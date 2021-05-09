За добу в ЗСУ зареєстровано 10 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 5 осіб

Станом на 10:00 9 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 927 людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медичних сил Збройних сил України.

Загалом за час пандемії одужали 23 893 людини, летальних випадків - 85. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 196 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних силах України 49 831 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3237 - військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 850 осіб. Повторно провакциновано 277 осіб.

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