Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на його фейсбук-сторінці.

"Для нас перемога над нацизмом - це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики, це не наліпки на авто, а квіти на могилу предків, це не карнавал і не костюмована вечірка і точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках", - сказав Зеленський.

За його словами, для українців перемога над нацизмом - це причетність до великої справи для людства, "адже ця війна була не про те, чия армія переможе, а про те, чия філософія переможе".

Дивіться також: Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" ВIДЕО

"І важливо не тільки те, що ми перемогли, а також те, що програв нацизм, програв назавжди, з приписом: зникнути з цього світу разом із ксенофобією, расизмом та нерівністю", - підкреслив президент.

Він нагадав, що додому не повернувся кожен п'ятий українець, і загалом війна забрала не менше 50 мільйонів людських життів.

Окремо глава держави зауважив, що переможців прикрашає скромність, і всі, кому пощастило спілкуватися з ветеранами Другої світової війни, знають, як вони завжди говорили про війну - скромно, без надриву, без марнославства, пафосу і жодної краплі романтизму.

"Бо романтика на війні буває тільки в кіно, а у реальному житті у горах трупів, відірваних кінцівок, у концтаборах, бомбардуваннях, блокадах, потягах з остарбайтерами та газових камерах немає жодної романтики... Вони (ветерани Другої світової. — Ред.) це бачили, пройшли, побороли і щороку 9 травня казали один незмінний тост: "Нехай ніколи не буде війни", - зазначив президент.

За його словами, зберегти пам’ять про Другу світову війну "було нашим обов'язком, тому з покоління до покоління батьки розповідали про цю війну синам. Але це змінилося, і з 2014 року вже сини розповідають про війну батькам, і вже не дідусі онукам, а онуки дідусям можуть розповісти про такі речі, як бомбардування або полон".

"А в історії міста Маріуполь поруч із датою 10 вересня 1944 року з'явилася дата 13 червня 2014 року, і Маріуполь та ще багато українських міст на сході України через 76 років після Другої світової будуть відзначати дві дати звільнення", - додав Зеленський.

Він також висловив упевненість, що "обов'язково настане день, коли можна буде пройтися недільним Донецьком, Луганськом і Ялтою та побачити, як набережною гуляють родини з дітками, фотографуються молодята, як у парку дідусь навчає онучку кататися на велосипеді, а поруч вуличний скрипаль неймовірно виконує "Мелодію" Мирослава Скорика. І як усе це відбувається під синьо-жовтими прапорами у незалежній Україні".

Дивіться також: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж