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Угорщина (1326) Закарпаття (1578) листівки (42)

На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Співробітники правоохоронних органів затримали трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні в Береговому Закарпатської області листівок із погрозами українцям угорського походження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба СБУ.

"СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

Ними виявилися троє осіб, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. Під час слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу".

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський фейсбуці написав:

"У мене є цікаві й оптимістичні новини. Затримано трьох людей, яких обґрунтовано підозрюють у розклеюванні провокаційних листівок на зборах жителів Берегового тиждень тому, в ніч із 2 на 3 травня. Цю інформацію мені підтвердили відразу кілька незалежних одне від одного джерел у різних правоохоронних органах".

На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників 01

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Тужанський зазначає, що молодих людей затримали у ці вихідні на підставі статті 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За його даними, всі затримані - з Дніпра, а вирахували їх завдяки записам із камер відеоспостереження, яких у Береговому чимало. Також зловмисники використовували автомобіль для пересування і зробили кілька дзвінків для координації.

Тужанський припустив, що найімовірніше "розклеювачі" були "дилетантами за наймом", і тому тепер "дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з'ясувати, хто замовник і чи не причетні ці виконавці або замовники до інших аналогічних недавніх українсько-угорських провокацій (листи і смс із погрозами, відео тощо)".

Найближчими днями підозрювані будуть у Закарпатті, де їм оберуть запобіжний захід і тоді ж оприлюднять більше інформації у справі.

Читайте також: У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+44
Відразу видно, що кацапи писали - "українЬської"
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09.05.2021 14:10
+22
чего там искать... Спросите клоуна, где беня, и найдете.
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09.05.2021 14:00
+19
На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 5271
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09.05.2021 14:16
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чего там искать... Спросите клоуна, где беня, и найдете.
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09.05.2021 14:00 Відповісти
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 7619
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09.05.2021 14:59 Відповісти
ПРОвокационная
ПРОпаганда
ПРОплаченных

