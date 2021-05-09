Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня буде оголошено ближче до дати, - офіційний представник Альянсу
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Північно-атлантичний альянс сам оголосить як формат, так і порядок свого майбутнього саміту, запланованого на 14 червня в Брюсселі, коли для цього настане час.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" офіційний представник Альянсу.
"Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива НАТО 2030", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи поширювану інформацію про можливий формат і порядок денний заходу.
Зокрема, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, кажучи про те, що саміт відбудеться без участі України, сказав, що на порядку денному засідання є питання можливого надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), а також він не відкидає, що союзники можуть переглянути рішення і запросити Київ на саміт.
Відповідаючи на запитання, чи буде предметом обговорення надання Україні ПДЧ, представник НАТО сказав: "Щодо членства НАТО проводить політику відчинених дверей, і союзники по НАТО підтримують свої рішення, ухвалені на саміті в Бухаресті у 2008 році (надати членство Україні і Грузії, коли для цього настане час. – Ред)".
"Водночас ми очікуємо, що Україна продовжуватиме приділяти увагу внутрішнім реформам, консолідувати свої демократичні інститути, зміцнювати верховенство права і розвивати свій оборонний потенціал відповідно до стандартів НАТО", - деталізували в Альянсі бачення ситуації.
У зв'язку з цим представник НАТО запевнив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, "допомагаючи зміцнювати потенціал її збройних сил, а також проводячи ширші реформи, які допомагають країні просуватися вперед у її євроатлантичних прагненнях".
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Хочу поздравить Зеленского с достижением. Утверждена программа саммита НАТО. Так вот, Украину решили не приглашать - Береза
"Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании. Считаю, что нашему Владимиру Александровичу нужно ещё раз жёстко спросить у Байдена почему Украина не в НАТО. Можно ещё ножкой грозно топнуть", - об этом пишет Борислав Береза.
"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.
Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.