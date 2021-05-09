За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція
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7 травня близько 18:00 у поліцію області надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у смт. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), йдеться в повідомленні.
Поліція нагадує громадянам, що використання забороненої символіки є правопорушенням і закликає дотримуватися норм чинного законодавства.
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Я понимаю тебя, праздник Не лакай больше, взял норму и в люлю.
это же убогое, совершенно безликое совково-коммунистическое название, навязанное оккупационно-большевицкой властью в 1921 году.
Историческое полноценное название города - Ольвиополь.
З.Ы. Да Украинцы живут в государстве , а вы кацапёдолы в говне ПаРаши...и вообще
рот свой вымой раз десять , кацапёздол, продезинфицируй и зашей его нах...
Глянь на себе