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За добу від коронавірусу в Києві померла 31 людина, зафіксовано 225 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані на 9 травня щодо епідеміологічної ситуації в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.

За інформацією мера, за 8 травня у столиці "255 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 198 976). З них 142 жінки віком від 22 до 85 років, 100 чоловіків віком від 23 до 84 років, 4 дівчинки від 5 місяців до 15 років і 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років.

Зафіксовано 31 летальний випадок від коронавірусу (загалом  4818)

Було проведено 33 госпіталізації хворих на коронавірус і 230 госпіталізацій із підозрою на COVID-19 і пневмонії.

225 осіб подолали коронавірус (загалом 128111)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом'янському (по 16) районах.

Читайте також: За добу через COVID-19 у Києві померли 37 осіб, виявлено 753 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

За добу від коронавірусу в Києві померла 31 людина, зафіксовано 225 нових випадків, - Кличко 01
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Интересный казус. Полгода назад я купил сварочный инвертор,чтобы было чем заняться возле дома.Сделал стеллажи для подвала,столик слесарный,скамейку со спинкой и кофЭйный столик для улицы,а теплицу установил аж 30 апреля (из за погоды). 1 мая работали с супругой долго,пока все посадили.Было очень жарко и она бегала на кухню и пила компот. Через пару дней у нее начинает болеть горло,появляется небольшой кашель и насморк. Вчера,она вытаскивает поддон с пирожками из духовки и вдруг прибегает ко мне -У меня нет запаха,я не чувствую запах пирожков! Я говорю,что у нас уже месяц как есть вакцина,и не о чем беспокоится. Она опять прибегает с духами,чесноком -Я ничего не чувствую! Сразу звоню брату врачу-ифекционнисту,который больше года работал с пациентами Ковид-19 и рассказываю. Он говорит -Не может быть,после вакцины! Потом долго ее расспрашивал и в конце концов говорит нам,чтобы мы купили быстрый тест на Ковид. Бегу за тестом в аптеку,проверяем -И ВСЕ ЧИСТО! Потом мы уже вспомнили,что она пила компот из холодильника и вспомнили,что и раньше при простудах бывало что терялось обоняние. В общем все хорошо,-сегодня она достала пакетик с провансными травами и говорит мне -Я все чувствую! За добу від коронавірусу в Києві померла 31 людина, зафіксовано 225 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5669 Этот случай навел на мысль: -Может все эти дураки,которые кричали что болели Ковидом и что это простой насморк,просто болели такими простудами? Вряд ли они делали тесты на Ковид ...
показати весь коментар
09.05.2021 12:44 Відповісти
 
 