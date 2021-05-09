На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже 600 млн грн, - Шмигаль
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Тривають виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги підприємцям. Наразі уряд спрямував для цих потреб вже 600 млн грн.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги від держави. Цього тижня черговий транш був спрямований для виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в "червоних" зонах. Загалом на ці потреби держава направила вже 600 млн грн", - повідомив Шмигаль.
Глава уряду також зазначив, що прийом заявок триває.
"Отримати допомогу від держави можна упродовж 30 днів із дня запровадження "червоної" зони в регіоні. Якщо область було віднесено до "червоній" зони упродовж лютого-березня, то звернутися за фінансовою допомогою можна через портал або додаток "Дія" до 19 травня", - додав Шмигаль.
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