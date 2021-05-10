Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТОрепортаж

День перемоги над нацизмом у Києві минув без порушень. У центрі столиці активними були різні політичні сили, але конфліктів зафіксовано не було.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

9 травня центром Києва організовані акції провели лише представники ОПЗЖ і забороненої Комуністичної партії. Їм словесно опонували активісти з С14.

Поліція в центрі столиці

Колона ОПЗЖ

Фашизм не пройде

Нардеп Вадим Рабинович на "Віллісі"

Ілля Кива

Кива з портретом діда

Колона ОПЗЖ

Зі своєю позицією виступили представники С14

Поліція нагадує про заборонену символіку





Представники забороненої Комуністичної партії

Люди біля Вічного вогню



























Фото - Олег Богачук