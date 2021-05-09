Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж

У суботу, 8 травня, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній морській економічній зоні України, в точці рандеву флагман морської охорони Держприкордонслужби України зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Американські партнери прибули в Україну з дружнім візитом, у межах якого відбудуться спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях і ділова зустріч представників охоронців морських кордонів і гарантування безпеки судноплавства двох держав", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

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Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв'язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано та задокументовано українськими прикордонниками", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеси заплановано на 10 травня.

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