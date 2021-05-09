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Київські поліцейські склали адмінпротокол на підлітка, який використав нацистське вітання
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Київські поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який використовував нацистське вітання під час заходів у День пам'яті та примирення.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Нацполіції.
"Під час акції біля парку Вічної Слави одного з учасників притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 16-річний місцевий житель.
На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Шрек Баблокат
показати весь коментар09.05.2021 15:07
+12 YU ST
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+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар09.05.2021 15:11
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Причем сам ссырьожа - в наблюдательном совете вечеринки член.
П.С. Танюха Монтян на параде в Донецке несла портрет деда Зеленского.
неужеле за 2 года мы привыкли к микроразмерам))))) наполеоноф)))))
это делается
вместо того, чтобы скромно помянуть погибших и калек и извлечь из этого- большой Урок !