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Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Станом на 7:00 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в ранковому зведенні.

У штабі наголосили, що за минулу добу, 8 травня, російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню у районі проведення операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї у районі Авдіївки і один раз у передмісті населеного пункту Опитне. Неподалік селища Новгородське російські окупанти вчинили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, а біля  селища Золоте-4 - зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь із протитанкових гармат калібру 100 мм і автоматичних станкових гранатометів. Крім того, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста. Втрат серед наших захисників та цивільного населення немає", - наголосили у штабі ООС.

Про всі факти порушення українська сторона СЦКК оперативно інформувала СММ ОБСЄ.

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Топ коментарі
+11
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9031

...
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09.05.2021 09:14
+9
Бухають за дідоф.
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09.05.2021 08:19
+6
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8205
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09.05.2021 09:18
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Бухають за дідоф.
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09.05.2021 08:19 Відповісти
Діди бухали і їм заповідали, а ще про "службу" так казали: "служи синок, як дід служив, а дід на службу "болт" ложив.
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09.05.2021 08:40 Відповісти
Или готовят некую крупную провокацию - эдакий Гляйвиц...
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09.05.2021 08:51 Відповісти
РАБссия ХЕРой дохлого сссра....,борятся со Степаном Бандерой с 23 августа 1939 года,когда Молотов и Риббентроп подписали братский договор в Москве..С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7659
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09.05.2021 08:22 Відповісти
Тут з"являвся псевдосенатор. Тільки у тебе S, а у нього SS.
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09.05.2021 08:28 Відповісти
Не бачив.я сюди майже не заходжу після смерті мами у квітні... Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 236
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09.05.2021 08:30 Відповісти
Щиро співчуваю, це важка втрата дорогої людини.
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09.05.2021 08:42 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8718
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09.05.2021 08:22 Відповісти
Фронтовики вже в могилах.
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09.05.2021 08:30 Відповісти
А в рашців на палочки перебралися.
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09.05.2021 08:44 Відповісти
Советские люди прекратили свое существование в ночь с 23 на 24 августа 1991 года.Совпадение? НЕ ДУМАЮ... Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7067
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09.05.2021 08:26 Відповісти
Помиляєшся. Вони існують і досі.
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09.05.2021 08:31 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8929.....
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09.05.2021 08:52 Відповісти
Бідло и Нарід різні речі Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5070навіть юридично...
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09.05.2021 08:33 Відповісти
Аби тільки перше не було в переважній більшості від другого.
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09.05.2021 08:47 Відповісти
На вечір після "побєдобєсія" по п*яні будуть "салютовати" на всі сторони.
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09.05.2021 08:37 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9031

...
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09.05.2021 09:14 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8205
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09.05.2021 09:18 Відповісти
И к этому...Те, кто на передовой - не жильцы. Они обречены. Спасение им - лишь ранение. Те, кто в тылу, останутся живы, если их не переведут вперед, когда иссякнут ряды наступающих. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал!.
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09.05.2021 09:48 Відповісти
Зеленский - о Дне победы над нацизмом: пусть героизм предков дает силу новому поколению военных....Если бы мы все в советской школе изучали не историю Великой Отечественной, а историю Второй мировой, нам бы украинцам живущим в западной Украине и на юга востоке Украины, сегодня было проще понять друг друга. Но в том-то и был коварный замысел - похоронить правду, скомкать историю, как шагреневую кожу, - до размеров одного героического государства, и оставить потомкам в наследство ложь, которая до сих пор раздирает народы на части.
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09.05.2021 10:01 Відповісти
Сталинские террористы и пособники нацистам из РККА вероломно поделили с нацистами Европу.
Никто не забыт, ничто не забыто.
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09.05.2021 08:40 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1031
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09.05.2021 09:08 Відповісти
Скабеевой ,Соловьеву, Киселеву и Никонову смотреть с повтором.
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09.05.2021 09:35 Відповісти
Не трожь Никонова!
Его дед в Берлине с Гитлером воевал.
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9635
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09.05.2021 10:11 Відповісти
Мордор ...*в адеквате * .. Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 915
..
.Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9337...
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09.05.2021 08:51 Відповісти
Сегодня им некогда воевать - отмечают днюху ЧеПушилы.
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09.05.2021 08:55 Відповісти
До речі, напередодні зробив похід по вулицях Донецька, за три години натрапив лише на чотирьох істот з колорадками. В минулому році у бувшому АТБ сиділи касири в пєлотках. Нині сховали. Я здивований.
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09.05.2021 09:04 Відповісти
Починають розуміти що потрапили не в той рускій мір який в телевізорі.
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09.05.2021 09:11 Відповісти
Денис Казанский вбросил видос и ЛОХанска.... Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1189Швейцария завидует стаду баранов ЛохГандонии
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09.05.2021 08:59 Відповісти
У тебе з'являються двійники. Див. Раду Форумчан.
https://censor.net/ru/comments/locate/23/2008573/76188182
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09.05.2021 09:10 Відповісти
Зараз дивлюсь побєдоБєсіє у терміново окупованому Донецьку. Парадом зветься.
Зєвак не густо. десь 2-3 тисячі.
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09.05.2021 09:45 Відповісти
Так они все ушли на парад вешать георгиевские ленточки!
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09.05.2021 09:47 Відповісти
Не, они оказывается шли сзади со своими дедами на палочках, и с их нерадивыми внучками тоже на палочках.
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09.05.2021 10:02 Відповісти
 
 