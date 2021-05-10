Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТОрепортаж
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День перемоги над нацизмом у Києві минув без порушень. У центрі столиці активними були різні політичні сили, але конфліктів зафіксовано не було.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
9 травня центром Києва організовані акції провели лише представники ОПЗЖ і забороненої Комуністичної партії. Їм словесно опонували активісти з С14.
Поліція в центрі столиці
Колона ОПЗЖ
Фашизм не пройде
Нардеп Вадим Рабинович на "Віллісі"
Ілля Кива
Кива з портретом діда
Колона ОПЗЖ
Зі своєю позицією виступили представники С14
Поліція нагадує про заборонену символіку
Представники забороненої Комуністичної партії
Люди біля Вічного вогню
Фото - Олег Богачук
Топ коментарі
+90 Харьков Сумской
показати весь коментар09.05.2021 14:36
+83 Максім ХОЙ 07fb0949
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+65 Ksenia VB
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Киев, вася, а не Москву, не Смоленск, не Воронеж или Сталинград. Или те украинцы не достойны памяти, если они не были поклонниками или даже соратниками третьего рейха?
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и будущее