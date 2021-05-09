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Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
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Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Запуск

До кінця травня лідери країн Європейського Союзу планують прийняти остаточне рішення про запуск сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Ця система може запрацювати вже в червні поточного року.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками неформального саміту ЄС у португальському Порту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми маємо зробити можливими поїздки в ЄС і всередині нього. Рада повідомити, що юридична і технічна підготовка для запуску системи сертифікатів мандрівника ЄС, сертифікатів про вакцинацію, відбувається активно і вона може запрацювати вже в червні", - сказала керівниця Єврокомісії.

Водночас вона зазначила, що політичної угоди з цього питання може бути досягнуто вже до кінця травня. За словами фон дер Ляєн, для отримання відповідного сертифікату людині необхідно буде надати докази того, що вона щепилася проти коронавірусу, перехворіла або має антитіла. Також можна буде надати негативний тест на COVID-19.

Читайте також: Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації: "Це має вирішальне значення для відновлення світової економіки"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий запустити "зелені пропуски" в другій половині червня.
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Топ коментарі
+5
Вывод - С первого дня лета безвиз накрылся для Украины "зеленой пистой" Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 6594
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09.05.2021 02:13
+5
это типичная секта,насаждает с помощью властных полномочий свое коронобесие. Что делать? Не голосовпть за них на выборах или нам хана. Оурел в натуре, но большинство не знает что это такое вот что страшно.
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09.05.2021 05:06
+4
гниды кацапские вылазят...
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09.05.2021 07:36
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Вывод - С первого дня лета безвиз накрылся для Украины "зеленой пистой" Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 6594
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09.05.2021 02:13 Відповісти
Для антиваксеров однозначно.
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09.05.2021 02:33 Відповісти
Не антиваксеров,а саме антикороновірусної вакцини.
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09.05.2021 04:49 Відповісти
Я уже вакцинирован.

Так что проблемы индейцев ковбоев не колышут.
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09.05.2021 11:52 Відповісти
мне дали розовую бумажку несерьезного вида от CDC - что, где и когда кололи
ее можно в паспорт вложить. интересно это сойдет за паспорт вакцинации?
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09.05.2021 04:26 Відповісти
лучше примени ту бумажку с пользой...
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09.05.2021 07:30 Відповісти
Моя бумажка - белая. Но тоже полное дрмо с точки зрения защищенности.
Я думаю ее заламинировать для пущей важности, и пусть только попробуют вякнуть.
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09.05.2021 08:33 Відповісти
Рано ламинировать а то может скоро третий укол от всех новых штаммов ставить прийдется 😬
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09.05.2021 09:00 Відповісти
Если ты вакцинирован, то будешь в реестре.

Проверить себя в реестре можно в своем электронном кабинете на Хелси.ми (который запустила ненавистная кугутами Супрун).

БД реестра будет доступна пограничным службам ЕС.
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09.05.2021 11:54 Відповісти
это типичная секта,насаждает с помощью властных полномочий свое коронобесие. Что делать? Не голосовпть за них на выборах или нам хана. Оурел в натуре, но большинство не знает что это такое вот что страшно.
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09.05.2021 05:06 Відповісти
Беги, ватник, беги!
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09.05.2021 06:06 Відповісти
Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 660 Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6474
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09.05.2021 12:13 Відповісти
Юро, неголосування не допоможе. Сатанинський народець вже давно керує світом
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09.05.2021 13:40 Відповісти
А когда Амнистия от дебилизма? Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1614
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09.05.2021 06:42 Відповісти
В Украине вакцинируют нормальной вакциной только мажоров и приближенных к власти уродов с их семьями. С учетом того, что степашка не купил качественных вакцин, то безвизовые поездки в ЕС, пересичным не светят до конца этого года - точно. Зато зеленско-мажорские твари со своими семьями могут спокойно паковать чемоданы для отдыха на лазурном побережье.
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09.05.2021 06:48 Відповісти
..Інфа ..для срача !?
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09.05.2021 07:17 Відповісти
Где пфайцер?
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09.05.2021 09:38 Відповісти
Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7450......
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09.05.2021 07:20 Відповісти
гниды кацапские вылазят...
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09.05.2021 07:36 Відповісти
Сралина еще надо было высрать в картиночке, ордынец
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09.05.2021 07:42 Відповісти
Нехай, нехай.
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09.05.2021 07:48 Відповісти
перемога Колими над Бухенвальдом.
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09.05.2021 07:48 Відповісти
Мы не отстанем от них, мы уже давно запланировали.
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09.05.2021 07:27 Відповісти
Вітаю корисних ідійотів з безвізом безвиїздом. Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1276
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09.05.2021 07:47 Відповісти
Процедура пройдет в нарушение всех прав человека.
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09.05.2021 08:22 Відповісти
Европа - потерянный случай, т.к. управляется сбродом сумасшедших старых пердунов-глобалистов, во главе с Клаусом Швабом.
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09.05.2021 10:19 Відповісти
Ублюдков хватает и без шваба, жак аттали например, яркий пример человеконенавистничества.
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10.05.2021 10:02 Відповісти
По-моему они психбольные.
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10.05.2021 10:39 Відповісти
Да, только не в психушке, а с миллиардерами и президентами общаются и являются их советниками, как то так!
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10.05.2021 11:05 Відповісти
Остаётся сделать вывод что у миллиардеров и президентов тоже "не все дома".
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10.05.2021 12:29 Відповісти
Учитывая тот факт что вакцинацию у нас проводят все кому не лень, от частных контор до домов престарелых, а также вид этой картонки без каких либо средств защиты от подделки вся эта затея евробюрократов вызывает только регіт.
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09.05.2021 08:29 Відповісти
Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 3938 Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1750
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09.05.2021 08:38 Відповісти
Хтось нещодавно реготав з кацапів і їхньої бази ширнутих.
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09.05.2021 09:04 Відповісти
Разница в том, что кацапская база - это развлекалово внутри песочницы поскольку их спутник никем не признан.

А европейская база - это пропуск в Мир.

Но для тех, кому из родного болота не выбраться, разницы нет.
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09.05.2021 12:05 Відповісти
Давайте-давайте. Может к вам тогда нормальные люди ездить перестанут, и вы сами работать начнёте.
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09.05.2021 10:18 Відповісти
Нормальные - это кугуты, которые вирусы самогоном лечат?
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09.05.2021 11:55 Відповісти
герхард вы дебил
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09.05.2021 12:30 Відповісти
Наверное.

Поэтому я в ЕС въездной, а ты нет.
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09.05.2021 12:38 Відповісти
Ні, він. як наркоман, який хвалиться, шо в нього сознаниє ширє, ніж в решти кугутів на болоті. Тепер він ще й болотом Україну назвав.
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09.05.2021 13:31 Відповісти
 
 