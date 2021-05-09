Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом у 76-ту річницю закінчення Другої світової війни.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на його фейсбук-сторінці.
"Для нас перемога над нацизмом - це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики, це не наліпки на авто, а квіти на могилу предків, це не карнавал і не костюмована вечірка і точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках", - сказав Зеленський.
За його словами, для українців перемога над нацизмом - це причетність до великої справи для людства, "адже ця війна була не про те, чия армія переможе, а про те, чия філософія переможе".
"І важливо не тільки те, що ми перемогли, а також те, що програв нацизм, програв назавжди, з приписом: зникнути з цього світу разом із ксенофобією, расизмом та нерівністю", - підкреслив президент.
Він нагадав, що додому не повернувся кожен п'ятий українець, і загалом війна забрала не менше 50 мільйонів людських життів.
Окремо глава держави зауважив, що переможців прикрашає скромність, і всі, кому пощастило спілкуватися з ветеранами Другої світової війни, знають, як вони завжди говорили про війну - скромно, без надриву, без марнославства, пафосу і жодної краплі романтизму.
"Бо романтика на війні буває тільки в кіно, а у реальному житті у горах трупів, відірваних кінцівок, у концтаборах, бомбардуваннях, блокадах, потягах з остарбайтерами та газових камерах немає жодної романтики... Вони (ветерани Другої світової. — Ред.) це бачили, пройшли, побороли і щороку 9 травня казали один незмінний тост: "Нехай ніколи не буде війни", - зазначив президент.
За його словами, зберегти пам’ять про Другу світову війну "було нашим обов'язком, тому з покоління до покоління батьки розповідали про цю війну синам. Але це змінилося, і з 2014 року вже сини розповідають про війну батькам, і вже не дідусі онукам, а онуки дідусям можуть розповісти про такі речі, як бомбардування або полон".
"А в історії міста Маріуполь поруч із датою 10 вересня 1944 року з'явилася дата 13 червня 2014 року, і Маріуполь та ще багато українських міст на сході України через 76 років після Другої світової будуть відзначати дві дати звільнення", - додав Зеленський.
Він також висловив упевненість, що "обов'язково настане день, коли можна буде пройтися недільним Донецьком, Луганськом і Ялтою та побачити, як набережною гуляють родини з дітками, фотографуються молодята, як у парку дідусь навчає онучку кататися на велосипеді, а поруч вуличний скрипаль неймовірно виконує "Мелодію" Мирослава Скорика. І як усе це відбувається під синьо-жовтими прапорами у незалежній Україні".
Будь ласка, зачекайте...
І ніколи не любив пафосних совкових фільмів на тему війни. Лаявся і казав, що це фальш і балаган - бо насправді там був страшенний пздць.
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
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Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
Юрий Нестеренко.
13 апреля состоялся митинг сторонников федерализации, в результате которого протестующие заняли здание горадминистрации[75]. Милицейский заслон вынужден был отступить под натиском 1000 митингующих. Флаги Украины были сняты, вместо них установлены флаги Донецкой области, красный флаг и флаг ДНР. Около тысячи человек соорудили перед входом в здание высокие баррикады и обнесли колючей проволокой. На здании горсовета был растянут плакат «Донецкая Народная Республика». Таким образом митингующие провозгласили город территорией ДНР.
Мариуполь был под контролем свинособак с 9 по 23 мая 2014 года...
Отак і з цим святом станеться. Принаймі, в Україні. Але, у випадку перемоги над касапами - Україна довіку буде святкувати відповідний день.
Если это был очередной высер в сторону Пороха, то в отличие от ЗЕ Порох к армии имеет прямое отношение и пулемет держать умеет. И малохольного ЗЕ при возможности легко может за горло подержать, если понадобится.
А вот про четырежды уклониста ЗЕ такого действительно не скажешь. Все его фотки в бронике и каске стали ржачными мемами и темами для хохм.
(тільки не кажіть йому, що насправді Матросов на ґамбразуру не кидався, а загинув за інших обставин... нехай думає, що машиновий ґвер дійсно можна заглушити, кинувшись на нього грудьми)
Ничего не помните , про ручной пулемёт « Дайте маме ручной пулемёт»
Вырос Вова Сидоров бугагага Президентом стал)))
https://www.youtube.com/watch?v=DcHz7fBQctA
впрочем,логично...когда кацапская гопота трудяться любила?а тем более солидаризоваться...
а вот пабедабесие-самое то...мародерство,грабеж-основные признаки победы.
Путін умньій чєловєк? Договорілісь?
Не пускайте його нікуди, хай сидить вдома.
Людям і країні , і країнам лиш збитки і проблеми приносить ... )
PS: Кстати, что Маркс, что Энгельс, были русофобами!!!
Мабуть з Порохом деяким було скучно жити і в них душа прасіла вєсєлья