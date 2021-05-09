На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів затримали трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні в Береговому Закарпатської області листівок із погрозами українцям угорського походження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба СБУ.

"СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

Ними виявилися троє осіб, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. Під час слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу".

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський фейсбуці написав:

"У мене є цікаві й оптимістичні новини. Затримано трьох людей, яких обґрунтовано підозрюють у розклеюванні провокаційних листівок на зборах жителів Берегового тиждень тому, в ніч із 2 на 3 травня. Цю інформацію мені підтвердили відразу кілька незалежних одне від одного джерел у різних правоохоронних органах".

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Тужанський зазначає, що молодих людей затримали у ці вихідні на підставі статті 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За його даними, всі затримані - з Дніпра, а вирахували їх завдяки записам із камер відеоспостереження, яких у Береговому чимало. Також зловмисники використовували автомобіль для пересування і зробили кілька дзвінків для координації.

Тужанський припустив, що найімовірніше "розклеювачі" були "дилетантами за наймом", і тому тепер "дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з'ясувати, хто замовник і чи не причетні ці виконавці або замовники до інших аналогічних недавніх українсько-угорських провокацій (листи і смс із погрозами, відео тощо)".

Найближчими днями підозрювані будуть у Закарпатті, де їм оберуть запобіжний захід і тоді ж оприлюднять більше інформації у справі.

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