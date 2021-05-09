Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією
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Два кримінальні провадження відкрито через порушення під час проведення заходів із відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в м. Очаків Миколаївської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Національна поліція України.
"Вранці в м. Очаків під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам'ятника Невідомому солдату у одного з учасників було виявлено червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи і поліцейськими сталася сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили", - йдеться в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) Кримінального кодексу України .
Будь ласка, зачекайте...
смерть та голод !
Украина не может выплачивать пенсии пособникам оккупантов.
й
в труну пуйла - заб'ють гвіздок !
В ярмах бідувати?
Щоб здобути рідну землю,
Її шанувати.
Як себе ми не шануєм --
Світ із нас сміється.
Кажуть, що не варті волі
Дурний народ між собою б'ється.
Ми співаєм, що ми браття
З козацького роду,
Що вмирали в страшних битвах
на захист народу.
Був Бандера, УПА було,
Бійців славних мали,
Молоденькі, в лісах жили,
В боях умирали.
Про героїв, що померли
Ми пісні співаєм,
А про тих, що ще живуть, --
Часто забуваєм...
Ті, що кров з народу пили,
Всі медалі носять.
Ті, що кров свою пролили,
Кусок хліба просять.
Замість слави -- їх плюгавлять
В рідній Україні.
Їм страшенну кривду діють
Бо брехати вміють.
Воно видно секретар райкому, що до цього часу біга із кпss прапорцями!