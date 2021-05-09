За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

7 травня близько 18:00 у поліцію області надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у смт. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), йдеться в повідомленні.

Поліція нагадує громадянам, що використання забороненої символіки є правопорушенням і закликає дотримуватися норм чинного законодавства.

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