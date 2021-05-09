УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3977 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
629 8
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 843 людини, загалом - 862 641, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 843 людини, загалом - 862 641, - Степанов

За добу, 8 травня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 843 людей. У лист очікування вакцинації записалися 527 949 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 862 641 людину. З них отримали 1 дозу - 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози)  446 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 193 людини, зафіксовано 5 372 нові випадки інфікування, видужали 9 181 особа, - МОЗ

Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 255 випадків/360 щеплень;
Вінницька область – 73 випадки/60 щеплень;
Волинська область – 82 випадки/102 щеплення;
Дніпропетровська область – 798 випадків/510 щеплень;
Донецька область – 401 випадок/0 щеплень;
Житомирська область – 191 випадок/51 щеплення;
Закарпатська – 37 випадків/30 щеплень;
Запорізька область – 111 випадків/53 щеплення;
Івано-Франківська область – 83 випадки/120 щеплень;
Київська область – 210 випадків/225 щеплень;
Кіровоградська область – 150 випадків/289 щеплень;
Луганська область – 54 випадки/86 щеплень;
Львівська область – 329 випадків/814 щеплень;
Миколаївська область – 253 випадки/303 щеплення;
Одеська область – 342 випадки/298 щеплень;
Полтавська область – 147 випадків/164 щеплення;
Рівненська область – 142 випадки/50 щеплень;
Сумська область – 225 випадків/40 щеплень;
Тернопільська область – 227 випадків/160 щеплень;
Харківська область – 361 випадок/55 щеплень;
Херсонська область – 154 випадки/540 щеплень;
Хмельницька область – 227 випадків/10 щеплень;
Черкаська область – 152 випадки/226 щеплень;
Чернівецька область – 69 випадків/117 щеплень;
Чернігівська область – 299 випадків/180 щеплень.

Читайте також: Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Половина ЕС вакцинирована Астрой.
показати весь коментар
09.05.2021 12:34 Відповісти
Вам ничего.

Поэтому вам в ЕС делать нечего.
показати весь коментар
09.05.2021 12:52 Відповісти
г. Киев - 360 прививок.

Благодаря антиваксерам и ковидиотам сейчас абсолютно свободно можно вакцинироваться вне очереди британской (корейской) Астрой.
Нужно только позвонить своему семейному врачу и узнать есть ли излишки вакцины.

Ахтунг: Лучше это делать в конце недели потому, что возможно повышение температуры на пару дней.

П.С. Кугутов прошу не беспокоиться и не спешить с проявлением своих знаний в области вирусологии и микробиологии.
показати весь коментар
09.05.2021 12:33 Відповісти
Який слухняний хлопчик! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 843 людини, загалом - 862 641, - Степанов - Цензор.НЕТ 1226
показати весь коментар
09.05.2021 15:58 Відповісти
Jedem das zeine.

Кто-то обеспечивает себе будущее, а кто-то мажет сопли и строит теории заговоров.
показати весь коментар
10.05.2021 11:22 Відповісти
 
 