's principles."
Слава Україні і god bless America.
Вы имеете ввиду 300000 нелегалов уже проникших на территорию страны, после того как новая власть сломала систему охраны государственной границы ?
Завдяки демократам цього тижня замість очікуваного приросту в мільйон робочих місць добавилось тьльки двісті тисяч. Байден платить людям щоб сиділи вдома за мій рахунок і дрібний та середній бізнес не може знайти працівників.
А насчёт "величия" - Китай не осмеливался даже приблизиться к Тайваню при Трампе, а сейчас их стратегические бомбардировщики залетают в воздушное пространство Тайваня.
Если китайцы захватят Тайвань, а Байден окажется воевать - Америка немедленно потеряет всех союзников.
В истории страны ещё не было более опасной власти чем эта.
Он все выходные в занюханом Camp David просидел все вынюхивал проперженные Рузвельтом диваны, вызывал дух FDR
"Желаю победы!" В сеть слили переговоры Пушилина и Медведчука
КОГДА МРАЗЬ-ПРЕДАТЕЛЬ МЕДВЕДЧУК СЯДЕТ В ТЮРЬМУ?
И да трампон в перде)))
БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ США!