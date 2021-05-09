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Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією

Новини Цензор.НЕТ Події

Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією

Два кримінальні провадження відкрито через порушення під час проведення заходів із відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в м. Очаків Миколаївської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Національна поліція України.

"Вранці в м. Очаків під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам'ятника Невідомому солдату у одного з учасників було виявлено червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи і поліцейськими сталася сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) Кримінального кодексу України .

Читайте також: За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція
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Топ коментарі
+23
серп та молот -
смерть та голод !
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09.05.2021 14:44
+21
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 1138
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09.05.2021 14:46
+19
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 4615
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09.05.2021 15:03
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серп та молот -
смерть та голод !
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09.05.2021 14:44 Відповісти
Ні корови, ні свині -- тільки сталін на стіні.
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09.05.2021 15:55 Відповісти
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 1138
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09.05.2021 14:46 Відповісти
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 5860
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09.05.2021 15:01 Відповісти
Законом лишать гражданства и социальных выплат всех пророссийских коллаборантов.
Украина не может выплачивать пенсии пособникам оккупантов.
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09.05.2021 14:54 Відповісти
согласен! давно пора принять такой закон!
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09.05.2021 15:12 Відповісти
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 6870
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09.05.2021 14:57 Відповісти
Всіх українців зв Святом Великої Перемоги ! Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 1318
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09.05.2021 14:58 Відповісти
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 4589
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09.05.2021 15:03 Відповісти
Только нужно никогда не забывать что первые два года Второй мировой Гитлер и Сталин были союзниками и страшная война началась совместной оккупацией Польши Германией и СССР в сентябре 1939 года.
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09.05.2021 15:05 Відповісти
Сталин и Советский народ это несовместимо. Хрущев молодец , что не побоялся культ личности обьявить маньяку сталину.
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09.05.2021 15:07 Відповісти
Т.е. это не советский народ неистово поддерживал Сталина до самой смерти и страшно рыдал с горя на его похоронах? Это кого-то с Луны спустили или с Марса?
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09.05.2021 15:14 Відповісти
Советский народ заслуживает уважения , в отличии от сталинских лизеблюдов.
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09.05.2021 15:23 Відповісти
Т.е. это не советский народ расстрелял украинскую интеллигенцию и "охранял" села в Украине во время Голодоиора?
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09.05.2021 15:40 Відповісти
Це робили московські колонізатори і комуністи-колаборанти. Колонізатори завжди в першу чергу знищують інтелігенцію, а малоосвічений народ опрацьовують психологічно і інформаційно. Голодомор -- це справа московських бузувірів-нелюдів, як і депортація народів.
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09.05.2021 16:07 Відповісти
Джамал, а как ты относишься к тому,что в 2014 москальная орда пришла на Украинскую землю,нас убивать?
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09.05.2021 15:14 Відповісти
Московская орда заслуживает мирового презрения и позора.
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09.05.2021 15:17 Відповісти
И это не советские солдаты оккупировали Польшу и Финляндию в 1939-40 годах?
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09.05.2021 15:15 Відповісти
и советские солдаты убивали украинцев на Западной Украине и выселяли в Сибирь целыми селами Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 7697
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09.05.2021 15:16 Відповісти
И это тоже. И в Крыму, и на Кавказе, и в Прибалтике
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09.05.2021 15:17 Відповісти
В радянській армії було багато різних народів -- і християн, і мусульман. Ніхто не служив близько дому, всіх кидали подалі, в інші республіки, щоб їм не шкода було місцевого населення. Точно так деталі до техніки випускали в різних регіонах, щоб тримати країну в кулаці. До того ж, всі боялися гулагів .
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09.05.2021 16:20 Відповісти
Может вспомнишь как Польша ударила в спину ЗУНР и оккупировала часть Украины ?
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09.05.2021 15:19 Відповісти
Джамал, я понимаю, что ты типа Царева, но не до такой же степени. Так когда началась Вторая мировая война? А то я вспомню еще и Кавказ и Закавказье и Манжурию.
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09.05.2021 15:28 Відповісти
Это помнят многие, как и то что СССР в союзе с Германией начал вторую мировую войну.
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09.05.2021 16:23 Відповісти
Как преступления Польши, оправдывают преступления совка?
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09.05.2021 21:51 Відповісти
Когда началась Вторая мировая война?
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09.05.2021 15:19 Відповісти
кацапа, а зачем ты опубликовала памятник кацапам с куем во рту - сосущими сами у себя? Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 6226
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09.05.2021 15:04 Відповісти
нехай в цей День цвіте бузок ,
й
в труну пуйла - заб'ють гвіздок !
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09.05.2021 15:01 Відповісти
Хай живе кпрс на чорнобильській АС. Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 3309
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09.05.2021 15:02 Відповісти
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 4615
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09.05.2021 15:03 Відповісти
А як же СС галичина ? Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 6743
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09.05.2021 15:16 Відповісти
а как РОА Власова? кстати у них был триколор
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 3637
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09.05.2021 15:18 Відповісти
Власівців ненавидять всюди , як і інших фашистських прибічників.
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09.05.2021 15:25 Відповісти
Только это единственные войска, где знаком отличия служила георгиевская ленточка. Да и воевали они под триколором.
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09.05.2021 15:33 Відповісти
Потомки нацистских прихлебателей ,под их триколором и с их наградными георгиевскими лентами сейчас воюют против Украины .В этом прослеживается некий символизм
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09.05.2021 15:57 Відповісти
Та да. Стругацких им нужно было читать в юности. А не зомбоящик смотреть. Может бы и поумнели бы.
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09.05.2021 16:35 Відповісти
Гадаєте, вони вміють читати (не кажу вже про розуміння прочитаного)? Ви про лаптєногів надто гарної думки...
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 1837
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09.05.2021 18:26 Відповісти
И памятники атаману Шкуро и Краснову до сих пор стоят у "ненавидящих" их рабсеян..
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09.05.2021 15:35 Відповісти
ДЕСЬ В РАСЄЄ У ДРУГУ СВІТОВУ -


Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 9092
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09.05.2021 17:59 Відповісти
СС Галичина была подразделением УПА?) Серьезно?)
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09.05.2021 21:55 Відповісти
Я розмовляв з Западенцями і вони розповідали як ця дивізія допомагала німцям і вилизувала їм чоботи. Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 4420
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09.05.2021 15:22 Відповісти
Гугл переводчик рулит Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 1218
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09.05.2021 15:43 Відповісти
Скільки літ нам ще потрібно
В ярмах бідувати?
Щоб здобути рідну землю,
Її шанувати.
Як себе ми не шануєм --
Світ із нас сміється.
Кажуть, що не варті волі
Дурний народ між собою б'ється.
Ми співаєм, що ми браття
З козацького роду,
Що вмирали в страшних битвах
на захист народу.
Був Бандера, УПА було,
Бійців славних мали,
Молоденькі, в лісах жили,
В боях умирали.
Про героїв, що померли
Ми пісні співаєм,
А про тих, що ще живуть, --
Часто забуваєм...
Ті, що кров з народу пили,
Всі медалі носять.
Ті, що кров свою пролили,
Кусок хліба просять.
Замість слави -- їх плюгавлять
В рідній Україні.
Їм страшенну кривду діють
Бо брехати вміють.
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09.05.2021 16:51 Відповісти
Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией - Цензор.НЕТ 8804
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09.05.2021 15:08 Відповісти
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 7255
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09.05.2021 15:34 Відповісти
Дави жуков
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09.05.2021 15:58 Відповісти
Загубить парашна вата Україну!
Воно видно секретар райкому, що до цього часу біга із кпss прапорцями!
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09.05.2021 15:17 Відповісти
Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 1364
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09.05.2021 18:01 Відповісти
Оце дійсно заборонена символіка

Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією - Цензор.НЕТ 4074
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09.05.2021 18:02 Відповісти
 
 