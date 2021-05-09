В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой". ВIДЕО
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В Одесі на Алеї Слави, куди в День перемоги над нацизмом у другій Світовій війні прийшли люди, відбулося кілька сутичок між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Алею в парку ім. Тараса Шевченка, де розташований монумент Невідомому матросу, сьогодні відвідують тисячі людей.
Також на Алею Слави прийшли учасники акції "Безсмертний полк". Вони тримали портрети і фотографії, на яких, як вони стверджують, їхні родичі - учасники, ветерани Другої світової війни. Правоохоронці, які забезпечують громадський порядок у парку, побачили в одного з учасників акції портрет маршала Георгія Жукова і зажадали його прибрати. Деякі учасники "Безсмертного полку" почали чинити опір, кричати: "Жуков - наш герой!" - і ображати поліцейських.
Відео - Думська
Також конфлікт стався з молодими людьми, які стояли неподалік монумента Невідомому матросу з червоно-чорним прапором. Проросійськи налаштовані люди назвали поліцейських фашистами, кричали: "Фашизм не пройде!", "Покидьки!"
Біля пам'ятника учасники акції співали радянські пісні, зокрема "Катюшу", "День перемоги", кричали: "Ура!" Деякі скандували: "Одеса, вставай, Бандеру проганяй!", "Спасибі дідові за перемогу!", "Одеса - місто-герой!" Якийсь чоловік крикнув: "Одеса - російське місто!" Після цього правоохоронці вивели його з натовпу. Літній чоловік вдарив поліцейського по голові палицею, до якої був прикріплений портрет.
Нацгвардійці відтіснили від монумента агресивну групу людей, які конфліктували з ними, деякі жінки їх штовхали. Дехто з тих, хто прийшов на алею, був із забороненою в Україні символікою - георгіївськими стрічками.
Відео - Нацполіція
У регіональному відділі Нацполіції повідомили, що станом на 13:20 поліцейські викрили шістьох порушників громадського порядку. П'ятьох із них доставлено у відділи поліції з Алеї Слави, ще одного - від меморіалу 411-ї батареї.
За результатами перевірок складено один протокол за ч.1 ст.173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), по два - за ст.173 (дрібне хуліганство) та за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).
Також складено протокол за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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-Во заливает! На фронте! ......Лёвчик , тебя как с лестницы башкой скинули, так тебе мозги отказали..
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я не узнаю его в гриме
вон из Одессы, кацапские козлины!!!
ну и рожа у ботоксной крысы...
Полицейские НПУ жёстко задержали наиболее агрессивных пророссийских нелюдей в результате чего фашизм и рашистские подонки НЕ прошли.
эта советско-фашистская сволочь, утробно ненавидящая свободу Украины и вообще всё украинское, должна выехать вон из Украины на свою историческую родину-уродину.
Якщо ви не мешканець України, то яка вам різниця? А якщо мешканець і переймаєтесь за долю Нені, то чому не розмовляєте українською?
Українською можу розмовляти на побутовому рівні, як у нас в станиці бабусі розмовляли, розумію добре, але писати - це поки складна проблема.
Розтлумачу вам як представнику іншої країни... Якщо ГлавЗе!Бень нікому та нічого не винен, окрім своїх батьків... А його батьки- це совки, гниди та пристосуванці з обрізаною пам'яттю, то весь цей цирк- це імітація бурхливої діяльності при обмежених розумових здібностях...
А если бы жители Одессы и Харькова так не упирались, у них могло бы быть так, как сейчас в Донецке и Луганске.