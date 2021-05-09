Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Станом на 7:00 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в ранковому зведенні.

У штабі наголосили, що за минулу добу, 8 травня, російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню у районі проведення операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї у районі Авдіївки і один раз у передмісті населеного пункту Опитне. Неподалік селища Новгородське російські окупанти вчинили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 - зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь із протитанкових гармат калібру 100 мм і автоматичних станкових гранатометів. Крім того, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста. Втрат серед наших захисників та цивільного населення немає", - наголосили у штабі ООС.

Про всі факти порушення українська сторона СЦКК оперативно інформувала СММ ОБСЄ.

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