Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У суботу, 8 травня, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній морській економічній зоні України, в точці рандеву флагман морської охорони Держприкордонслужби України зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
"Американські партнери прибули в Україну з дружнім візитом, у межах якого відбудуться спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях і ділова зустріч представників охоронців морських кордонів і гарантування безпеки судноплавства двох держав", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.
Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.
"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв'язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано та задокументовано українськими прикордонниками", - зауважили в Держприкордонслужбі.
Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеси заплановано на 10 травня.
Будь ласка, зачекайте...
рос сторожевик проекта «Охотник» против украинского сторожевика проекта "Молния" - оба 500 -600 тонн впринципе сопоставимы по параметрах, даже один на один украинский Григорий Куропятников представлял угрозу для рос корыта. Но чтобы вы понимали, американский сторожевик Hamilton три с половиной тычячи тонн, с вертолетом - это практически фрегат. У рос корыта просто не было шансов.
Пишут о украинских ВМС, а на фото - пиратский корабль с аквафрешем.
Радует, что нашим не пришлось играть в учениях "немцев" - они нашлись сразу и бесплатно 🤗
USS McCain будет в самый неподходящий момент присоединяться к врагу и стрелять по своим а USS Biden иногда забывать куда идет а в остальное время будет ходить только влево
litakcent.com/2011/11/14/dzhoshua-slokam-navkolosvitnja-podorozh-vitrylnykom-naodynci/
я помню на 12 палубном круиз лайнере попали в ураган на карибах и волна лупасила до 5 палубы
вот я и удивился как такой корабель переплыл атлантику
Надо пожаловаться на кацапов и выставить им штраф .
В ночь на 8 мая на территорию Эстонии осуществлена высадка совместного американо-британского парашютного десанта. Десантировались 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании. Ночная парашютная высадка военнослужащих, оборудования и техники осуществлялась непосредственно в ходе беспосадочного трансатлантического перелета из Форт - Брагг, Северная Каролина, США.
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аа...мир любой ценой ***...
"территориальные воды" воды расширяются, как правило, (хотя некоторые страны установили больший предел - бразилия, уругвай и пр.) не более, чем на 12 морских миль от береговой линии, "исключительная экономическая зона" - на 200 морских миль.
и все отходы из черноболя в москву реку на всякий случай..ато там ядерная срака ,все дела...
так Это может быть и на пороге В Ответку! мм?!!
Тоді ми були ближче до НАТО ніж зараз.
В 2019 зелені "євроінтегратори" проігнорували саміт.
В 2021 знову без України.
Можна всім задавати питання "Чому ми не а НАТО?", але відповідь у нас сидить на Банковій !!
Корабли класса «Гамильтон» построены в середине 1960-ых гг.
Использование: ВМФ США
Патрульные катера класса "Гамильтон" активно выводятся из состава ВМС США и передаются (продаются) другим государствам в рамках программы «Иностранные военные продажи»
Характеристики:Длина - 115,2 м
Ширина - 13,1 м
Водоизмещение - 3353 т.
Силовая установка - 2 x дизельных и 2 x газотурбинных двигателя
Максимальная скорость - 29 узлов
Дальность плавания - 9600 морских миль на скорости 15 узлов
Автономность - 45 суток
Экипаж - 167 человек
Вертолет - 1
Артиллерийская установка - 1 x 76-мм OTO Melara (Ото Мелара)
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!