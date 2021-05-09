В Україні за добу від COVID-19 померли 193 людини, зафіксовано 5 372 нові випадки інфікування, видужали 9 181 особа, - МОЗ

В Україні станом на ранок неділі, 9 травня, зафіксовано 5 372 нові випадки захворювання на COVID-19, видужали 9 181 особа, померло 193 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"5 372 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини і 57 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 599 осіб; летальних випадків - 193; видужали 9 181 людина", - написав Степанов.

Днем раніше, 8 травня, було зафіксовано 8 710 нових випадків інфікування COVID-19, 7 травня повідомлялося про 8 404 нові випадки COVID-19, 6 травня зафіксовано 6 038 нових випадків інфікування COVID-19, 5 травня повідомлялося про 2 576 нових інфікованих, 4 травня повідомлялося про 2 472 нові випадки інфікування COVID-19, 3 травня зафіксовано 2 758 нових випадків інфікування COVID-19, 2 травня було зафіксовано 5 094 нові випадки інфікування COVID-19, 1 травня повідомлялося про 8 549 нових інфікованих коронавірусом.

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Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 2 119 510 осіб, 46 393 пацієнти померли, 1 759 751 особа видужала.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

За добу 8 травня 2021 року в Україні щеплено 4 843 людини. 862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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