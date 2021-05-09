УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4007 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України
52 856 82
ВМС (1179) Держприкордонслужба (4335) корабель (1421) США (14465)

Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У суботу, 8 травня, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній морській економічній зоні України, в точці рандеву флагман морської охорони Держприкордонслужби України зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Американські партнери прибули в Україну з дружнім візитом, у межах якого відбудуться спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях і ділова зустріч представників охоронців морських кордонів і гарантування безпеки судноплавства двох держав", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Читайте також: США мають прискорити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів класу Cyclon, - доповідь Heritage Foundation

Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв'язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано та задокументовано українськими прикордонниками", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеси заплановано на 10 травня.

Читайте також: Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО

Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 01
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 02
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 03
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 04
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 05
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 06
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 07
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 08
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 09
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 10
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
...во первых , это - КРАСИВО !
показати весь коментар
09.05.2021 09:04
+34
нет John Sidney McCain! а уж потом, "Джо Байден"
показати весь коментар
09.05.2021 09:10
+30
Так це і є кацапська ********. Там ще "праворний" на сраці написано
показати весь коментар
09.05.2021 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...во первых , это - КРАСИВО !
показати весь коментар
09.05.2021 09:04 Відповісти
и во-вторых - тоже!
показати весь коментар
09.05.2021 09:20 Відповісти
да и....в третьих нехило...
показати весь коментар
09.05.2021 12:39 Відповісти
что красиво??,,БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" вместо,,БЕРЕГОВА ОХОРОНА" или таки ,,АКВАФРЕШ"на борту?? (ничего не напоминает??) Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6685 (или пипл всё хавает что тут подают??) Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2400 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6438
показати весь коментар
09.05.2021 09:31 Відповісти
Так це і є кацапська ********. Там ще "праворний" на сраці написано
показати весь коментар
09.05.2021 09:45 Відповісти
Российское корыто - это символ отваги и слабоумия.
рос сторожевик проекта «Охотник» против украинского сторожевика проекта "Молния" - оба 500 -600 тонн впринципе сопоставимы по параметрах, даже один на один украинский Григорий Куропятников представлял угрозу для рос корыта. Но чтобы вы понимали, американский сторожевик Hamilton три с половиной тычячи тонн, с вертолетом - это практически фрегат. У рос корыта просто не было шансов.
показати весь коментар
09.05.2021 20:35 Відповісти
статью не читай - комментарий пиши! Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 588 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6805
показати весь коментар
09.05.2021 10:03 Відповісти
боюсь что фото(визуализация) не менее опасна чем текст (заметь пост я писал не исходя из текста а исходя из выложенных фото) в отличие от тебя (вас) я не пытаюсь ,,прочитав на заборе п***а (об этот забор)муй ломать"(как то так. ) Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 8172 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 3419
показати весь коментар
09.05.2021 10:34 Відповісти
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. Источник: https://censor.net/ru/p3264241
показати весь коментар
09.05.2021 10:08 Відповісти
странное твое понимание??и эта строка (писаная)и есть то ,,основание"для пиара кацапского аквафреша на украинском сайте?? Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2557 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 830
показати весь коментар
09.05.2021 10:27 Відповісти
А якщо в укр. медіа з,являється світлина з ****** під новостним меседжем ( наприклад) це що в твоєму розумінню піар путена ?
показати весь коментар
09.05.2021 10:47 Відповісти
Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж (для особо одарённых!!),,встречает ,,куропятников" нафиг нужен кацапский на фото!! не способны сделать фото(нормальное)пусть пишут текст и не выкладывают фото!!(судя по фото встречается аквафреш с америкосами а ,,куропятников" наблюдает!!_) словом отвянь!!
показати весь коментар
09.05.2021 11:05 Відповісти
З якого бодуна в кацапьского катера фсб має бути написано БЕРЕГОВА ОХОРОНА і замість аквафреша жовто блакитний трезуб ???
показати весь коментар
09.05.2021 10:44 Відповісти
Кто кого встретил?
Пишут о украинских ВМС, а на фото - пиратский корабль с аквафрешем.

