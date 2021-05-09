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Київські поліцейські склали адмінпротокол на підлітка, який використав нацистське вітання

Новини Цензор.НЕТ Події

Київські поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який використовував нацистське вітання під час заходів у День пам'яті та примирення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Нацполіції.

"Під час акції біля парку Вічної Слави одного з учасників притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 16-річний місцевий житель.
На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - наголошується в повідомленні.

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Київські поліцейські склали адмінпротокол на підлітка, який використав нацистське вітання 01
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Топ коментарі
+19
Зиг хий, кровосісі!
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2734
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09.05.2021 15:07
+12
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 7556
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09.05.2021 15:04
+9
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 8104

Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 9281
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09.05.2021 15:11
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Паском по сраці треба! Велике, а дурне!
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09.05.2021 15:01 Відповісти
не дурне, лиш- проплачене...
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09.05.2021 15:06 Відповісти
Це такий вік, що скоріш за все дурне.
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09.05.2021 15:07 Відповісти
а если он из Бреста и помнит рассказы деда о совместном фашистско-совецком параде братства ? Київські поліцейські склали адмінпротокол на підлітка, який використав нацистське вітання - Цензор.НЕТ 5488
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09.05.2021 16:17 Відповісти
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 7556
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09.05.2021 15:04 Відповісти
Лучше б потерпевшего вiслюка вывез Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2489
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09.05.2021 15:06 Відповісти
... и не просто, а на свингер-вечеринку.
Причем сам ссырьожа - в наблюдательном совете вечеринки член.
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09.05.2021 15:07 Відповісти
Перевірте, скільки цьому "онжеребенок" заплатили рашики.
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09.05.2021 15:05 Відповісти
Украинские националисты зиганули перед ветераном, так по всем РУ СМИ уже пошло. Надо проверить, мож ему Рабинович на карту денег кинул.

П.С. Танюха Монтян на параде в Донецке несла портрет деда Зеленского.
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09.05.2021 15:06 Відповісти
а почему не самого бубасика? - он тоже честно сражается за Великую Россию.
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09.05.2021 15:09 Відповісти
Он пацифист и вообще ни за кого не сражаеца.
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09.05.2021 15:15 Відповісти
Чим воно відрізняється від римського ? Це римлянин
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09.05.2021 15:07 Відповісти
в римском ладонь под прямым углом.
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09.05.2021 15:08 Відповісти
То Муссоліні так робив, а є десь інструкція як вітались саме римляни ?
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09.05.2021 16:03 Відповісти
Зиг хий, кровосісі!
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2734
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09.05.2021 15:07 Відповісти
5 баллов Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2273
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09.05.2021 15:10 Відповісти
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 8104

Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 9281
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09.05.2021 15:11 Відповісти
Выслать на родину рашизма - кацапстан Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 8800
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09.05.2021 15:07 Відповісти
отот лось - поросток?...
неужеле за 2 года мы привыкли к микроразмерам))))) наполеоноф)))))
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09.05.2021 15:15 Відповісти
Корректируя акценты. Громче всех о советском голодоморе заявлял Адольф Гитлер. В 1932 г. он говорил о готовящемся в СССР массовом уничтожении людей. В 1934 г. он перечислил 1000 рейхсмарок голодающим немцам СССР. В томе время как страны либеральной демократии молчали в дудочку.
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09.05.2021 15:15 Відповісти
своим победобесием 9 мая кацапы напоминают всем , что война -неизбежна,
это делается
вместо того, чтобы скромно помянуть погибших и калек и извлечь из этого- большой Урок !
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09.05.2021 15:18 Відповісти
а сколько протоколов составлено в Одессе?
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09.05.2021 15:47 Відповісти
за победобесие?
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09.05.2021 15:49 Відповісти
Така сама проплачена курва як і подоляцькі на Цензорі.
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09.05.2021 15:51 Відповісти
 
 