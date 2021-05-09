В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой". ВIДЕО

В Одесі на Алеї Слави, куди в День перемоги над нацизмом у другій Світовій війні прийшли люди, відбулося кілька сутичок між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Алею в парку ім. Тараса Шевченка, де розташований монумент Невідомому матросу, сьогодні відвідують тисячі людей.





Також на Алею Слави прийшли учасники акції "Безсмертний полк". Вони тримали портрети і фотографії, на яких, як вони стверджують, їхні родичі - учасники, ветерани Другої світової війни. Правоохоронці, які забезпечують громадський порядок у парку, побачили в одного з учасників акції портрет маршала Георгія Жукова і зажадали його прибрати. Деякі учасники "Безсмертного полку" почали чинити опір, кричати: "Жуков - наш герой!" - і ображати поліцейських.

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Відео - Думська

Також конфлікт стався з молодими людьми, які стояли неподалік монумента Невідомому матросу з червоно-чорним прапором. Проросійськи налаштовані люди назвали поліцейських фашистами, кричали: "Фашизм не пройде!", "Покидьки!"

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Біля пам'ятника учасники акції співали радянські пісні, зокрема "Катюшу", "День перемоги", кричали: "Ура!" Деякі скандували: "Одеса, вставай, Бандеру проганяй!", "Спасибі дідові за перемогу!", "Одеса - місто-герой!" Якийсь чоловік крикнув: "Одеса - російське місто!" Після цього правоохоронці вивели його з натовпу. Літній чоловік вдарив поліцейського по голові палицею, до якої був прикріплений портрет.

Нацгвардійці відтіснили від монумента агресивну групу людей, які конфліктували з ними, деякі жінки їх штовхали. Дехто з тих, хто прийшов на алею, був із забороненою в Україні символікою - георгіївськими стрічками.

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Відео - Нацполіція

У регіональному відділі Нацполіції повідомили, що станом на 13:20 поліцейські викрили шістьох порушників громадського порядку. П'ятьох із них доставлено у відділи поліції з Алеї Слави, ще одного - від меморіалу 411-ї батареї.

За результатами перевірок складено один протокол за ч.1 ст.173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), по два - за ст.173 (дрібне хуліганство) та за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Також складено протокол за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.