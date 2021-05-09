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обстріл (21033) СЦКК (642) Мар'їнка (615)

Російські найманці обстріляли Мар'їнку з "Рапіри" - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти на Донбасі, вже не криючись, ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це інформує українська сторона СЦКК.

"Вчора, 8 травня, о 19:05, російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів із гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар'їнка. Окупанти вели вогонь із позицій у районі шахти "Трудівська" на околиці Донецька. Унаслідок обстрілу було пошкоджено шість житлових будинків і автомобіль місцевого жителя. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. Лише за щасливим збігом обставин ніхто із жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, ще один випадок обстрілу зафіксовано 7 травня, о 18:30.

Зазначається, що окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів із шахти Гагаріна в напрямку населеного пункту Шуми. Унаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Загалом випущено 15 снарядів калібру 122 мм і 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовані і верифіковані офіцерами української сторони СЦКК.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

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Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 01

Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 02
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 03
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 04
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 05
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 06
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 07
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 08
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 09
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 10
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 11
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 12
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 13
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 14
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 15
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 16
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Топ коментарі
+11
Вона Вітчизняна. Проте Велика вона є лише для невеликої кількості людей- захисників, волонтерів та членів їх сімей. Всі інші її не помічають, бо вона далеко- десь там, на сході. А тут кафе, дискотеки, круті машини та інші ласощі приземленого життя.
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09.05.2021 15:04
+4
А спросите у обстрелянных, откуда стреляли? Будут божиться :"Со Львова, от биндер. Своими глазами видел!"
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09.05.2021 15:05
+3
Вот вот, рано нам ещё победу праздновать!
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09.05.2021 15:02
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Пропоную нинішній війні України з росією дати врешті -решті офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
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09.05.2021 14:59 Відповісти
Вона Вітчизняна. Проте Велика вона є лише для невеликої кількості людей- захисників, волонтерів та членів їх сімей. Всі інші її не помічають, бо вона далеко- десь там, на сході. А тут кафе, дискотеки, круті машини та інші ласощі приземленого життя.
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09.05.2021 15:04 Відповісти
це було і в срср...
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09.05.2021 15:16 Відповісти
зеленский вообще в московию собрался
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09.05.2021 18:39 Відповісти
Точней формулировка "война за независимость". За свободу.
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09.05.2021 15:08 Відповісти
БАЧТЕ... "за свободу", то поняття ширше, бо то війна проти внутрішнього ворога...
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09.05.2021 15:20 Відповісти
... бо то війна І проти внутрішнього ворога... тобто частина громадянської, або Революції Гідності
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09.05.2021 15:25 Відповісти
І проти внутрішнього, звісно. Який є продовженням зовнішньго.
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09.05.2021 15:27 Відповісти
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
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09.05.2021 15:14 Відповісти
підтримую
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10.05.2021 15:34 Відповісти
Вот вот, рано нам ещё победу праздновать!
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09.05.2021 15:02 Відповісти
А спросите у обстрелянных, откуда стреляли? Будут божиться :"Со Львова, от биндер. Своими глазами видел!"
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09.05.2021 15:05 Відповісти
Дальность снаряда гладкоствольной рапиры - 8 км.
Калибр - 100 мм.
Согласно минского договорняка, этот калибр должен быть отведён на 30 км.
По-Идее, ОБСЕ Обязана быть проинформирована, принудительно их эксперты должны быть доставлены к месту происшествия, для регистрации срыва минского договорняка.
Потом - по плану... Срочный созыв совета безопасности ООН, Франция и Германия начинает консультации, относительно срыва пункта 1 минского договорняка и навесить раше санкций...
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09.05.2021 18:34 Відповісти
предлагаю висказать озабоченность
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10.05.2021 15:35 Відповісти
Так ,блин ,мы же обеспокоенность заявили? Ну и все! Значит перемирие не сорвано! Вот , у Зеленского тоже отката назад нет , только вперед! Блин , как задолбал этот маразм и очковтирательство!
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10.05.2021 00:38 Відповісти
 
 