УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3977 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
261 1
карантин (16095) ЗСУ (5704) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в ЗСУ зареєстровано 10 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 5 осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу в ЗСУ зареєстровано 10 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 5 осіб

Станом на 10:00 9 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 927 людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медичних сил Збройних сил України.

Загалом за час пандемії одужали 23 893 людини, летальних випадків - 85. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 196 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних силах України 49 831 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3237 - військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 850 осіб. Повторно провакциновано 277 осіб.

Читайте також: За добу у ЗСУ зареєстровано 54 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 17 осіб
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
09.05.2021 11:55 Відповісти
 
 