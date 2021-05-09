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На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже 600 млн грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже 600 млн грн, - Шмигаль

Тривають виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги підприємцям. Наразі уряд спрямував для цих потреб вже 600 млн грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у  фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги від держави. Цього тижня черговий транш був спрямований для виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в "червоних" зонах. Загалом на ці потреби держава направила вже 600 млн грн", - повідомив Шмигаль.

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Глава уряду також зазначив, що прийом заявок триває.

"Отримати допомогу від держави можна упродовж 30 днів із дня запровадження "червоної" зони в регіоні. Якщо область було віднесено до "червоній" зони упродовж лютого-березня, то звернутися за фінансовою допомогою можна через портал або додаток "Дія" до 19 травня", - додав Шмигаль.

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09.05.2021 13:50 Відповісти
Дайте мне мне!!! хоть тыщонку дайте жлобьё чортово
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09.05.2021 14:13 Відповісти
Ні, не жлоб'є, вор'є. Прірва ненажерлива.
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09.05.2021 14:14 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
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09.05.2021 13:58 Відповісти
Перемога?
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09.05.2021 14:03 Відповісти
Пурга!!!)))
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09.05.2021 14:05 Відповісти
еще одна прачечная для отмывания утыренных миллионов из держказны...
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09.05.2021 14:15 Відповісти
 
 