Радует, что нашим не пришлось играть в учениях "немцев" - они нашлись сразу и бесплатно 🤗
показати весь коментар
09.05.2021 11:55 Відповісти
Следующий сверхсовременный SUPER-авианосец который построят США будет называться "Джо Байден"....
показати весь коментар
09.05.2021 09:05 Відповісти
нет John Sidney McCain! а уж потом, "Джо Байден"
показати весь коментар
09.05.2021 09:10 Відповісти
максимум эсминец. Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 823
показати весь коментар
09.05.2021 11:51 Відповісти
как корабль назовете так он и поплывет
USS McCain будет в самый неподходящий момент присоединяться к врагу и стрелять по своим а USS Biden иногда забывать куда идет а в остальное время будет ходить только влево
показати весь коментар
09.05.2021 16:52 Відповісти
Не переживай, кацап. Дональдом Трампом побоятся даже корыто неплавучее назвать.
показати весь коментар
09.05.2021 17:19 Відповісти
На таком катере переплыть Атлантику надо иметь крепкие бейцы.
показати весь коментар
09.05.2021 09:12 Відповісти
У нього довжина 115 метрів. Це корабель.
показати весь коментар
09.05.2021 09:23 Відповісти
вони можуть - вони Джошуа Слокама в школі читали
litakcent.com/2011/11/14/dzhoshua-slokam-navkolosvitnja-podorozh-vitrylnykom-naodynci/
показати весь коментар
09.05.2021 14:56 Відповісти
інтерактивна книжка "Довкола світу вітрильником наодинці" тут https://litvek.com/bk/318642
показати весь коментар
09.05.2021 15:02 Відповісти
Катере? 3500 тонн водоизмещения - это по-твоему катер?
показати весь коментар
10.05.2021 00:05 Відповісти
корабль показался не слишком импозантным я понимаю что сзади вертолетная площадка но как-то низко борта у него
я помню на 12 палубном круиз лайнере попали в ураган на карибах и волна лупасила до 5 палубы
вот я и удивился как такой корабель переплыл атлантику
показати весь коментар
10.05.2021 04:52 Відповісти
«Дерзкое нарушение норм международного морского праваИсточник: https://censor.net/ru/p3264241»
Надо пожаловаться на кацапов и выставить им штраф . Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
09.05.2021 09:16 Відповісти
У них це звичайна практика залазити навіть ордер супроводу авіаносців. Ще при совку прохлопали і гепнулись з одним з кораблів супроводу.
показати весь коментар
09.05.2021 09:26 Відповісти
А це дійсно наше судно зустрічає американців? З вигляду кацапське...
показати весь коментар
09.05.2021 09:56 Відповісти
статью не читай - комментарий пиши! Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 3810 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 222
показати весь коментар
09.05.2021 10:04 Відповісти
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6681
показати весь коментар
09.05.2021 10:14 Відповісти
за чтение не платят Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 5585
показати весь коментар
09.05.2021 19:49 Відповісти
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. Источник: https://censor.net/ru/p3264241
показати весь коментар
09.05.2021 10:07 Відповісти
Подлодка Курск победит весь Пентагон и НАТО... Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 5294 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 5294
показати весь коментар
09.05.2021 10:15 Відповісти
подлодка утонула, но тем не менее поздравлять с 23 февраля продолжает
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 7356
показати весь коментар
09.05.2021 11:28 Відповісти
Работайте, братья!
показати весь коментар
09.05.2021 10:20 Відповісти
А хто це героєм Саветского союза українські погранкатери називає, комуняки щей досі є ))))
показати весь коментар
09.05.2021 10:27 Відповісти
Московитские катера щёлкали зубами в бессильной злобе.
показати весь коментар
09.05.2021 10:46 Відповісти
Уважаемый Цензор уберите фото кацапского корыта "Проворный". На сайте погранслужбы - первоисточнике новости, это фото есть. Реадкторы просто скопировали механически, а читатели не понимают, зачем нам в кадре кацапский корабль. Он неплохо получился на жаль, и очень хорошо видна кацапская символика, лучше убрать вы же партитотический сайт, а не Страна.
показати весь коментар
09.05.2021 11:27 Відповісти
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 7784
показати весь коментар
09.05.2021 12:16 Відповісти
Читачі не розуміють бо не читають всю статтю, тоді може прибрати з усіх укр. медіа свiтлини путена лаврова пєскова?
показати весь коментар
09.05.2021 18:25 Відповісти
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ
показати весь коментар
09.05.2021 18:26 Відповісти
Там еще другой есть.

Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 7561
показати весь коментар
09.05.2021 23:57 Відповісти
Thanks to Comrade Baydin for our bright future!
показати весь коментар
09.05.2021 11:40 Відповісти
Я смотрю, у тебя, дятел, партсобрание прошло успешно.
показати весь коментар
09.05.2021 12:08 Відповісти
Конечно успешно, и у вас может успешно всё пройти, если вы будете вовремя колёсики пить.
показати весь коментар
09.05.2021 12:44 Відповісти
Тебе капельницу поставили? Соседи по палате не писдют? Ты жалуйся санитарам, если шо... Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 8609
показати весь коментар
09.05.2021 17:24 Відповісти
интересуетесь? Можем и вам поставить, вылечим, как родного Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2362
показати весь коментар
09.05.2021 20:10 Відповісти
У тебя, убогого, заело. Одно и тоже постишь по несколько раз. Словарный запас кончился или санитар плохо подсказывает?
показати весь коментар
09.05.2021 20:24 Відповісти
У вас плохой санитар? Не волнуйтесь, заменим. Только таблеточки вовремя пейте.
показати весь коментар
09.05.2021 22:05 Відповісти
11:40 Российский флот всё еще в кадре.
показати весь коментар
09.05.2021 11:42 Відповісти
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6152
показати весь коментар
09.05.2021 12:14 Відповісти
Чтоб никого не смущал кацапский триколор:

В ночь на 8 мая на территорию Эстонии осуществлена высадка совместного американо-британского парашютного десанта. Десантировались 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании. Ночная парашютная высадка военнослужащих, оборудования и техники осуществлялась непосредственно в ходе беспосадочного трансатлантического перелета из Форт - Брагг, Северная Каролина, США.

blob:https://www.facebook.com/97784152-68b6-4fd4-9c5f-f326828b7373
показати весь коментар
09.05.2021 12:45 Відповісти
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 4355

Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
09.05.2021 12:47 Відповісти
Ну, "формально" - провели "учбові навчання" по трансатлантичному десантуванню на незнайому територію, військового підрозділу"... А, фактично - "натякнули" кацапам, що можуть це зробить "південніше", з одночасним ударом з Балтійського моря та по землі, з території Польщі, Латвії та Естонії, і вони й "квакнуть" не встигнуть...
показати весь коментар
10.05.2021 08:49 Відповісти
https://www.facebook.com/82ndAirborneDivision/videos/209919874041627/?t=0
показати весь коментар
09.05.2021 12:52 Відповісти
От полнейшей безнаказанности рашисты борзеют всё больше и больше...
показати весь коментар
09.05.2021 13:38 Відповісти
типа ХЕРОИ...
показати весь коментар
09.05.2021 19:34 Відповісти
И что же Говнокомандувач не жахнет нептуном по старому аквафрешному корыту В Наших водах?!!!
аа...мир любой ценой ***... Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 4271 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 1032
показати весь коментар
09.05.2021 14:00 Відповісти
ну, как бы "исключительная экономическая зона" и "территориальные воды" это две большие разницы с точки зрения прав государства. так, в исключительной экономической зоне ВСЕ государства пользуются свободой судоходства и полетов. "жахнуть", конечно, можно - но в случае захода в территориальные воды, которые и составляют часть государственной территории.
"территориальные воды" воды расширяются, как правило, (хотя некоторые страны установили больший предел - бразилия, уругвай и пр.) не более, чем на 12 морских миль от береговой линии, "исключительная экономическая зона" - на 200 морских миль.
показати весь коментар
10.05.2021 13:49 Відповісти
Предлагаю Жахать в пределах 1000 морских миль..!!!
и все отходы из черноболя в москву реку на всякий случай..ато там ядерная срака ,все дела...
так Это может быть и на пороге В Ответку! мм?!!
показати весь коментар
11.05.2021 00:53 Відповісти
РАБссия в 20 веке обосралась 2 раза,вернее три,сначала сдохля династия типа Романовых-Готторп-Гольштейнов в марте 1917 года,потом Гитлер внезапно напал на брателлу Сралина,а в августе 1991 года сдох и сам ССср непобедимый без единого выстрела со стороны НАТО и США,....в 21 веке РАБссия должна повторить подвиг Матросова и прочих 28 ПОНТЫфиловцев... Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 8153 БОГ Тройцу любит...Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 8153
показати весь коментар
09.05.2021 14:03 Відповісти
Не обижайтесь на ватных побядителей, что по рации не гавкали. Просто на том корыте уже все через раз работает, в том числе и связь))
показати весь коментар
09.05.2021 16:00 Відповісти
касабы поэтому и отправили их. чтобы взад не возвращались, чтобы их в море на дн отправили. так сказать провести реконструкцию херойского затопления тунгусско хакасского флота. как их диды в севастополе корабли топили.
показати весь коментар
09.05.2021 17:47 Відповісти
Типичное поведение нарваных гопников, каковыми есть кацапы...
показати весь коментар
09.05.2021 16:14 Відповісти
нужно было притопить там на месте мордовские корыта, вместе с удмуртами.
показати весь коментар
09.05.2021 17:44 Відповісти
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 9689
показати весь коментар
09.05.2021 18:00 Відповісти
ну наконец-то напугали кацапа...
показати весь коментар
09.05.2021 19:09 Відповісти
Безмерное количество парашенских ботов на сайте и куда администрация смотрит? отслеживает и фиксирует?
показати весь коментар
09.05.2021 19:30 Відповісти
Останній саміт НАТО,який відбувся за участі президента України був в 2018.
Тоді ми були ближче до НАТО ніж зараз.
В 2019 зелені "євроінтегратори" проігнорували саміт.
В 2021 знову без України.
Можна всім задавати питання "Чому ми не а НАТО?", але відповідь у нас сидить на Банковій !!
показати весь коментар
09.05.2021 21:33 Відповісти
Ніщо не може завадити рабу гідно зустріти хазяїна...
показати весь коментар
10.05.2021 00:48 Відповісти
Пшел на бутылку,крепостной с китайской лесопилки.
показати весь коментар
10.05.2021 06:36 Відповісти
З головою і досі непорядок після 8 травня? Ти ж, скотина, два дні не просихало з горя, ридало, що червона армія твоїх минулих хазяїв розбила. Чи ти взагалі від самого народження дебільне? Пігмей жалюгідний...
показати весь коментар
10.05.2021 11:58 Відповісти
Що сталося,мерзота кацапська? Пукан горить? Покидьок смердючий))
показати весь коментар
10.05.2021 12:55 Відповісти
Готящие кацапские пуканы тушатся прямо в море. Удобно.
показати весь коментар
10.05.2021 06:38 Відповісти
Серия патрульных катеров Hamilton (Гамильтон)
Корабли класса «Гамильтон» построены в середине 1960-ых гг.
Использование: ВМФ США
Патрульные катера класса "Гамильтон" активно выводятся из состава ВМС США и передаются (продаются) другим государствам в рамках программы «Иностранные военные продажи»

Характеристики:Длина - 115,2 м
Ширина - 13,1 м
Водоизмещение - 3353 т.
Силовая установка - 2 x дизельных и 2 x газотурбинных двигателя
Максимальная скорость - 29 узлов
Дальность плавания - 9600 морских миль на скорости 15 узлов
Автономность - 45 суток
Экипаж - 167 человек
Вертолет - 1
Артиллерийская установка - 1 x 76-мм OTO Melara (Ото Мелара)
показати весь коментар
10.05.2021 09:46 Відповісти
Это не новость. Новость если бы заглавок заканчивался на "... и получили торпеду в триколор." А так, это очередная констатация факта что они быкуют как хотят, а мы вежливые
показати весь коментар
10.05.2021 09:58 Відповісти
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
показати весь коментар
10.05.2021 11:10 Відповісти
Жаль, не можна ******** по тих колоцапських лоханках так, щоб аж вони ********* *****.
показати весь коментар
10.05.2021 14:08 Відповісти
 
 