ПРОкацапленных
ПРОфессиональных
ПРОституток
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09.05.2021 14:05 Відповісти
Відчувається КДБіська школа !!!))
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09.05.2021 14:08 Відповісти
таки да! за етими листовками-торчат уши *****
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09.05.2021 15:45 Відповісти
Відразу видно, що кацапи писали - "українЬської"
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09.05.2021 14:10 Відповісти
Ні разу не паляться. На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 6994
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09.05.2021 14:15 Відповісти
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 6375 №6
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09.05.2021 15:00 Відповісти
Ну, і де я там помилку допустив, "некончений незаМКАДний недегенерат"? Навчи мене "українЬської" мови...
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09.05.2021 15:02 Відповісти
Таки помилився, на листівці було написано "україньскої", а в іншому все вірно. На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 8358 На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 3754
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09.05.2021 15:27 Відповісти
Ага... А ще я м"який знак" "капслоком" написав... Я, що, винуватий, що "на автоматі" правильно пишу? Ти ще мене "в куток" постав...
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09.05.2021 15:36 Відповісти
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9607
Та поки ще не за що... ))
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09.05.2021 15:41 Відповісти
Ну, дякую...
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09.05.2021 15:47 Відповісти
відчувається...шуфричі, медведчуки з рабіновичамі та мураєвими.....
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09.05.2021 14:37 Відповісти
На гілляку гнид. На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 2735
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09.05.2021 14:11 Відповісти
Откуда они родом роли не играет, главное кто вдохновитель.
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09.05.2021 14:13 Відповісти
от...сучьи хвосты ! продажные
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09.05.2021 14:13 Відповісти
Дилетантам бы по 15 лет дать ИЛИ сдают организаторов и ТОЛЬКО если их посадат дать им заслуженую десятку. Хватит миндальничать
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09.05.2021 14:14 Відповісти
На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 5271
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09.05.2021 14:16 Відповісти
слет лысых передастов? с портретом долбой...ба пиховшека?
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09.05.2021 14:18 Відповісти
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 1690
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09.05.2021 14:38 Відповісти
21 июня 1941 года генерал рюсской армии Петр Николаевич Краснов обратился к советским гражданам с воззванием поддержать братский Договор Молотов-Риббентроп и не сопротивляться Вермахту,поскольку Договор был заключен на 10 лет и самое интересное что в Москве,а не в Берлине...,бойцы РККА сдавались в плен дивизиями,полками,армиями...,к 1 октября 1941 года Гитлеру счдались 4 миллиона зольдатэн унд рюссише официрэн,это не мои выдумки а данные из немецкого Архива во Фрайбурге...,колторые использовали и Марк Солонин и Виктор Суворов,не говоря об Александре Фельштинском или Дмитрии Хмельницком... На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 4375
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09.05.2021 14:18 Відповісти
сдача подразделениями, дивизиями и армиями в плен немцам была продиктована не обращением Краснова, а нежеланием воевать за ненавистный совок и за его кровавого упыря - сына еврея, джугашвили - сталина.
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09.05.2021 14:21 Відповісти
Медальки видел за Оборону Севастополя Одессы чЛенинрада и прочих Волгоградов На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9185типа массовый хероизм советских болванов...что тоже фейк....
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09.05.2021 14:28 Відповісти
героизм людей был, бессомнено, люди хоть и зомбованные были совком, воевали не за совок, воевали за свою землю и родину, не понимали, что совок еще хуже германии и ее режима... Ты смотрел короткие фильмы - "ривень секретности" - 18. посмотрев эти фильмы многое дапонимаешь и укрепляешь свое негативное отношение и до совка, и коммунизма... этои фильмы были сзданы на 1+1(еще другом 1+1...), еще 10 лет назад, но на экран так и не выходили... фильмы - бомба!!!!!
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09.05.2021 14:39 Відповісти
Чув краем уха...
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09.05.2021 14:46 Відповісти
чув, то добре... посмотрев, получишь не наслаждение... получишь дополнительное подтверждение и убеждение.
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09.05.2021 15:07 Відповісти
засунуть каждому ерша в жопу,головой внутрь и пусть дальше клеят...
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09.05.2021 14:21 Відповісти
Смерть виродкам. На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 288 На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 288 На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 4122
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09.05.2021 14:25 Відповісти
Але спочатку ретельний допит.
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09.05.2021 15:18 Відповісти
Як сусід цих самих мадярів/угорці, можу засвідчити, що без зовнішнього впливу українські угорці досить товариські, спокійні і доброзичливі. Вони працьовиті, дбають про свої родини і пам'ятають про своє походження. У своїй більшості це мирні і законослухняні громадяни. Вони лояльні до влади і не піддаються сепаратистського нагнітанню зовні. Ноги у так званого "угорського сепаратизму" ростуть виключно з-за кордону - українсько-угорського і українсько-кацапського. Я категорично проти того, щоб звинувачувати українських угорці у сепаратизм лише тому, що вони досить згуртвані навколо свого походження і ідентичності. Канадські українці такі самі. І зрештою на відміну від кацапів кгорсьеюкі могили на Закарпатті існують вже сотні років. І закарпатські угорці мають повне право вважати ці землі своєю батьківщиною, як і державу Україна, якій ці землі належать і громадянами якої ці етнічні угорці є.
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09.05.2021 14:43 Відповісти
засуджую!!!! на ножі тільки окупантів,там не початий край
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09.05.2021 14:44 Відповісти
ух ты, из Днепра? интересно... На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 4741
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09.05.2021 14:49 Відповісти
Куди надіслати три паяльники? На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9440
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09.05.2021 15:19 Відповісти
Служба безпеки України

23 хв ·

СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких - переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.
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09.05.2021 15:37 Відповісти
ясно...по полочкам...що й чекали...хоча переселенці...*****...пригріли гадюк На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9937
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09.05.2021 15:41 Відповісти
за опзжопников сначала голосуют, а потом удивляются, кто же это все клеит и кому нужна эта провокация
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09.05.2021 15:54 Відповісти
вилкул..
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09.05.2021 16:25 Відповісти
 
 