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За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

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7 травня близько 18:00 у поліцію області надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у смт. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), йдеться в повідомленні.

Поліція нагадує громадянам, що використання забороненої символіки є правопорушенням і закликає дотримуватися норм чинного законодавства.

Читайте також: Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі

За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція 01
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Топ коментарі
+18
И это правильно. Этой символике самое место на ж-пе
По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5099
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09.05.2021 12:18
+10
душить колорадов в зародыше
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09.05.2021 11:51
+10
Діди ваівалі, баби памагалі.По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9424
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09.05.2021 11:59
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Дилдываевали, накатим боярки за дилдов
По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1281
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09.05.2021 11:50 Відповісти
Діди ваівалі, баби памагалі.По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9424
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09.05.2021 11:59 Відповісти
душить колорадов в зародыше
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09.05.2021 11:51 Відповісти
что опять коммунисты только сопли по рылу размазали.. путло их мовзолей задрапировал .. через год окажется что едросовцы в ВОВ участвовали а не коммунисты
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09.05.2021 11:53 Відповісти
..захерачить красноперому статью на всю катушку, больше холуйничать не будут многие....там и срок приличный и штаф мама не горюй! По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3013
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09.05.2021 11:54 Відповісти
Пгт.Первомайск это город и немаленький,которому 400 лет.
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09.05.2021 11:57 Відповісти
При совке проживало почти 100 000 человек.
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09.05.2021 12:44 Відповісти
шо ты несёшь , какие сто тысяч - при совкодрочерах город-миллионник ! За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1940
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09.05.2021 12:49 Відповісти
Дело в том, что я жил в Первомайске в то время и работал в городской администрации.
Я понимаю тебя, праздник Не лакай больше, взял норму и в люлю. За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2604
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09.05.2021 13:14 Відповісти
ты лётчик и в танке горел За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5776 -там во всём районе столько никогда не было , "администратор" ...
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09.05.2021 15:10 Відповісти
Найбільша чисельність жителів м.Первомайськ зафіксована у 1989 році--81652 жителя.
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09.05.2021 21:49 Відповісти
Я особо не вникал, хотя мог, не было нужды, но местные мне говорили, что где-то около 100 тыщ.
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10.05.2021 10:01 Відповісти
Ольвіополь, Богопіль та Голта як окремі поселення проіснували до 1919 року. Цього року на мітингу 1 травня було прийняте рішення про об'єднання всіх трьох частин в одне місто і на честь дня солідарності трудящих назвати його Первомайськом.
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09.05.2021 14:48 Відповісти
само название города давно пора запретить:
это же убогое, совершенно безликое совково-коммунистическое название, навязанное оккупационно-большевицкой властью в 1921 году.

Историческое полноценное название города - Ольвиополь.
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12.05.2021 10:50 Відповісти
Кстати,станция жд всегда была Голта.Сменили название идиотики аж в 80+ годах.Зачем?
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14.05.2021 07:51 Відповісти
лапоть твой дед и папа шо такого буратина выстрогали..
З.Ы. Да Украинцы живут в государстве , а вы кацапёдолы в говне ПаРаши...и вообще
рот свой вымой раз десять , кацапёздол, продезинфицируй и зашей его нах...
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09.05.2021 15:22 Відповісти
На странице преЗЕдента в ФБ полно запрещенной символики. По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4248
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09.05.2021 12:18 Відповісти
И это правильно. Этой символике самое место на ж-пе
По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5099
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09.05.2021 12:18 Відповісти
блд, це треба помічати +21
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09.05.2021 12:26 Відповісти
опзжопники хорошо отрабатывают кацапское бабло. Уже появились запрещенные символики и авакянцы этого не видят, никто не несет наказание.
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09.05.2021 12:25 Відповісти
Вороги України таки казяться.
Глянь на себе За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3886
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09.05.2021 13:35 Відповісти
В руководстве страны предатели, а менты какого то придурка за красный флаг кошмарят.
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09.05.2021 13:57 Відповісти
Про Первомайськ. чисельність каців і кацапоїдів в місті суттєво виросла в період первомайського БАМу. Також треба розуміти, що ВСІ перші особи були рюскімі, включаючи і керівників бані та цвинтара. А в 1969 і всі школи були русіфіціровани-- ясно що по просьбє трудящіхся!
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10.05.2021 14:21 Відповісти
 
 