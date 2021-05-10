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Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

День перемоги над нацизмом у Києві минув без порушень. У центрі столиці активними були різні політичні сили, але конфліктів зафіксовано не було.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

9 травня центром Києва організовані акції провели лише представники ОПЗЖ і забороненої Комуністичної партії. Їм словесно опонували активісти з С14.

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 01

Поліція в центрі столиці

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 02

Колона ОПЗЖ

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 03

Фашизм не пройде

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 04

Нардеп Вадим Рабинович на "Віллісі"

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 05

Ілля Кива

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 06

Кива з портретом діда

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 07

Колона ОПЗЖ

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 08

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 09

Зі своєю позицією виступили представники С14

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 10

Поліція нагадує про заборонену символіку

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 11


Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 12

Представники забороненої Комуністичної партії

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 13

Люди біля Вічного вогню

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 14
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 15
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 16
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 17
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 18
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 19
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 20
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 21
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 22
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 23
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 24

Фото - Олег Богачук
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Топ коментарі
+90
Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь побєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 3173
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09.05.2021 14:36
+83
Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь побєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 151
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09.05.2021 14:34
+65
Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 807
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09.05.2021 15:47
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Сторінка 3 з 3
А ты про песню знаешь "... Киев бомбили, нам объявили, что началася война"?
Киев, вася, а не Москву, не Смоленск, не Воронеж или Сталинград. Или те украинцы не достойны памяти, если они не были поклонниками или даже соратниками третьего рейха?
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10.05.2021 11:58 Відповісти
Кому нужен вечный огонь - пусть приходят со своим газовым баллоном.
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10.05.2021 13:28 Відповісти
Напоминают о запрещённой символике? А почему не напоминают что например др0чить нельзя на мероприятии? Если обезьяны не понимают одно, почему презумпция что понимают второе?
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09.05.2021 22:13 Відповісти
Мабуть тому, що спермотоксикоз для киви вкрай небезпечний: може незворотним чином постраждати його міжвушний ґанґлій.
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10.05.2021 02:08 Відповісти
Безсмертні ветерани 2 св
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10.05.2021 10:28 Відповісти
Когда о настоящем говорить как-то неудобно, о будущем вообще страшно --- остается только вспоминать прошлое. Причем совсем другой страны.
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10.05.2021 11:03 Відповісти
Коники в брониках Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 5005 это прикольно
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Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 7261

и будущее
Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 337
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10.05.2021 11:33 Відповісти
Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 5554
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10.05.2021 12:20 Відповісти
Поверни красная армия оружие против диктатора Сталина - вот это настоящая Победа !
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10.05.2021 13:20 Відповісти
Зеленский!! До каких пор будет портить воздух Украины, этот недобитый жидяра и ворюга рабинович и прочая пророссийская сволочь?!!! Может пора его и их депортировать туда кого они обожествляют , к этому *****-пуйлу в россию??
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10.05.2021 13:43 Відповісти
ЕГО НУЖНО ДЕПОРТИРОВАТЬ В ТЮРЬМУ,на шконку. Пусть отдаст Гризодубовой линолеум, гвозди,ванну, унитаз, биде, костыли и 7кГ золота взамен за украденные в Украине менору весом в 7кГ
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11.05.2021 09:06 Відповісти
ЦИРК В РОСТОВ УЖЕ УЕХАЛ, А КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ )))
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10.05.2021 15:20 Відповісти
Справжній український Президент,з,явись нарешті!!! Тебе вже зачекались не тільки українці,а й знахабніла кацапська наволоч!!!
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10.05.2021 15:22 Відповісти
було вже два претендента... Одного траванули та помножили на "нуль", щоб тварина з бубликом на голові, могла з ****** похі-хі-кати... Іншого, обрізаний зомбоящик так возвеличив, що батьки дітей із іменем Петро- пошкодували, що скористались цим іменем.
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10.05.2021 15:50 Відповісти
Ничего нового...как всегда "протухшие" политсилы пытаются привернуть к себе внимание большего количества советских ватников,паразитируя на памяти о ВОВ!!!! Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 2105 Одно не понятно,почему такие значительные и самодовольные лица...например у Кивы,Симоненко,Бойко и тд...ведь они ни на каких фронтах не были...да в тылу от голода и непосильной работы не страдали!!!! Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 9423
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10.05.2021 20:20 Відповісти
коли цей день приватизувала ця гидота, для мене він перестав бути сятом
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10.05.2021 21:50 Відповісти
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